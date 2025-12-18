Cricket

Ishan Kishan : १० षटकार, ६ चौकार! इशान किशनचे वादळी शतक; अभिषेक शर्माच्या विक्रमाशी बरोबरी, पूर्ण केल्या ५०० धावा

SMAT Final 2025 Jharkhand vs Haryana : सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात इशान किशनने वादळी शतक ठोकले. त्याने अभिषेक शर्माच्या विक्रमाशीही बरोबरी केली आहे.
Ishan kishan SYED MUSHTAQ ALI TROPHY Most Runs List

Syed Mushtaq Ali Trophy Final 2025 Jharkhand vs Haryana : सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात हरयाना आणि झारखंड हे दोन्ही तगडे संघ समोरासमोर आले. एका बाजूला झारखंडचा कर्णधार इशान किशन, तर दुसरीकडे हरयानाचा अंकित कुमार... या दोघांमध्ये स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणारा टॉपर कोण, याची स्पर्धा लागली आहे. त्यामुळे या सामन्यात धावांचा पूर येईल, हे पक्के होते.

