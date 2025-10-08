टीम इंडिया वाचली... ऑस्ट्रेलिया संघात निवड न झालेल्या फलंदाजाने झळकावले २९ चेंडूंत शतक, मोडला AB de Villiers चा वर्ल्ड रेकॉर्ड

Australian batter Jake Fraser-McGurk fastest hundred video: भारतीय संघ येत्या काही दिवसात ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रवाना होणार आहे. १९ ऑक्टोबरपासून ३ वन डे व ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात होणार आहे. या मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलियाने नुकतेच त्यांचे संघ जाहीर केले आणि त्या संघात स्थान न मिळालेल्या युवा फलंदाजाने वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला. आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळणाऱ्या जॅक फ्रेझर मॅकगर्कने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये वेगवान शतकाचा विक्रम नावावर केला. २३ वर्षीय फलंदाजाने २९ चेंडूंत शतक झळकावून AB de Villiers चा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला..तस्मेनिया विरुद्ध दक्षिण ऑस्ट्रेलिया सामन्यात धावांचा पाऊस पडलेला पाहायला मिळाला. तस्मेनियाने ९ बाद ४३५ धावांचा डोंगर उभा केला आणि त्या उत्तरात दक्षिण ऑस्ट्रेलियाला ४६.४ षटकांत सर्वबाद ३९८ धावा करता आल्या. तस्मेनियाने ३७ धावांनी ही मॅच जिंकली, परंतु जॅक फ्रेझरची खेळी अजरामर झाली. तस्मेनियाकडून कर्णधार जॉर्डन सिकल्कने ८५ चेंडूंत १२ चौकार व२ षटकारांसह ११६ धावांची खेळी केली..सलामीवीर कॅलेब जेवेलने ५२ चेंडूंत ९० धावा चोपताना १४ चौकार व २ षटकार खेचले. त्यानंतर मॅकालिस्टर राईट ( ५१), बियू बेवस्टर ( ४२) व जॅक विथरॅल्ड ( ३५) यांनी चांगली खेळी केली. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना सलामीवीर हेन्री हंट व जॅक यांनी वादळी खेळी केली. दोघांनी ११.४ षटकां १७२ धावांची विक्रमी भागीदारी केली. यात जॅक फ्रेझरच्या १२५ धावा होत्या. त्याने २९ चेंडूंत शतक झळकावले. .Prithvi Shaw Controversy: कालच्या राड्यात पृथ्वी शॉ याची चूक होती? मुशीर खानवर बॅट उगारण्याचं खरं कारण आलं समोर, Viral Video .लिस्ट ए क्रिकेटमधील हे वेगवान शतक ठरले. जॅक फ्रेझर ३८ चेंडूंत १० चौकार व १३ षटकारांसह १२५ धावांची खेळी करून बाद झाला. हेन्री ( ५१), डॅनिएल ड्रेव ( ५२), नॅथन मॅकस्वीनी ( ६२) व कर्णधार जॅक लेहमन ( ३५) यांनी चांगला खेळ केला, परंतु संघाला ३९८ धावांपर्यंत पोहोचता आले..Fastest hundreds in List A२९ चेंडू - जॅक फ्रेझर-मॅकगर्क ( १२५ धावा) दक्षिण ऑस्ट्रेलिया वि. तस्मेनिया, २०२५३१ चेंडू - एबी डिव्हिलियर्स ( १४९ धावा). दक्षिण आफ्रिका वि. वेस्ट इंडिज, २०१४-१५३५ चेंडू - अनमोलप्रीत सिंग ( ११५* धावा) पंजाब वि. अरुणाचल प्रदेश, २०२४-२५३६ चेंडू - कोरी अँडरसन ( नाबाद १३१ धावा) न्यूझीलंड वि. वेस्ट इंडिज, २०१४३६ चेंडू - जेडी रोस ( ११० धावा) सोमरसेट वि. डेव्हॉन, १९९० .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.