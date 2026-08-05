Ishan Kishan News: इशान किशन नोकरीला लागला! आयकार्ड घालून RBI च्या ऑफिसमध्ये पोहोचला; कोणत्या पदावर करणार काम?

Ishan Kishan joins RBI Patna office: भारतीय संघाचा स्टार फलंदाज इशान किशन सध्या वेगळ्या भूमिकेत दिसतोय... श्रीलंकेत दाखल झालेल्या भारताच्या कसोटी संघात इशानची निवड झालेली नाही आणि २३ ऑगस्टपर्यंत देशांतर्गत क्रिकेटलाही ब्रेक आहे. या कालावधीत इशान पाटनाच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या कार्यालयात आय कार्ड घालून पोहोचला आहे. तो RBI मध्ये सहाय्यक व्यवस्थापक (Assistant Manager) म्हणून रुजू झाला. क्रीडा कोट्यातून त्याची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती..इशान किशन सकाळी आरबीआय कार्यालयात आला. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या छायाचित्रांमध्ये इशान किशन आयकार्ड घालून आरबीआय कार्यालयात सहकाऱ्यांसोबत दिसत आहे. क्रिकेटमधील विश्रांतीच्या काळात तो बँकेच्या अधिकृत जबाबदाऱ्या पार पाडत असल्याचे सांगितले जात आहे. मैदानावर चौकार-षटकारांचा वर्षाव करणारा इशान आता काही काळ कार्यालयीन कामकाज सांभाळताना दिसत असल्याने चाहत्यांमध्येही या बातमीची मोठी चर्चा रंगली आहे. .२८ वर्षीय इशान किशन सरकारी नोकरी करतोय आणि त्यात प्रामुख्याने क्रिकेटशी संबंधित कामे असतात. तो बऱ्याच काळापासून आरबीआयशी जोडलेला आहे. २०२४ मध्ये जेव्हा त्याने क्रिकेटमधून विश्रांती घेतली, तेव्हा तो नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर झालेल्या एका ट्वेंटी-२० स्पर्धेत आरबीआयकडून खेळला होता. इशान किशन आता याच महिन्यापासून देशांतर्गत क्रिकेट खेळायला सुरुवात करणार आहे. २३ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या दुलीप ट्रॉफीमध्ये तो पूर्व विभागाच्या संघाचे नेतृत्व करेल आणि वैभव सूर्यवंशी उपकर्णधार म्हणून खेळेल..Ajit Agarkar News : अजित आगरकरचा करेक्ट कार्यक्रम? रोहितला नडायला गेला अन् BCCI ने गेम केला; 'त्या' वृत्तानंतर चक्र फिरली... .दुलीप ट्रॉफी २०२६ साठी पूर्व विभाग संघ: अभिमन्यू इसवरन (बंगाल), सुदीप कुमार घरामी (बंगाल), शाहबाज अहमद (बंगाल), सूरज सिंधू जैस्वाल (बंगाल), मोहम्मद शमी (बंगाल), मुकेश कुमार (बंगाल), इशान किशन (कर्णधार) (झारखंड), कुमार कुशाग्रा (झारखंड), शिखर मोहन (झारखंड), अनुकुल रॉय (झारखंड), विराट सिंग (झारखंड), सुभ्रांशु सेनापती (ओडिशा), वैभव सूर्यवंशी (उपकर्णधार)(बिहार), डेनिश दास (आसाम) आणि अभिजित सरकार (त्रिपुरा).राखीव खेळाडू - आयुष लोहारुका (बिहार), श्रीदाम पॉल (त्रिपुरा), संबित एस बराल (ओडिशा), शरणदीप सिंग (झारखंड) आणि स्वस्तिक सामल (ओडिशा). .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.