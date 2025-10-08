अरे, एवढा अपमान झालाय, घे निवृत्ती ! Rohit Sharma ला कुणी दिलाय हा सल्ला? गौतम गंभीरचा 'खास' माणूस म्हणतो कसा...

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) संघाने ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी जाहीर केलेल्या वन डे संघाचे नेतृत्व शुभमन गिलकडे सोपवले गेल्याने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. कसोटी व ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केलेल्या रोहित शर्माकडे वन डे संघाचे कर्णधारपद होते, परंतु आता तेही गेले. निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर व मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्या निर्णयावर टीका होत आहे. काहींना हा रोहितचा अपमान वाटतोय आणि म्हणून हिटमॅनला निवृत्ती घेण्याचा सल्ला दिला जातोय. .भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातली ३ वन डे सामन्यांची मालिका १९ ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे. या मालिकेसाठी निवडलेल्या संघात रोहित व विराट कोहली या दिग्गजांनी स्थान टिकवले आहे, परंतु रोहितला नेतृत्व गमवावे लागले. २०२७च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेची ही तयारी आहे. शुभमन गिलला भविष्याचा कर्णधार म्हणून तयार करण्याची हिच योग्य वेळ असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. .टीम इंडिया वाचली... ऑस्ट्रेलिया संघात निवड न झालेल्या फलंदाजाने झळकावले २९ चेंडूंत शतक, मोडला AB de Villiers चा वर्ल्ड रेकॉर्ड .पण, भारताचा माजी क्रिकेटपटू व कोलकाता नाइट रायडर्सचा माजी खेळाडू मनोज तिवारी याने वेगळेच मत व्यक्त केले आहे. मनोज तिवारी हा आयपीएलमध्ये गौतम गंभीरसोबत खेळला आहे. त्याने रोहितला एवढा अपमान झाल्यानंतर निवृत्ती घ्यायला हवी, असा सल्ला दिला आहे. .मनोज तिवारी म्हणाला, रोहित शर्मा टीम इंडियाच्या वन डे क्रिकेट योजनेचा भाग आहे, असे मला वाटत नाही. आता सर्वकाही त्याच्या कामगिरीवर अवलंबून आहे. जर मी रोहितच्या जागी असतो, तर एवढं सर्व रामायण घडल्यानंतर मी निवृत्तीचा विचार केला असता. त्याच्यासारख्या खेळाडूचा असा अपमान व्हायला नको. .Prithvi Shaw Controversy: कालच्या राड्यात पृथ्वी शॉ याची चूक होती? मुशीर खानवर बॅट उगारण्याचं खरं कारण आलं समोर, Viral Video .रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने ८ महिन्यांच्या कालावधीत ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप व चॅम्पियन्स ट्रॉफी अशा दोन आयसीसी स्पर्धा जिंकल्या. तिवारी म्हणाला, त्याने फक्त एक आयसीसी ट्रॉफी जिंकलेली नाही. २०२३ चा वन डे वर्ल्ड कप जिंकण्याच्याही तो अगदी जवळ पोहोचला होता. त्याने कर्णधार आणि खेळाडू म्हणूनही दमदार कामगिरी केली होती. त्याच्या नावावर पाच आयपीएल ट्रॉफी आहेत, हेही विसरता कामा नये. एवढं सर्व यश मिळवल्यानंतर त्याच्यासोबत असं वागणं योग्य नाही. एवढा अपमान झाल्यानंतर त्याने निवृत्ती घ्यायला हवी, असे मला वैयक्तिकरित्या वाटतं. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.