Ishan Kishan : बहुत खुश हूं! वर्ल्ड कप संघात निवड झाल्यानंतर इशानची पहिली रिअ‍ॅक्शन; आगरकरनेही निवडीमागचं कारण सांगितलं

Ishan Kishan reaction T20 World Cup 2026 selection: आयसीसी पुरुष ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी भारतीय संघात पुनरागमन झाल्यानंतर इशान किशनने आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. संघात निवड झाल्यानंतरची ही त्याची पहिली प्रतिक्रिया आली.
Ishan Kishan shattered MS Dhoni’s world record

Ajit Agarkar explains Ishan Kishan selection : इशान किशनने आपल्या दमदार कामगिरीच्या जोरावर भारताच्या संघात पुनरागमन केले. पुढच्या वर्षी होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी जाहीर झालेल्या संघात इशान किशनची निवड झाली आहे. यष्टीरक्षक-फलंदाज इशान दोन वर्षांनी संघात परतला आहे. इशान शेवटचा २८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी टीम इंडियाकडून खेळला होता. त्यानंतर, खराब शिस्तीमुळे इशानला भारतीय संघातून वगळण्यात आले, तर त्याचा केंद्रीय करारही रद्द करण्यात आला.

