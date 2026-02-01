IND vs NZ, T20I: विक्रमी शतकानंतरही इशान किशन म्हणतोय, 'अजून काम संपलं नाही, तर आता लक्ष फक्त...'

Ishan Kishan on Century in IND vs NZ, 5th T20I: भारतीय संघाने शनिवारी (३१ जानेवारी) न्यूझीलंडला तिरुअनंतरपुरम येथे झालेल्या पाचव्या टी२० सामन्यात ४६ धावांनी पराभूत केले आणि ५ सामन्यांची मालिका ४-१ अशा फरकाने जिंकली. भारताच्या (Team India) या विजयात इशान किशनचे (Ishan Kishan) मोलाचे योगदान राहिले. त्याने या सामन्यात ४२ चेंडूतच शतक ठोकण्याचा कारनामा केला. त्याचे हे शतक न्यूझीलंडविरुद्धचे सर्वात जलद शतक ठरले. .IND vs NZ: सूर्यकुमार यादवचा विश्वविक्रम! विराट - रोहितलाही मागे टाकत T20I मध्ये रचला नवा इतिहास.इशान किशनने ४३ चेंडूत ६ चौकार आणि १० षटकारांसह १०३ धावांची खेळी केली. त्याने कर्णधार सूर्यकुमार यादवसोबतच १३७ धावांची भागीदारीही केली. सूर्यकुमारने ६३ धावांची खेळी केली. त्यामुळे भारताने २० षटकात ५ बाद २७१ धावा उभारल्या होत्या. त्यानंतर न्यूझीलंडकडून फिन ऍलेनने ३८ चेंडूत ८० धावांची खेळी करत झुंज दिली, पण न्यूझीलंडचा संघ १९.४ षटकात २२५ धावांवर सर्वबाद झाला..इशान किशनला त्याच्या शतकामुळे सामनावीर पुरस्कार मिळाला. या पुरस्कारानंतर त्याने त्याच्या खेळीबाबत प्रतिक्रिया दिली. याशिवाय अद्याप काम पूर्ण झालं नसल्याची भावना व्यक्त करत तो म्हणाला आत्ता लक्ष्य टी२० वर्ल्ड कप २०२६ आहे. इशानची आगामी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी भारतीय संघात निवड झाली असून त्याचा फॉर्म पाहाता त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्येही खेळवले जाण्याची शक्यता आहे. त्याने शनिवारी यष्टीरक्षणही केले होते..इशान किशन म्हणाला, 'खरं तर फार काही खेळीबद्दल वाटलं नाही. मला वाटतं की सुरुवातीला गोलंदाजीसाठी फायदा होता, पण अभिषेक शर्मासोबत फलंदाजी करण्याची मदत होते. तुम्हाला त्याचा दृष्टीकोन पाहिला, तर तुम्हाला संघाला कशाप्रकारची लय हवी आहे, हे समजते. त्यानुसार तुम्ही चेंडू पाहून खेळण्याचा प्रयत्न करू शकता. माझ्यासाठी तरी हीच पद्धत फायदेशीर ठरली. ''मला वाटतं की संघातील प्रत्येकाचा हीच मानसिकता आहे की वैयक्तिक विक्रमाची आम्ही काळजी करत नाही. जरी तुम्ही कोणत्या वैयक्तिक विक्रमाच्या जवळ असलो, तरी त्याचा फारसा फरक पडत नाही. तुम्ही त्यावेळी जर एकेरी धावा घेत बसला, तर तुम्हाला नंतर पश्चाताप होईल की तुम्ही मोठी खेळी करण्याची संधी गमावली. त्यामुळे जर एखाद्या चेंडूवर तुम्ही मोठा शॉट खेळू शकत असाल, तर तुम्ही खेळायला हवा. लक्ष्य हे सामना जिंकण्यावर हवं, वैयक्तिक विक्रमांवर नाही.'.IND vs NZ, T20I: इशान किशनचं वादळ घोंगावलं! न्यूझीलंडविरुद्ध कोणालाच न जमलेला पराक्रम केला.इशान पुढे म्हणाला, 'मला अजूनही असं वाटतं की मी अद्याप अपेक्षित तिथे पोहचलेलो नाही. हो मी चांगलं खेळलोय, मला हे पुरस्कार मिळाले, पण माझे लक्ष सध्या केवळ वर्ल्ड कपवर आहे. तिथेच ज्यादाच्या प्रयत्नांची गरज आहे. हीच लय कायम ठेवणे आणि योगदान देणे महत्त्वाचे आहे.'टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला ७ फेब्रुवारीपासून सुरुवात होणार आहे. याआधी ४ फेब्रुवारी रोजी भारतीय संघ दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सराव सामना खेळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.