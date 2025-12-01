Ishan Kishan Syed Mushtaq Ali Trophy century: इशान किशनने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेत झारखंड संघाचे नेतृत्व करताना ५० चेंडूंत ११३ धावांची नाबाद खेळी केली. त्याच्या या खेळीच्या जोरावर झारखंडने अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर त्रिपुरा संघावर ८ विकेट्स राखून विजय मिळवला. त्याचे हे ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील पाचवे शतक ठरले. त्याच्या शतकी खेळीत १० चौकार व ८ षटकारांचा समावेश होता. .इशान किशनने कर्णधार म्हणून तिसरे ट्वेंटी-२० शतक झळकावले. यष्टिरक्षक-कर्णधार म्हणून ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक शतकांचा विक्रम इशानने नावावर केला. त्याने २०१८-१९च्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत जम्मू काश्मीर व मणिपूर संघाविरुद्ध शतक झळकावले होते. यष्टिरक्षक-कर्णधार म्हणून ट्वेंटी-२०त तीन शतक करणारा तो पहिला भारतीय आहे. त्याने गिलख्रिस्ट ( मिडलसेक्स, किंग्स इलेव्हन पंजाब) व मोहम्मद रिझवान ( मुल्तान सुलतान) यांचा २ शतकांचा विक्रम मोडला. .All Is Not Well: विराट कोहलीने मुद्दाम गौतम गंभीरला Ignore केले; सीनियर खेळाडू विरुद्ध कोच असा सामना, BCCI टेंशनमध्ये Video Viral.गिलख्रिस्टने २०१० मध्ये मिडलसेक्स संघाचे नेतृत्व करताना केंटविरुद्ध आणि २०११ मध्ये पंजाब किंग्सकडून खेळताना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध शतक झळकावले होते. रिझवानने मुल्तान सुलतानकडून पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये २०२३ व २०२५ मध्ये कराची किंग्सविरुद्ध शतक केले होते. .दरम्यान, इशानने यष्टिरक्षक म्हणून एकाच संघाकडून ट्वेंटी-२०त ४ शतकं झळकावण्याच्या संजू सॅमसनच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. या विक्रमात क्विंटन डी कॉक ( ७) व कामरान अकमल ( ५) हे पुढे आहेत. इशानने आयपीएल २०२५ मध्ये सनरायझर्स हैदराबादकडून राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध शतक झळकावले होते. पण, तो त्या सामन्यात यष्टिरक्षक म्हणून खेळला नव्हता..All Is Not Well: विराट कोहलीने मुद्दाम गौतम गंभीरला Ignore केले; सीनियर खेळाडू विरुद्ध कोच असा सामना, BCCI टेंशनमध्ये Video Viral.इशान किशन जवळपास दोन वर्ष टीम इंडियाकडून खेळलेला नाही. त्याने भारतासाठी ३२ ट्वेंटी-२०त ७९६ धावा केल्या आहेत. एकूण सर्व ट्वेंटी-२०त त्याने २०९ सामन्यांत ५ शतकं व २९ अर्धशतकांसह ५४२५ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.