IND vs NZ: सूर्यकुमार यादवचा विश्वविक्रम! विराट - रोहितलाही मागे टाकत T20I मध्ये रचला नवा इतिहास

भारत विरुद्ध न्यूझीलंडच्या पाचव्या टी२० सामन्यात सूर्यकुमार यादवने अर्धशतक ठोकले. त्याचेहे अर्धशतक विश्वविक्रमी ठरले असून त्याने नवा इतिहास घडवला आहे.
Suryakumar Yadav | India vs New Zealand 5th T20I

Pranali Kodre
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात तिरुअनंतपुरममध्ये शनिवारी (३१ जानेवारी) पाचवा टी२० सामना पार पडला. या सामन्यात भारताने ४६ धावांनी विजय मिळवला. या विजयासह भारताने ४-१ फरकाने मालिका जिंकली.

या सामन्यात इशान किशनने शतक करत मैदान गाजवलं, त्याला सूर्यकुमार यादवने दमदार साथ देत अर्धशतक साकारलं. याशिवाय सूर्यकुमारने या सामन्यात एक विश्वविक्रमही केला आहे.

IND vs NZ, 5th T20I: भारतीय संघाने मैदान मारलं, न्यूझीलंडविरुद्ध मोठा विजय मिळवला; इशान किशनच्या शतकानंतर अर्शदीपच्या ५ विकेट्स
