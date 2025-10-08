Cricket

टीम इंडिया वाचली... ऑस्ट्रेलिया संघात निवड न झालेल्या फलंदाजाने झळकावले २९ चेंडूंत शतक, मोडला AB de Villiers चा वर्ल्ड रेकॉर्ड

Fastest List A century in cricket history: ऑस्ट्रेलियाचा युवा फलंदाज जॅक फ्रेझर-मॅकगर्कने देशांतर्गत लिस्ट ‘ए’ सामन्यात केवळ २९ चेंडूंमध्ये शतक ठोकत एबी डी व्हिलियर्सचा जागतिक विक्रम मोडला.
Australian batter Jake Fraser-McGurk fastest hundred video: भारतीय संघ येत्या काही दिवसात ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रवाना होणार आहे. १९ ऑक्टोबरपासून ३ वन डे व ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात होणार आहे. या मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलियाने नुकतेच त्यांचे संघ जाहीर केले आणि त्या संघात स्थान न मिळालेल्या युवा फलंदाजाने वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला. आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळणाऱ्या जॅक फ्रेझर मॅकगर्कने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये वेगवान शतकाचा विक्रम नावावर केला. २३ वर्षीय फलंदाजाने २९ चेंडूंत शतक झळकावून AB de Villiers चा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला.

