IND vs NZ: ईशान किशनने सूर्यकुमारला टाकलं मागे अन् असा पराक्रम करणारा बनला पहिलाच भारतीय

New Zealand vs India 5th T20I: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील मालिका रविवारी (१ नोव्हेंबर) संपली. हॅमिल्टनला झालेल्या पाचव्या सामन्यात न्यूझीलंडने ७ विकेट्सने विजय मिळवला. पण भारताने ही मालिका मात्र ३-२ अशा फरकाने जिंकली. दरम्यान, भारताला शेवटच्या सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला असला, तरी ईशान किशनने (Ishan Kishan) मोठे विक्रम केले आहेत. त्याने भारतासाठी टी२० क्रिकेटमध्ये विश्वविक्रमही केला. .IND vs NZ, 5th T20I: आऊट की सिक्स? इशान किशनचा शॉट अन् ऍलेनची भन्नाट फिल्डिंग, पण थर्ड अंपायरच्या निर्णयावर वाद.या सामन्यात भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला होता. पण संजू सॅमसन (४) आणि अभिषेक शर्मा (१) या सलामीवीरांच्या विकेट्स लवकर गेल्यानंतर ईशान किशनने कर्णधार श्रेयस अय्यरला साथीला घेत भारताचा डाव सावरला. त्यांनी ९३ धावांची भागीदारी केली. यादरम्यान, ईशानने अर्धशतकही पूर्ण केले. पण तो ३२ चेंडूत ६१ धावांवर ब्लेअर टिकनरच्या गोलंदाजीवर नॅथन स्मिथकडे झेल देत बाद झाला. त्यानंतर श्रेयसही २३ चेंडूत ५० धावांवर झाला. नंतर नमन धीर ३३ धावा आणि नितीश कुमार रेड्डी २२ धावा यांच्या योगदानामुळे भारताने २० षटकात ८ बाद १९१ धावा केल्या. न्यूझीलंडसाठी ऍडम मिलनेने ४ विकेट्स घेतल्या.नंतर १९२ धावांचे लक्ष्य न्यूझीलंडने १८ षटकातच ३ विकेट्स गमावत पूर्ण केले. न्यूझीलंडसाठी टीम सिफर्टने ५० चेंडूत ९३ धावांची खेळी केली, तर ग्लेन फिलिप्सने ३८ चेंडूत नाबाद ६५ धावा केल्या.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.ईशान किशनच्या २००० धावाईशानने ६१ धावांची खेळी करताना आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेट कारकिर्दीत २००० धावांचा (2000 T20I Runs) टप्पा पूर्ण केला. त्याने ६८ डावात, तर १३४५ चेंडूंत २००० आंतरराष्ट्रीय धावा पूर्ण केल्या. त्यामुळे तो चेंडूंच्या तुलनेत सर्वात जलद २००० आंतरराष्ट्रीय टी२० धावा करणारा तिसऱ्या क्रमांकाचा भारतीय खेळाडू ठरला. त्याच्यापुढे अभिषेक शर्मा (१०२४ चेंडू) आणि सूर्यकुमार यादव (११६४ चेंडू) आहेत.याशिवाय डावांच्या तुलनेच तो सर्वात जलद २००० आंतरराष्ट्रीय टी२० धावा करणारा पाचव्या क्रमांकाचा भारतीय खेळाडू ठरला. त्याच्यापुढे विराट कोहली (५६ डाव), सूर्यकुमार यादव (५६ डाव), केएल राहुल (५८ डाव) आणि अभिषेक शर्मा (६४ डाव) आहेत..ईशान किशनचा भारतासाठी मोठा विक्रमईशान किशनसाठी २०२६ वर्ष खास ठरले आहे. या वर्षात त्याने आत्तापर्यंत ३७ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यात १२२० धावा केल्या आहेत, ज्यात एक शतक आणि ८ अर्धशतकांचा समावेश आहे. त्यामुळे तो एका वर्षात आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा भारतीय खेळाडू ठरला आहे. (most t20i runs by an indian in a calendar year)तो एका वर्षात आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये १२०० धावांचा टप्पा पार करणारा पहिला खेळाडूही आहे. त्याने सूर्यकुमार यादवला मागे टाकले आहे. सूर्यकुमारने २०२२ मध्ये ३१ सामन्यांत ११६४ धावा केल्या होत्या..IND vs NZ, 5th T20I: सिफर्टच्या ९३ धावा अन् फिलिप्सने मोडला विलियम्सनचा रेकॉर्ड; न्यूझीलंडने मॅच जिंकली, पण मालिका भारताच्या खिशात.जागतिक स्तरावर एका वर्षात आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत ईशान चौथ्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या क्रमांकावर ऑस्ट्रियाचा करनबीर सिंग असून त्याने २०२५ मध्ये १४८८ धावा केल्या होत्या. त्यापाठोपाठ पाकिस्तानचा मोहम्मद रिझवान असून त्याने २०२१ मध्ये २९ सामन्यांत १३२६ धावा केल्या होत्या. तिसऱ्या क्रमांकावर बहारेनचा फियाझ अहमद असून त्याने १२५१ धावा २०२५ मध्ये केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.