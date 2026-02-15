IND vs PAK T20 WC : इशान किशनचा रेकॉर्ड! पाकिस्तानविरुद्ध 'तोडफोड' फटकेबाजी, मोडला गौतम गंभीरचा १९ वर्षांपूर्वीचा विक्रम

India Pakistan T20 World Cup match latest Marathi Update : अभिषेक शर्मा पहिल्याच षटकात माघारी परतल्यानंतर इशान किशनने ( Ishan Kishan Fifty) पसरलेल्या निराशेत आनंदाचा पाऊस पाडला. पाकिस्तानच्या गोलंदाजांचा खरपूस समाचार घेताना इशानने २७ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि भारत वि. पाकिस्तान लढतीच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील हे सर्वात वेगवान अर्धशतक ठरले. इशानला आज नशीबाचीही साथ मिळाली, कारण सुरुवातीला जे उत्तुंग फटके खेचले, तिथे पाकिस्तानी क्षेत्ररक्षकच नव्हते. अन्यथा त्यालाही कमी धावांवर माघारी परतावे लागले होते..इशानने दुसऱ्याच षटकात शाहीन आफ्रिदीचे षटकाराने स्वागत केले आणि त्या षटकात १५ धावा कुटल्या. त्यानंतर त्याने पाकिस्तानी फिरकीपटूंनाही झोडले. पाकिस्तानी गोलंदाजांना इशानने त्याच्या तालावर नाचवले होते. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध 50+ धावा करणारा तो चौथा भारतीय ठरला. रॉबिन उथप्पा व गौतम गंभीर ( २००७) यांनी एकवेळा, तर विराट कोहलीने चारवेळा अशी खेळी केली. इशान व तिलक वर्मा यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ४६ चेंडूंत ८७ धावांची भागीदारी केली. त्यात तिलकच्या ११ ( ८) धावांचे योगदान होते..इशानने Fastest 50s in Ind-Pak T20Is (by balls) चा विक्रम नावावर करताना युवराज सिंगचा २९ ( २०१२) विक्रम मोडला. या विक्रमात मोहम्मद हाफिद ( २३) व अभिषेक शर्मा ( २४) यांना मागे टाकले. पण, इशानचे हे IND vs PAK यांच्यातल्या वर्ल्ड कप स्पर्धेतील वेगवान अर्धशतक ठरले. त्याने इफ्तिखार अहमदचा ३२ चेंडूंत ( २०२२) अर्धशतकाचा विक्रम मोडला. .इशानच्या या खेळीला १०व्या षटकात ब्रेक लागला. तो ४० चेंडूंत १० चौकार व ३ षटकारांसह ७७ धावांवर बाद झाला. आयुबचा सरळ चेंडू तो ओळखू शकला नाही आणि त्याच्या बेल्स उडाल्या. पण, पाकिस्तानविरुद्ध ही चौथी सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी ठरली..IND vs PAK T20 World Cup : इशान किशनने पाकड्यांना टप्प्यात घेऊन ठोकले; अभिषेक शून्यावर गेला म्हणून नाचले होते, रोहितचा जल्लोष.Highest individual scores in Ind-Pak T20Is मध्ये विराट कोहलीच्या नाबाद ८२ धावा ( २०२२) या टॉपवर आहेत. दुबईत २०२१ मध्ये मोहम्मद रिझवानने नाबाद ७९ धावा केल्या होत्या, तेव्हा त्याने विराट कोहलीचा नाबाद ७८ धावांचा ( २०१२) विक्रम मोडला होता. आज इशानने गौतम गंभीरचा २००७ मधील ७५ धावांचा विक्रम मोडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.