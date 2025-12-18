Ishan Kishan : १० षटकार, ६ चौकार! इशान किशनचे वादळी शतक; अभिषेक शर्माच्या विक्रमाशी बरोबरी, पूर्ण केल्या ५०० धावा

Syed Mushtaq Ali Trophy Final 2025 Jharkhand vs Haryana : सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात हरयाना आणि झारखंड हे दोन्ही तगडे संघ समोरासमोर आले. एका बाजूला झारखंडचा कर्णधार इशान किशन, तर दुसरीकडे हरयानाचा अंकित कुमार... या दोघांमध्ये स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणारा टॉपर कोण, याची स्पर्धा लागली आहे. त्यामुळे या सामन्यात धावांचा पूर येईल, हे पक्के होते. .झारखंडचा संघ प्रथम फलंदाजीला आला आणि पहिल्याच षटकात सलामीवीर विराट सिंग ( २) अंशुल कंबोजला विकेट देऊन माघारी परतला. पण, इशान आज ठरवूनच आला होता आणि त्याने एका षटकात तीन षटकार खेचून झारखंडचा आत्मविश्वास वाढवला. त्याने २५ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले, तेच त्याच्यासोबतीला कुमार कुशाग्र उभा राहिला. त्यानेही २९ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. या दोघांनी हरयनाच्या गोलंदाजांची धुलाई सुरू केली..SYED MUSHTAQ ALI TROPHY Most Runs List ( फायनलपूर्वी)१ ) अंकित कुमार ( हरयाना) - ४४८ धावा २) इशान किशन ( झारखंड - ४१६ धावा३) अजिंक्य रहाणे ( मुंबई ) - ३९१ धावा४) विराट सिंग ( झारखंड )- ३८० धावा५) सलिल अरोरा ( पंजाब ) - ३५८ धावा८) यशवर्धन दलाल ( हरयाना) - ३४५ धावा९ ) कुमार कुशाग्र ( झारखंड ) - ३४१ धावा.कुमार आणि इशानची फटकेबाजी सुरूच राहिली आणि दोघांनी १० षटकांत शंभरच्या वर धावा फलकावर चढवल्या. सुरुवातीला संथ खेळणाऱ्या कुमारने गिअर बदलताना इशानच्या धावांशी बरोबरी केली. १३ व्या षटकात इशानने सलग दोन षटकार खेचले आणि कुमारसह दीडशतकीय भागीदारी पूर्ण केली. या षटकासह त्याने या पर्वात ५०० धावांचा टप्पाही ओलांडला. .हरयानाची गोलंदाजी दिशाहीन झाली होती आणि त्यांच्या क्षेत्ररक्षकांचा आत्मविश्वासही ढासळलेला दिसला. पार्थच्या पहिल्याच षटकात इशान व कुमारने १९ धावा कुटल्या. त्याने षटकाराने आपले शतक पूर्ण केले आणि सय्यद मुश्ताक अली स्पर्धेतील हे त्याचे पाचवे शतक ठरले. यासह त्याने अभिषेक शर्माच्या पाच शतकांच्या विक्रमाशी बरोबरी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.