Duleep Trophy Final : इशान किशनचे दहावे शतक! मोहम्मद सिराजसह सर्व गोलंदाजांना चोप दिला, ४०० पारच्या दिशेने वाटचाल Video

Ishan Kishan Unleashes Carnage in Duleep Trophy Final: इशान किशनने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये १०वे शतक झळकावले. दुलीप ट्रॉफी फायनलमध्ये त्याने पूर्व विभाग संघाचे कर्णधारपद भूषविताना दक्षिण विभागाविरुद्ध हे शतक झळकावले. त्याच्या शतकामुळे पूर्व विभागाने पहिल्या दिवशीच ४०० पार धावांच्या दिशेने वाटचाल केली आहे. मोहम्मद सिराजसारखा गोलंदाज असूनही दक्षिण विभागाला सामन्यावर पकड घेता आलेली नाही. इशानसह मैदानावर कुमार कुशाग्र उभा आहे आणि त्याचीही वाटचाल शतकाच्या दिशेने सुरू आहे..वैभव सूर्यवंशी व अभिमन्यू इश्वरन यांनी पुन्हा एकदा शतकी भागीदारी करताना पूर्व विभागाचा पाया मजबूत केला. या दोघांची १४.४ षटकांत १०० धावांची भागीदारी सी व्ही मिलिंदने मोडली. वैभवने ३७ चेंडूंत ४४ धावांची खेळी केली. त्यापाठोपाठ अभिमन्यूही दुर्दैवीरित्या रन आऊट झाला. त्याने ८६ चेंडूंत ७२ धावा केल्या आणि त्यात १० चौकार व १ षटकार होता. सुदीप घरामी ६ धावांवर माघारी परतला..Video : ८ षटकं, ६ धावा अन् ५ विकेट्स! भारतीय फिरकीपटूचा परदेशात डंका; आपल्याच संघात झालाय नकोसा, पण... .शिखर मोहन व कर्णधार इशान यांनी चौथ्या विकेटसाठी ९४ धावांची भागीदारी केली. मोहनला शतकापासून थोडक्यात वंचित रहावे लागले. तो १२० चेंडूंत ९ चौकार व ३ षटकारांसह ८५ धावांवर त्रिफळाचीत झाला. मात्र, त्यानंतर दक्षिण विभागाला विकेट मिळाली नाही. मोहम्मद सिराज सर्वात महागडा गोलंदाज ठरला. त्याने १४ षटकांत ६.८६च्या सरासरीने ९६ धावा दिल्या. इशान किशन व कुमार कुशाग्र यांनी पाचव्या विकेटसाठी आतापर्यंत १५० धावांची भागीदारी केली आहे..इशानने त्याचे प्रथम श्रेणीतील दहावे शतक पूर्ण केले. जवळपास दोन वर्ष तो देशांतर्गत क्रिकेटपासून दूर होता, परंतु पुनरागमन करताना त्याने झारखंडला अनेक जेतेपदं जिंकून दिली आणि आता पूर्व विभागाला दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम फेरीत पोहोचवले. हे वृत्त लिहिले तेव्हा त्याच्या १३५ चेंडूंत १११ धावा झाल्या होत्या आणि त्यात १४ चौकार व १ षटकार होता, तर कुमार ७५ चेंडूंत ६३ धावांवर खेळत होता. पूर्व विभागाने ७९ षटकांत ४ बाद ३८५ धावा केल्या आहेत..इशानची शतकं१० - प्रथम श्रेणी क्रिकेट८ - लिस्ट ए क्रिकेट७ - ट्वेंटी-२० क्रिकेटभारतासाठी वन डेत द्विशतकभारतासाठी ट्वेंटी-२०त शतकआयपीएलमध्ये शतक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.