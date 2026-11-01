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IND vs NZ: ईशान किशनने सूर्यकुमारला टाकलं मागे अन् असा पराक्रम करणारा बनला पहिलाच भारतीय

Ishan Kishan Record: न्यूझीलंडविरुद्ध पाचव्या टी२० सामन्यात भारताकडून ईशान किशनने अर्धशतकी खेळी केली. त्याचे हे अर्धशतक विक्रमी ठरले. त्याने आजपर्यंत कोणत्याच भारतीयाला न जमलेला पराक्रम अखेर करून दाखवला.
Ishan Kishan | India vs New Zealand 5th T20I

Ishan Kishan | India vs New Zealand 5th T20I

Sakal

Pranali Kodre
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New Zealand vs India 5th T20I: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील मालिका रविवारी (१ नोव्हेंबर) संपली. हॅमिल्टनला झालेल्या पाचव्या सामन्यात न्यूझीलंडने ७ विकेट्सने विजय मिळवला. पण भारताने ही मालिका मात्र ३-२ अशा फरकाने जिंकली.

दरम्यान, भारताला शेवटच्या सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला असला, तरी ईशान किशनने (Ishan Kishan) मोठे विक्रम केले आहेत. त्याने भारतासाठी टी२० क्रिकेटमध्ये विश्वविक्रमही केला.

Ishan Kishan | India vs New Zealand 5th T20I
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