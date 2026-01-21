IND vs NZ: ७८५ दिवसांनी कमबॅक करणाऱ्या इशान किशनची चौकारानं सुरूवात, पण स्वस्तात झाला बाद; Video

भारत आणि न्यूझीलंड संघात टी२० मालिकेला सुरूवात झाली असून पहिला सामना बुधवारी (२१ जानेवारी) सुरू झाला. नागपूरमधील विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर हा सामना होत आहे. या सामन्यात न्यूझीलंडने (New Zealand) नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने भारतीय संघ (Team India) प्रथम फलंदाजीला उतरला. भारताची सुरुवात खराब झाली, पण नंतर अभिषेक शर्माने (Abhishek Sharma) आक्रमक फलंदाजी करताना भारताचा डाव सावरला. .IND vs NZ, 1st T20I: न्यूझीलंडने जिंकला टॉस! भारताच्या संघात इशान किशन, रिंकू सिंगचे पुनरागमन, पाहा दोन्ही संघांची प्लेइंग-११.भारतासाठी संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांनी डावाची सुरुवात केली. सॅमसनने सुरुवात आक्रमक केली होती. त्याने दुसऱ्या षटकात दोन चौकारही मारले होते. परंतु, त्याला या दोन चौकारांनंतर दुसऱ्या षटकात काईल जेमिसनने सॅमसनला माघारी धाडले. सॅमसनचा झेल रचिन रवींद्रने घेतला. सॅमसनने ७ चेंडूत १० धावा केल्या..सॅमसन बाद झाल्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर इशान किशन मैदानात उतरला. या सामन्यातून भारतासाठी इशान किशनने (Ishan Kishan) ७८५ दिवसांनी पुनरागमन केले आहे. त्याने फलंदाजीला येताच पहिल्याच चेंडूवर जेमिसनला चौकर मारला. त्याने दुसऱ्या षटकातही एक चौकार मारला होता. पण याच षटकात पाचव्या चेंडूवर त्याला जेकब डफीने बाद केले. इशान किशन आक्रमक खेळण्याच्या प्रयत्नात होता. याच प्रयत्नात त मार्क चॅपमनकडे झेल देत बाद झाला. त्याने ५ चेंडूत ८ धावा केल्या..IND vs NZ, 1st T20I: इशान किशनचं पुनरागमन होणारच, पण मग संजू सॅमसनचं स्थान धोक्यात? कर्णधार सूर्यकुमारने स्पष्टच सांगितलं....भारताने २७ धावांत २ विकेट्स गमावल्या होत्या. पण नंतर अभिषेक शर्माला कर्णधार सूर्यकुमार यादवने भक्कम साथ दिली. एक बाजू सूर्यकुमार सांभाळत असताना अभिषेकने वादळी खेळ करायला सुरुवात केली. त्याने ८ व्या षटकात २२ चेंडूत त्याचे ७ वे आंतरराष्ट्रीय टी२० अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने सूर्यकुमार सोबत अर्धशतकी भागीदारी केली. त्यामुळे १० षटकात भारताने २ बाद ११७ धावा केल्या होत्या. त्यामुळे आता भारताचे लक्ष्य २०० धावा पार करण्याचे असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.