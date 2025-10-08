Cricket

अरे, एवढा अपमान झालाय, घे निवृत्ती ! Rohit Sharma ला कुणी दिलाय हा सल्ला? गौतम गंभीरचा 'खास' माणूस म्हणतो कसा...

Rohit Sharma humiliation controversy explained : टीम इंडियाच्या कर्णधारपदावरून रोहित शर्माला हटवण्याचा निर्णय अजूनही वादग्रस्त ठरत आहे. या प्रकरणावर माजी क्रिकेटपटूने जोरदार प्रतिक्रिया दिली आहे.
Updated on

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) संघाने ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी जाहीर केलेल्या वन डे संघाचे नेतृत्व शुभमन गिलकडे सोपवले गेल्याने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. कसोटी व ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केलेल्या रोहित शर्माकडे वन डे संघाचे कर्णधारपद होते, परंतु आता तेही गेले. निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर व मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्या निर्णयावर टीका होत आहे. काहींना हा रोहितचा अपमान वाटतोय आणि म्हणून हिटमॅनला निवृत्ती घेण्याचा सल्ला दिला जातोय.

