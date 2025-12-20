Ajit Agarkar explains Ishan Kishan selection : इशान किशनने आपल्या दमदार कामगिरीच्या जोरावर भारताच्या संघात पुनरागमन केले. पुढच्या वर्षी होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी जाहीर झालेल्या संघात इशान किशनची निवड झाली आहे. यष्टीरक्षक-फलंदाज इशान दोन वर्षांनी संघात परतला आहे. इशान शेवटचा २८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी टीम इंडियाकडून खेळला होता. त्यानंतर, खराब शिस्तीमुळे इशानला भारतीय संघातून वगळण्यात आले, तर त्याचा केंद्रीय करारही रद्द करण्यात आला. .इशानने हकालपट्टीनंतर हार मानली नाही आणि तो देशांतर्गत क्रिकेट खेळत राहिला. इशानने २०२४ च्या बुच्ची बाबू स्पर्धेत झारखंडसाठी त्याच्या पहिल्याच सामन्यात शतक ठोकून खळबळ उडवून दिली. त्यानंतर, २०२४ च्या रणजी ट्रॉफीमध्ये चमकदार कामगिरी केली. जेव्हा त्याला दुलीप ट्रॉफीमध्ये संधी मिळाली तेव्हा तो इंडिया क कडून खेळला आणि इंडिया ब विरुद्ध १११ धावांची जबरदस्त खेळी केली..India Squad for T20 World Cup 2026: संजू-अभिषेक ओपनिंगला, रिंकू सिंग फिनिशर; वर्ल्ड कपसाठी भारताची तगडी Playing XI, थरथर कापतील प्रतिस्पर्धी... .इशानची निवड का केली? आगरकर म्हणाला..मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये तो वरच्या क्रमांकावर खेळतो आणि तो सध्या चांगल्या फॉर्मात आहे. त्याने यापूर्वी भारतीय संघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. संघात ध्रुव जुरेल व रिषभ पंत हे निवडीसाठी पुढे असल्याने, इशानची निवड होत नव्हती. वरच्या क्रमांकावर फलंदाजी यष्टिरक्षक असेल तर संघाला त्याचा फायदाच होईल. संघ मजबूत राहील, असे आम्हाला वाटते, असे निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर म्हणाले..सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये झारखंडचे नेतृत्व करताना, इशानने १० सामन्यांमध्ये १९७.३२ च्या स्ट्राईक रेटने ५१७ धावा केल्या, ज्यात दोन शतके आणि दोन अर्धशतकांचा समावेश आहे. त्याच्या या खेळीचा त्याला फायदा झाला आणि त्याची संघात निवड झाली. संघात निवड झाल्यानंतर तो म्हणाला, मला खूप आनंद होतोय.. ट्वेंटी-२० संघात निवड झाली त्याचा आनंद आहे..भारताचा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपसाठीचा संघ - सूर्यकुमार यादव ( कर्णधार), तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्थी, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा, संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, अक्षर पटेल ( उप कर्णधार), अर्शदीप सिंग, रिंकू सिंग, कुलदीप यादव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.