Duleep Trophy Final: ३० चौकार अन् ७ षटकार... ईशान किशन बरसला, पण त्रिशतक हुकलं; संघाच्या तब्बल ७०० धावा पार

Ishan Kishan Double Century Records, Duleep Trophy Final : भारताचा यष्टीरक्षक फलंदाज ईशान किशन सध्या दमदार फॉर्ममध्ये आहे. त्याने नुकतेच दुलीप ट्रॉफी दमदार कामगिरी करत अडीचशे धावांची खेळी करत इतिहास घडवला आहे. सध्या दुलीप ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना पूर्व विभाग विरुद्ध दक्षिण विभाग (East Zone vs South Zone) संघांमध्ये चेन्नईत सुरू आहे. या सामन्यात पूर्व विभागाचा कर्णधार ईशान किशने पहिल्याच डावात चांगली कामगिरी केली. त्याने कर्णधारपद सांभाळताना संघाला अंतिम सामन्यापर्यंत तर आणलंच, पण या स्पर्धेत त्याने फलंदाजी करतानाही चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे पूर्व विभागाने पहिल्याच डावात ७०० धावा पार केल्या. .Duleep Trophy Final : इशान किशनचे दहावे शतक! मोहम्मद सिराजसह सर्व गोलंदाजांना चोप दिला, ४०० पारच्या दिशेने वाटचाल Video .रविवारी (६ सप्टेंबर) सुरू झालेल्या दुलीप ट्रॉफीच्या या अंतिम सामन्यात पूर्व विभाग प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला होता. त्यांच्याकडून अभिमन्यू ईश्वरन आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी दणक्यात सुरुवात केली. त्यांनी १०० धावांची सलामी भागीदारी केली. पण सूर्यवंशी ३७ चेंडूत ४४ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर ईश्वरनही ८६ चेंडूत ७२ धावांची खेळी करून धावबाद झाला. सुदीप घरामीही ६ धावांवर बाद झाला. त्यामुळे ईशान ५ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला. त्याने शिखर मोहनसोबत चांगली भागीदारी केली. मात्र शिखर ८५ धावांवर त्रिफळाचीत झाल्यानंतर कुमार कुशाग्रने ईशानला चांगली साथ दिली. ईशानने पहिल्या दिवशी शतक पूर्ण केले होते. तो आणि कुशाग्र पहिल्या दिवशी नाबाद होते..सोमवारी दोघांनीही चांगली सुरुवात केली. या दोघांनी तब्बल २३० धावांची भागीदारी केली. यादरम्यान ईशानने दीडशतक पूर्ण केले, तर कुशाग्रनेही शतक पूर्ण केले होते. पण कुशाग्र १३२ चेंडूत १०१ धावा करून बाद झाल्याने त्यांची भागीदारी तुटली. पण तरी ईशानने अनुकूल रॉयला साथीला घेत डाव पुढे नेला. त्याने २७० चेंडूत त्याचे द्विशतक पूर्ण केले. त्याने दुलीप ट्रॉफीमध्ये त्याचे हे पहिले द्विशतक होते. तो दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात द्विशतकी करणारा पाचवाच खेळाडू ठरला आहे..Duleep Trophy Final : वैभव सूर्यवंशीने भारताच्या 'Best' गोलंदाजाला झोडले; ४,६,४ असे सुरेख फटके खेचले, पाहात रहावा असा Video .रिटायर्ड हर्ट झाला अन् नंतर पुन्हा खेळायला आला...इतकेच नाही, तर ईशानने पुढेही चांगला खेळ करत ३०० चेंडूत २७ चौकार आणि ७ षटकारांसह २५० धावांचा टप्पाही गाठला. पण १३० षटकात त्याने अडीचशे धावा पूर्ण केल्यानंतर तो रिटायर्ड हर्ट झाला. त्याने त्याआधी फिजिओला बोलावले होते. तथापि,तो नेमका अडीचशे धावांनंतर मैदानातून बाहेर का गेला, याचे स्पष्ट कारण समोर आलेले नाही. पण असाही अंदाज व्यक्त होत आहे की कदाचित त्याला नंतर यष्टीरक्षणही करायचे आहे आणि संघाची धावसंख्या ६०० च्या पुढे गेली असल्याने त्याने रिटायर्ड हर्ट होण्याचा निर्णय घेतला असावा. मात्र तो अनुकूल रॉय (४५) आणि मोहम्मद शमी (२८) यांच्या विकेट्स गेल्यानंतर १५१ व्या षटकात पुन्हा फलंदाजीला उतरला.पुन्हा फलंदाजीला आल्यानंतरही तो चांगला खेळत होता. पण मोहम्मद कुरेशी ४० धावांवर बाद झाल्यानंतर ईशान किशनलाही १६३ व्या षटकात त्रिपूर्णा विजयने त्याला स्मरणच्या हातून झेलबाद करत मोठा अडथळा दूर केला. ईशानने ३० चौकार आणि ७ षटकारांसह ३३४ चेंडूत २७० धावांची खेळी केली. त्यानंतर मुकेश कुमार शून्यावर बाद झाल्याने पूर्व विभागाचा पहिला डाव संपला. पूर्व विभागाने १६३ षटकात सर्वबाद ७०८ धावा केल्या..ईशान किशनचे विक्रमईशान किशन दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात २५० धावांचा टप्पा पार करणारा पहिलाच कर्णधार ठरला. तसेच त्याने दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात २०० धावांचा टप्पा पार करणाराही तो पहिला यष्टीरक्षक फलंदाज ठरला. यापूर्वी हा विक्रम दिनेश कार्तिकच्या नावावर होता, ज्याने दक्षिण विभागाकडून पश्चिम विभागाविरुद्ध २०१० च्या अंतिम सामन्यात १८३ धाावंची खेळी केली. दरम्यान, तो दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात सर्वोच्च धावा करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज ठरला. या यादीत अव्वल क्रमांकावर रमन लांबा असून त्यांनी १९८७-८८ मध्येच पश्चिम विभागाविरुद्ध ३२० धावा केल्या होत्या.दुलीप ट्रॉफी अंतिम सामन्यात सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या३२० धावा - रमण लांबा (वि. पश्चिम विभाग, १९८७-८८)२७० धावा - ईशान किशन (वि. दक्षिण विभाग, २०२६)२५६ नाबाद धावा - चेतेश्वर पुजारा (वि. इंडिया रेड, २०१६-१७)२१६ धावा - अंशुमन गायकवाड (वि. उत्तर विभाग, १९८७-८८)२०९ धावा - यशस्वी जैस्वाल (वि. दक्षिण विभाग, २०२२-२३).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.