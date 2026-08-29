Vaibhav Sooryavanshi: 'इशान भैय्याला वाटलं माझ्याबाबतीत तो रिस्क घेतोय, पण मी...' वैभवने दोन विकेट्स घेण्याबाबत केला मोठा खुलासा

१५ वर्षांचा भारताचा युवा क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशी काही दिवसांपूर्वी दुलीप ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेत त्याच्या फलंदाजीसाठी नाही, तर त्याच्या गोलंदाजीमुळे चर्चेत आला होता. उपांत्यपूर्व फेरीत उत्तर विभाग आणि उत्तर-पूर्व विभाग या संघात सामना झाला होता. या सामन्यात वैभवने २ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्याने तीन षटकांत ११ धावांत २ विकेट्स अशी प्रभावी कामगिरी केली, ज्यामुळे उत्तर विभाग संघाला मदत झाली. हा सामना इशान किशन नेतृत्व करत असलेल्या उत्तर विभागाने एक डाव आणि २१० धावांनी जिंकला. .या सामन्यानंतर आता वैभव सूर्यवंशीने त्याच्या गोलंदाजीवेळीच्या मानसिकतेबद्दल माहिती दिली. त्याने सांगितले की त्याच्या गोलंदाजीवेळी कर्णधार इशान किशनला वाटले होते की तो धोका पत्करत आहे. कारण त्याला त्याच्या गोलंदाजीबाबत फारशी माहिती नव्हती. वैभवने २८ षटकात किशन लिंगडोह याला दुसऱ्या चेंडूवर, तर पाचव्या चेंडूवर इमलीवाटी लेमटूरला बाद केले..बीसीसीआयने वैभवचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्याने म्हटले, 'जर कोणत्याही फलंदाजाला विचारले की तर त्याला गोलंदाजी करायला आवडते. किंवा कोणत्याही गोलंदाजाला फलंदाजी करायला आवडते. प्रतिस्पर्धी संघाच्या विकेट्स पडत नव्हत्या, त्यामुळे मला २-३ षटकं टाकायला सांगितली. ईशान भैय्याला वाटलं की मला चेंडू देऊन तो धोका पत्करत आहे. पण त्याला हे माहीत नव्हतं की मी विकेट्स घेणारा गोलंदाज आहे.'.वैभव पुढे म्हणाला, 'मला नेहमीच माहित होतं की, जरी मी पाच विकेट्स घेतल्या तरी मला गोलंदाजीसाठी फक्त तीनच षटकं मिळतील. त्यामुळे मी माझ्या परीने सर्वोत्तम गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केला. मी फक्त चेंडू एकाच जागी टाकण्याचा प्रयत्न करत होतो. यात खूप मजा येते. मागच्या सामन्यात माझी फलंदाजी चांगली झाली नाही. त्यामुळे संघाच्या गोलंदाजीत योगदान देण्यात खूप मजा येते. आणि अर्थातच, जेव्हा एखाद्या फलंदाजाने विकेट घेतली, तेव्हा त्याला त्याहून जास्त आनंद कधीच होत नाही. त्यामुळे यात खूप मजा येते.'.उत्तर विभागाने जिंकला सामनाया सामन्यात उत्तर विभागाने प्रथम फलंदाजी करताना ११२.५ च्या षटकात ४६७ धावा केल्या होत्या. उत्तर विभागाकडून सुदीप कुमार घरामीने १४६ धावांची खेळी केली, तर शाहबाज अहमदने १६७ धावांची खेळी केली. त्यानंतर उत्तर-पूर्व विभागाचा पहिला डाव १११ धावांवर संपुष्टात आला. अभिजित सरकारने ५ विकेट्स घेतल्या. उत्तर विभागाने ३५६ धावांची आघाडी घेतल्याने त्यांनी उत्तर-पूर्व संघाला फॉलोऑन दिला. पण नंतर उत्तर-पूर्व संघाला दुसऱ्या डावात ५० षटकात १४६ धावांवर सर्वबाद केले. यात वैभवच्या २ विकेट्सचा भाग आहेत. तसेच अनुकूल रॉयने ५ विकेट्स घेतल्या. हा सामना उत्तर विभागाने सहज जिंकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.