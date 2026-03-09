T20 World Cup: हार्दिक पांड्याने सांगितला भविष्यातील प्लॅन! म्हणाला, तीन ICC ट्रॉफी जिंकल्या आहेत, आता...

रविवारी भारतीय संघाने तिसऱ्यांदा टी२० वर्ल्ड कप उंचावला. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने ९६ धावांनी विजय मिळवला. त्यामुळे भारतीय संघ तीन टी२० वर्ल्ड कप जिंकणारा आणि घरच्या प्रेक्षकांसमोर टी२० वर्ल्ड कप जिंकणारा पहिलाच संघ ठरला. इतकेच नाही, तर सलग दोन टी२० वर्ल्ड कप (T20 World Cup) जिंकणाराही भारत पहिला संघ ठरला. २०२४ मध्येही भारताने टी२० वर्ल्ड कप रोहित शर्माच्या नेतृत्वात जिंकला होता. त्या संघात असलेले अनेक खेळाडू यंदाच्या टी२० वर्ल्ड कपमध्येही खेळले, ज्यात हार्दिक पांड्याचा (Hardik Pandya) समावेश आहे..T20 World Cup जिंकला आता रिटायरमेंट घेणार का? सूर्यकुमार यादवने सांगितला पुढचा नेमका प्लॅन काय.३२ वर्षीय हार्दिक पांड्या भारताच्या (Team India) वनडे आणि टी२० संघातील प्रमुख खेळाडू आहे. त्याने आत्तापर्यंत भारतासाठी मोठ्या स्पर्धांमध्ये नेहमीच महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे. आत्तापर्यंत त्याने २०२४ आणि २०२६ टी२० वर्ल्ड कप, तसेच २०२५ चॅम्पियन्स ट्रॉफी अशा तीन आयसीसी स्पर्धा जिंकल्या आहेत. आता यानंतर त्याने त्याच्या भविष्याबद्दल भाष्य केले आहे. तो म्हणाला की अजून १० वर्षांचे क्रिकेट त्याच्यात बाकी असून त्याला निवृत्त होण्यापूर्वी भारतासाठी आणखी १० आयसीसी ट्रॉफी जिंकायच्या आहेत. तसेच घरच्या मैदानात जिंकण्याबद्दलच्या भावनाही त्याने व्यक्त केल्या. त्याने संजू सॅमसन आणि इशान किशन यांचेही कौतुक केले..अंतिम सामन्यानंतर हार्दिक पांड्या म्हणाला, 'माझ्यात अजून १० वर्षांचे क्रिकेट शिल्लक आहे आणि मला आणखी १० आयसीसी स्पर्धा जिंकायच्या आहेत, हेच माझं लक्ष्य आहे. मायदेशात जिंकणे आणि सलग स्पर्धा जिंकणे हे थोडं भावनिक देखील आहे. कारण भारतात वर्ल्ड कप जिंकणे आणि लोकांचा उस्ताह हे सर्वच मस्त आहे. आम्ही ज्याप्रकारे मेहनत घेतली होती, कालपासून मला हेच वाटत होतं की आम्हीच चॅम्पियन असू. यापेक्षा दुसरा निकाल असूच शकत नाही, यावर माझा विश्वास होता. पराभवाचा विचारच नव्हता. मी ईश्वराचा आभारी आहे.'.तो पुढे म्हणाला, 'जेव्हा मी इंग्लंडविरुद्ध (सेमीफायनल) १९ वे षटक टाकत होतो, तेव्हा मी २०२४ च्या वर्ल्ड कपमधील अंतिम सामन्याचा विचार करत होतो. मी इशन किशन आणि अभिषेकलाही हेच सांगितलं की जेव्हा तुम्ही फलंदाजीला जाल, तेव्हा चांगल्या आठवणींचाच विचार करा.'.India vs New Zealand T20 World Cup Final Ceremony: अंतिम सामन्याआधी रंगारंग सोहळा लांबला; खेळाडूंना सरावासाठी वेळच मिळाला नाही.याशिवाय सॅमसन आणि इशानबद्दल बोलताना हार्दिक म्हणाला, 'आयुष्य हेच शिकवते की जेव्हा तुम्ही मेहनत करत असता, तेव्हा दुसऱ्याच्या आनंदातही आनंदी राहा, तुम्हालाही ईश्वर संधी देतो. संपूर्ण देशासाठी ही शिकवण आहे. जेव्हा तुम्ही शांत राहाता आणि मेहनत करता, तेव्हा देव तुम्हाला संधी देतो. त्यांच्याबद्दल खूप अभिमान वाटत आहे.'हार्दिक पांड्याने या टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत ९ सामन्यांत २ अर्धशतकांसह २१७ धावा केल्या. तसेच त्याने ९ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.