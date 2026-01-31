IND vs NZ: सूर्यकुमार यादवचा विश्वविक्रम! विराट - रोहितलाही मागे टाकत T20I मध्ये रचला नवा इतिहास

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात तिरुअनंतपुरममध्ये शनिवारी (३१ जानेवारी) पाचवा टी२० सामना पार पडला. या सामन्यात भारताने ४६ धावांनी विजय मिळवला. या विजयासह भारताने ४-१ फरकाने मालिका जिंकली. या सामन्यात इशान किशनने शतक करत मैदान गाजवलं, त्याला सूर्यकुमार यादवने दमदार साथ देत अर्धशतक साकारलं. याशिवाय सूर्यकुमारने या सामन्यात एक विश्वविक्रमही केला आहे. .IND vs NZ, 5th T20I: भारतीय संघाने मैदान मारलं, न्यूझीलंडविरुद्ध मोठा विजय मिळवला; इशान किशनच्या शतकानंतर अर्शदीपच्या ५ विकेट्स.भारताने सलामीवीर अभिषेक शर्मा (३०) आण संजू सॅमसन (६) यांच्या विकेट्स गमावल्यानंतर इशान किशन आणि सूर्यकुमार यादव यांनी १३७ धावांची भागीदारी केली. या भागीदारीदरम्यान सूर्यकुमारने ३० चेंडूत ४ चौकार आणि ६ षटकारांसह ६३ धावांची खेळी केली. या खेळीदरम्यान त्याने आंतरराष्ट्रीय टी२० कारकिर्दीत ३००० धावांचा टप्पा पार केला..सूर्यकुमारचे विक्रमसूर्यकुमार यादव आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये ३००० धावा करणारा भारताचा तिसराच फलंदाज ठरला. त्याच्यापूर्वी केवळ रोहित शर्मा (४२३१ धावा) आणि विराट कोहली (४१८८ धावा) या दोघांनीच असा कारनामा भारतासाठी केला आहे.याशिवाय सूर्यकुमारने या ३००० धावा केवळ १८२२ चेंडूत केल्या आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये तो चेंडूंच्या तुलनेत सर्वात जलद ३००० धावा करणारा खेळाडू ठरला आहे. त्याने मुहम्मद वासिमचा विक्रम मोडला आहे. युएईच्या मुहम्मद वासिम याने १९४७ चेंडूत ३००० धावा केल्या पूर्ण केल्या होत्या, भारतीय फलंदाजांच्या बाबतीत सांगायचे झाले, तर रोहित शर्माने २१४९ चेंडूत आणि विराट कोहलीने २१६९ चेंडूत ३००० धावा केल्या होत्या..आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये सर्वात कमी चेंडूत ३००० धावा१८२२ चेंडू - सूर्यकुमार यादव१९४७ चेंडू - मुहम्मद वासिम२०६८ चेंडू - जॉस बटलर२०७७ चेंडू - ऍरॉन फिंच२११३ चेंडू - डेव्हिड वॉर्नर२१४९ चेंडू - रोहित शर्मा२१६९ चेंडू - विराट कोहली.IND vs NZ, T20I: इशान किशनचं वादळ घोंगावलं! न्यूझीलंडविरुद्ध कोणालाच न जमलेला पराक्रम केला.भारताचा विजयया सामन्यात भारतासाठी सूर्यकुमारव्यतिरिक्त इशान किशनने १०३ धावांची शतकी खेळी केली, तर हार्दिक पांड्याने ४२ धावा केल्या आणि अभिषेक शर्माने ३० धावांचे योगदान दिले. त्यामुळे भारताने २० षटकात ५ बाद २७१ धावा चोपल्या. त्यानंतर न्यूझीलंडने १९.४ षटकात सर्वबाद २२५ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.