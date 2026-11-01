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IND vs NZ, 5th T20I: आऊट की सिक्स? इशान किशनचा शॉट अन् ऍलेनची भन्नाट फिल्डिंग, पण थर्ड अंपायरच्या निर्णयावर वाद

Finn Allen’s Stunning Boundary Catch Turned Into Six: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात होत असलेल्या ५ व्या सामन्यात ईशान किशनने मारलेल्या एका शॉटवर फिन ऍलेनने चांगले क्षेत्ररक्षण करत झेलचा घेण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी थर्ड अंपायरने दिलेल्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.
Finn Allen’s Stunning Boundary Catch Turned Into Six | India vs New Zealand 5th T20I

Finn Allen’s Stunning Boundary Catch Turned Into Six | India vs New Zealand 5th T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

New Zealand vs India 5th T20I: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात टी२० मालिकेतील शेवटचा आणि पाचवा सामना हॅमिल्टनला रविवारी (१ नोव्हेंबर) खेळला जात आहे. या सामन्यात न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीला उतरला होता. दरम्यान, हा सामना सुरू असताना ईशान किशनच्या (Ishan Kishan) शॉटवरील थर्ड अंपायरच्या एका निर्णयावर वाद निर्माण झाला .

Finn Allen’s Stunning Boundary Catch Turned Into Six | India vs New Zealand 5th T20I
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