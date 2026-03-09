T20 World Cup: इशान किशनवर फायनलपूर्वी कोसळलेला दु:खाचा डोंगर! जगज्जेता झाल्यानंतर केला खुलासा, 'मी तिच्यासाठीच चांगला खेळलो...'

Ishan Kishan Overcame Personal Loss: भारतीय क्रिकेट संघाने रविवारी (८ मार्च) अहमदाबादमध्ये टी२० वर्ल्ड कप उंचावला. अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला ९६ धावांनी पराभूत करत तिसऱ्यांदा टी२० वर्ल्ड कपचे विजेतेपद मिळवले. या अंतिम सामन्यात इशान किशननेही मोलाचा वाटा उचलला होता. त्याने आक्रमक फलंदाजीसोबतच कमालीचे क्षेत्ररक्षण करताना महत्त्वाचे झेल घेतले. मात्र असे असले तरी इशान किशनसाठी (Ishan Kishan) हा अंतिम सामना (Final) खेळणे भावनिकदृष्टीने सोपे नव्हते. .T20 World Cup: हार्दिक पांड्याने सांगितला भविष्यातील प्लॅन! म्हणाला, तीन ICC ट्रॉफी जिंकल्या आहेत, आता....अंतिम सामन्याच्या दोन दिवस आधीच त्याच्यावर आणि त्याच्या कुटुंबावर मोठा आघात झाला होता. त्याची चुलत बहिण आणि महुण्याचे एका कार अपघातात निधन झाले, त्यामुळे त्याचे वडील या अंतिम सामन्यासाठी येऊ शकले नव्हते. याबाबत इशानने अंतिम सामन्यानंतर खुलासा केला आणि त्याने त्याची कामगिरी त्याच्या बहिणीला समर्पित केली..इशान किशनने अंतिम सामन्यात २५ चेंडूत ५४ धावांची खेळी करताना ४ चौकार आणि ४ षटकार मारले. त्याने संजू सॅमसनसोबत १०५ धावांनी भागीदारीही केली. संजूने ८९ धावा केल्या. त्यामुळे भारताने २० षटकात ५ बाद २५५ धावा केल्या. त्यानंतर न्यूझीलंडला १९ षटकातच १५९ धावांवर भारताने रोखले. यावेळी इशानने टीम सायफर्ट, रचिन रवींद्र आणि डॅरिल मिचेल यांचे महत्त्वाचे आणि अफलातून झेलही घेतले..सामन्यानंतर त्याने सांगितले की 'खरं सांगायचं तर, सामन्यापूर्वी एका कार अपघातात माझ्या चुलत बहिणीचे निधन झाले. मी तिच्यासाठी चांगला खेळलो. मी हार्दिक भाईसोबत याबाबत बोललो होतो, त्याने सांहितले की संघाला आधी प्राधान्य दे. मी तिला हा विजय समर्पित करतो. आज महिला दिनही आहे, त्यामुळे हे आणखी खास आहे.'.T20 World Cup: भारत विश्वविजेता! सूर्याच्या गावी फटाक्यांची आतषबाजी आणि जल्लोष; शून्यावर बाद होऊनही आजोबांचा विश्वास ठरला खरा!.इशान किशन खरंतर दोन वर्षांपासून भारतीय संघाचा भाग नव्हता, पण टी२० वर्ल्ड कप २०२६ पूर्वी झालेल्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत त्याला पुनरागमनाची संधी मिळाली, त्यानंतर त्याने सातत्याने केलेल्या चांगल्या कामगिरीमुळे तो टी२० वर्ल्ड कपमधील सर्व ९ सामनेही खेळला. त्याने या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ९ सामन्यात ३ अर्धशतकांसह ३१७ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.