'ही खूप लाजीरवाणी गोष्ट असेल, जर रोहित शर्मा...'! गौतम गंभीरच्या Viral Video ने खळबळ; नेटिझन्स म्हणतात, त्याला हटवलं का?

Gautam Gambhir old video resurfaces on Rohit Sharma captaincy : भारतीय संघाचा निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर याने दोन दिवसांपूर्वी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी वन डे संघ जाहीर केला. रोहित शर्मा याच्या खांद्यावरून कर्णधारपदाची जबाबदारी काढून घेतली गेली आणि ती २५ वर्षीय शुभमन गिलकडे सोपवली गेली. गौतम गंभीर मुख्य प्रशिक्षक बनल्यानंतर टीम इंडियात खूप बदल झालेले पाहायला मिळत आहेत. रोहित शर्मा, विराट कोहली यांनी कसोटी व ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून आधीच निवृत्ती जाहीर केली आहे. त्यामुळे या दोन्ही संघांत युवा चेहरे दिसत आहेत. आता रोहितकडून वन डे संघाचे नेतृत्व काढून गंभीर व आगरकर यांनी भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत..याच पार्श्वभूमिकवर गौतम गंभीरचा एक जुना Video Viral झाला आहे आणि त्यावरून नेटिझन्सनी त्याच्यावर टीका केली आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रोहित उपलब्ध असताना नेतृत्व शुभमन गिलकडे सोपवल्याने नाराजीचा सूर आहे. रोहितला हटवणे चाहत्यांना आवडलेले नाही. अशात गौतम गंभीरचा जुना व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला गेला आहे. यामध्ये तो रोहितचे कौतुक करतोय आणि त्यावरून नेटिझन्स प्रश्न विचारत आहेत..IND vs AUS : रोहित शर्मा संघात असेपर्यंत Yashasvi Jaiswal ला संधी मिळणे अवघड! ऑसींविरुद्ध कशी असेल भारताची Playing XI? .या व्हिडीओत गंभीर म्हणाला,'जर रोहित शर्मा भारतीय संघाचा कर्णधार बनू शकला नाही, तर हे देशाचं दुर्भाग्य असेल, रोहितचं नव्हे. तो वन डे किंवा ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार बनत नसेल, तर यासारखी लाजीरवाणी गोष्ट दुसरी नसू शकेल.' हा व्हिडीओ २०२१-२२ चा असण्याचा अंदाज व्यक्त केला जातोय.त्यानंतर आता नेटिझन्स गौतम गंभीरला त्याच्या विधानाची आठवण करून देत आहेत..रोहित शर्माने वन डे संघाचे नेतृत्व करताना ५६ पैकी ४२ सामने जिंकले आहेत आणि त्याची यशाची टक्केवारी ७५ इतकी चांगली आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने २०२३ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलपर्यंत धडक दिली. त्यानंतर २०२४ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला आणि २०२५ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी उंचावली..मोठी बातमी : भारतीय संघात राहायचा असेल तर... Rohit Sharma, विराट कोहली यांच्यासमोर अजित आगरकरने ठेवली अट.भारतीय संघाने २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कपची तयारी केली आहे. त्यासाठी गिलकडे नेतृत्व सोपवले गेले आहे आणि रोहित व विराटला या स्कीममध्ये काय राहायचे असेल, तर त्यांना देशांतर्गत क्रिकेट खेळावे लागेल. अशा सूचना निवड समितीकडून दिल्या गेल्या आहेत..