'ही खूप लाजीरवाणी गोष्ट असेल, जर रोहित शर्मा...'! गौतम गंभीरच्या Viral Video ने खळबळ; नेटिझन्स म्हणतात, त्याला हटवलं का?

Gautam Gambhir Faces Backlash: गौतम गंभीरचा जुना व्हिडिओ पुन्हा व्हायरल झाला आहे, ज्यात ते रोहित शर्माच्या कॅप्टनसीवर भाष्य करताना दिसत आहे. त्यावरून नेटिझन्सनी त्याच्यावर जोरदार टीका करत आहेत.
Gautam Gambhir old video resurfaces on Rohit Sharma captaincy : भारतीय संघाचा निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर याने दोन दिवसांपूर्वी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी वन डे संघ जाहीर केला. रोहित शर्मा याच्या खांद्यावरून कर्णधारपदाची जबाबदारी काढून घेतली गेली आणि ती २५ वर्षीय शुभमन गिलकडे सोपवली गेली. गौतम गंभीर मुख्य प्रशिक्षक बनल्यानंतर टीम इंडियात खूप बदल झालेले पाहायला मिळत आहेत. रोहित शर्मा, विराट कोहली यांनी कसोटी व ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून आधीच निवृत्ती जाहीर केली आहे. त्यामुळे या दोन्ही संघांत युवा चेहरे दिसत आहेत. आता रोहितकडून वन डे संघाचे नेतृत्व काढून गंभीर व आगरकर यांनी भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत.

