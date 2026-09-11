काय राव, सगळ्या DRSचं क्रेडिट तू घेतलंस! ईशान किशन किशनने वैभवला चिडवलं; १५ वर्षांच्या पठ्ठ्यानेही लगेच दिलं भन्नाट उत्तर, नेमकं काय घडलं?

Ishan Kishan Vaibhav Suryavanshi DRS: दुलीप ट्रॉफी २०२६-२७ चं विजेतेपद ईशान किशनच्या नेतृत्वाखाली पूर्व विभागाने आपल्या नावावर केलं आहे.या सामन्यात ईशान किशनने दमदार फलंदाजी करत सामनावीराचा पुरस्कार मिळवला. मात्र, या संपूर्ण स्पर्धेत आणखी एक खेळाडू चांगलाच चर्चेत राहिला, तो म्हणजे १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी..वैभव सूर्यवंशीला पूर्व विभागाचा उपकर्णधार बनवण्यात आलं होतं. त्यामुळे ईशान किशन मैदानाबाहेर गेल्यानंतर काही वेळ त्याच्यावर संघाचं नेतृत्व करण्याची जबाबदारी आली होती. त्यावेळी वैभवने काही महत्त्वाचे DRS घेतले आणि त्याचे निर्णयही योग्य ठरले. त्यामुळे अंतिम सामन्यातही DRS घ्यायचा की नाही, याबाबत वैभवचा सल्ला घेतला जात होता..Vaibhav Sooryavanshi: 'इशान भैय्याला वाटलं माझ्याबाबतीत तो रिस्क घेतोय, पण मी...' वैभवने दोन विकेट्स घेण्याबाबत केला मोठा खुलासा.अशातच अंतिम सामन्यातील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या व्हिडिओमध्ये वैभव ईशान किशनला DRS घेण्यासाठी सांगताना दिसत आहे. हा निर्णय योग्य ठरल्यानंतर वैभव पुन्हा एकदा चर्चेत आला. मात्र, यानंतर बीसीसीआयने शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये ईशान किशनने वैभवची मजेशीरपणे फिरकी घेतली..ईशान किशन म्हणाला की, DRS घेण्याचं श्रेय वैभव प्रत्येक ठिकाणी घेत आहे. मी स्वतः DRS घेणार होतो, पण त्याआधीच वैभव माझ्याकडे येऊन ‘मी सांगतो’ असं सांगतो. त्यानंतर इंटरनेटवर सगळीकडे वैभवचं नाव चर्चेत येतं..यावर वैभव सूर्यवंशीनेही आपल्या कर्णधाराला लगेच उत्तर दिलं. ईशानला उपांत्य सामन्यात दुखापत झाल्यानंतर तो मैदानाबाहेर गेला होता. त्यावेळी DRSचे निर्णय कोण घेत होतं, याची आठवण वैभवने इशानला करून दिली. वैभव म्हणाला, “तुम्ही मैदानाबाहेर जात होता, तेव्हा DRS कोण घेत होतं? हेही सांगा.”.वैभवचं हे उत्तर ऐकल्यानंतर ईशानलाही हसू आलं. त्याने वैभवचं कौतुक करत त्याच्यात नेतृत्वगुण असल्याचं सांगितलं. एवढंच नाही, तर भविष्यात वैभव भारताचा कर्णधार होऊ शकतो, असंही ईशानने मजेशीरपणे म्हटलं..Vaibhav Sooryavanshi: दुलीप ट्रॉफीत अचानक बदललं चित्र! इशान किशनला नेमकं काय झालं? १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीकडे आली कर्णधारपदाची धुरा.ईशान म्हणाला की, वैभवने ही जबाबदारी खूप चांगल्या पद्धतीने पार पाडली आहे. तो संघातील प्रत्येक खेळाडूची काळजी घेतो. त्याचं वय कमी असलं तरी त्याच्यात चांगली समज आहे. त्यामुळे भविष्यात वैभव आणखी मोठी कामगिरी करेल, असा विश्वासही ईशानने व्यक्त केला.वैभवच्या DRSच्या निर्णयांचं सामन्यादरम्यान समालोचकांनीही कौतुक केलं होतं. त्यामुळे या स्पर्धेत फलंदाजीसोबतच त्याच्या नेतृत्वगुणांचीही चर्चा झाली. १५ वर्षांच्या वैभवची ही कामगिरी पाहता, त्याच्यात भविष्यातील कर्णधाराची झलक दिसतेय, असंच म्हणावं लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.