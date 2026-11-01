IND vs NZ, 5th T20I: आऊट की सिक्स? इशान किशनचा शॉट अन् ऍलेनची भन्नाट फिल्डिंग, पण थर्ड अंपायरच्या निर्णयावर वाद

New Zealand vs India 5th T20I: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात टी२० मालिकेतील शेवटचा आणि पाचवा सामना हॅमिल्टनला रविवारी (१ नोव्हेंबर) खेळला जात आहे. या सामन्यात न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीला उतरला होता. दरम्यान, हा सामना सुरू असताना ईशान किशनच्या (Ishan Kishan) शॉटवरील थर्ड अंपायरच्या एका निर्णयावर वाद निर्माण झाला . .SA vs AUS, 3rd Test: रबाडाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड अन् द. आफ्रिकेचा ऑस्ट्रेलियाला दणका; मालिका जिंकून WTC Points Table मध्येही केला उलटफेर.या सामन्यात भारताकडून संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा सलामीला फलंदाजीला उतरले. मात्र पहिल्या षटकात जेकॉब डफीने अफलातून गोलंदाजी करत दोनच धावा दिल्या. त्यानंतर दुसऱ्याच षटकात अभिषेकला ऍडम मिलने याने डॅरिल मिचेलच्या हातून १ धावेवरच झेलबाद केले. त्यानंतर फलंदाजीला आलेल्या ईशान किशनने आक्रमक सुरुवात केली, पण सॅमसनने मात्र चौथ्या षटकात ऍडम मिलनेच्याच गोलंदाजीवर मायकल ब्रेसवेलच्या हातात झेल देत ४ धावांवर विकेट गमावली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.भारताने दोन्ही सलामीवीरांच्या विकेट्स झटपट गमावल्याने ईशान किशन आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर यांच्यावर जबाबदारी होती. दोघांनीही ही जबाबदारी चांगली सांभाळताना भारताचा डाव सावरला. दोघांनी काही आक्रमक फटकेही खेळले. त्यामुळे पॉवरप्लेच्या ६ षटकात भारताच्या ५० धावा झाल्या होत्या. परंतु, ७ व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर ईशानला जीवदान मिळाले..IND vs NZ 5th T20I: चौथ्या सामन्यातील पराभवाचा बदला घेण्यासाठी भारत सज्ज! शेवटच्या लढतीत प्लेइंग इलेव्हनमध्ये २ मोठे बदल, कोणाला मिळाली संधी?.झाले असे की कर्णधार मिचेल सँटेनरने टाकलेल्या चेंडूवर ईशानने जोरदार शॉट खेळला. पण लाँग-ऑनला बाऊंड्रीजवळ फिन ऍलेनने (Finn Allen) कमालीचे क्षेत्ररक्षण केले. त्याने बाऊंड्री लाईनजवळ उडी मारून झेल घेण्याचा प्रयत्न केला. त्याने हवेत उडी मारत चेंडू पकडला. मात्र नियंत्रण गमावेल म्हणून बाऊंड्रीच्या बाहेर जाण्याआधी तो वर फेकून नंतर मैदानात येऊन झेल घेण्याचा प्रयत्न केला. त्याने चेंडू वर फेकल्यानंतर मैदानात येत झेल घेतला देखील. परंतु, हवेत चेंडू फेकताना बाऊंड्री बाहेर जमीनीला पाय लागला की नाही हा प्रश्न होता. ऍलेनलाही याबाबत खात्री नव्हती. त्यामुळे थर्ड अंपायरकडे निर्णय सोपवण्यात आला.थर्ड अंपायरसाठीही हे कठीण काम होते. त्यांनी स्ल्पिट-स्क्रिनसह हा झेल आहे की षटकार हे तपासले. बराच वेळ घेत त्यांनी हा चेंडू नीट तपासला. पण अखेर थर्ड अंपायरला वाटले की ऍलेनने चेंडू पकडल्यानंतर तो पुन्हा हवेत फेकला, तेव्हा त्याचा उजवा पाय बाऊंड्री बाहेर थोडा जमीनीला लागला आहे. त्यामुळे अखेर ईशानला नाबाद ठरवण्यात आले आणि भारताच्या खात्यात ६ धावांची भर पडली. दरम्यान, या निर्णयावर काही जणांनी प्रश्नही उपस्थित केले..दरम्यान, नंतर ईशानने चांगला खेळ केला, त्याला श्रेयसचीही चांगली साथ मिळाली. या दोघांनी ९३ धावांची भागीदारीही केली. ईशानने अर्धशतकही पूर्ण केले. पण अखेर त्याला ११ व्या षटकात ब्लेअर टिकनरने नॅथन स्मिथच्या हातून झेलबाद कले. ईशानने ३२ चेंडूत ६१ धावांची खेळी केली. त्यानंतर श्रेयसनेही अर्धशतक पूर्ण केले, पण यानंतर लेगचच १२ व्या षटकात बाद झाला. त्याला नॅथन स्मिथने टीम सिफर्टच्या हातून २३ चेंडूत ५० धावांवर असताना झेलबाद केले. त्यामुळे तिलक वर्मावर जबाबदारी होती. पण त्याला १४ व्या षटकात नो बॉलवर ऍलेनने झेल घेतल्याने आधी जीवदान मिळाले, पण याच षटकात नॅथम स्मिथने आपल्याच गोलंदाजीवर त्याचा झेल घेत त्याला ६ धावांवर माघारी धाडले. त्यामुळे भारताने अर्धा संघ १३३ धावांवरच गमावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.