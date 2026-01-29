Ishan Kishan: सूर्यकुमार यादव खोटं बोलला? इशानला न खेळवण्यामागे सांगितलेलं कारण चुकीचं... गंभीरचा मॅसेज घेऊन आला अन्...

Ishan Kishan niggle controversy explained IND vs NZ 4th T20I : भारतीय संघाला चौथ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला. न्यूझीलंडच्या २१५ धावांचा पाठलाग करताना भारताचा संघ १८.४ षटकांत १६५ धावांत तंबूत परतला. भारताने मालिका आधीच जिंकली आहे आणि त्यामुळे कर्णधार सूर्यकुमार यादवने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एक फलंदाज कमी खेळवण्याचा प्रयोग केला. त्यासाठी त्याने फॉर्मात असलेल्या इशान किशनला बाकावर बसवले आणि अर्शदीप सिंगला खेळवले. पण, इशानला प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर का केले, याचे उत्तर देताना सूर्याने जे कारण सांगितले ते चुकीचे असल्याचा दावा होतोय. कारण, सामन्यात तसे चित्र पाहायला मिळाले आहे..न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करताना ७ बाद २१५ धावा उभ्या केल्या. डेव्हॉन कॉनवे ( ४४) आणि टीम सेइफर्ट ( ६२) यांनी शतकी सलामी दिली. त्यानंतर ग्लेन फिलिप्स ( २४) व डॅरिल मिचेल ( १८ चेंडूंत नाबाद ३९ धावा) यांनी दमदार खेळ केला. भारताकडून अर्शदीप सिंग व कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.प्रत्युत्तरात भारताकडून शिवम दुबेने २३ चेंडूंत ३ चौकार व ७ षटकारांसह ६५ धावांची खेळी केली. रिंकू सिंग ( ३९) व संजू सॅमसन ( २४) यांनीही हातभार लावला, परंतु भारताचा संपूर्ण संघ १८.४ षटकांत १६५ धावांत माघारी परतला. मिचेल सँटनरने ३, जेकब डफी व इश सोढी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..IND vs NZ, 4th T20I: '... तर सामन्याचा निकाल वेगळा दिसू शकला असता', सूर्यकुमार भारताच्या पराभवानंतर काय म्हणाला?.किशनच्या संघात नसण्याचे कारण स्पष्ट करताना त्याला दुखापत झाल्याचे कर्णधार सूर्यकुमार यादवने सांगितले. पण, सामन्यादरम्यान किशन मैदानावर धावताना आणि त्याच्या सहकाऱ्याला पाणी देताना दिसला तेव्हा भारतीय कर्णधार खोटारडा असल्याची चर्चा सुरू झाली. दुखापत असूनही, इशान मैदानावर धावताना आणि पाणी देत असल्याचे फोटो व्हायरल झाला आहे..त्यानंतर सूर्यकुमारने केलेल्या विधानावर प्रश्न उपस्थित केले गेले. सूर्यकुमार यादव खोटे बोलत होता का? इशान किशन खरंच जखमी झाला आहे का? असे सवाल केले जात आहेत. समालोचक आकाश चोप्रा यानेही प्रश्न उपस्थित केला. भारताचा माजी क्रिकेटपटू म्हणाला, इशान किशन ज्या पद्धतीने मैदानावर धावत होता, त्यावरून त्याला दुखापत झाली आहे, असे वाटत नाही. कदाचित त्याला फक्त त्याच्या बुटामुळे निगल झाला असावा. तसे असेल तर आपण पुढील सामन्यात तो खेळेल अशी अपेक्षा करू शकतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.