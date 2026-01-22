Ranji Trophy 2025-26: महाराष्ट्राच्या दिग्गज गोलंदाजांचा जलवा! ६ विकेट्स घेत गाठलं नवं यशाचं शिखर

Jalaj Saxena 6 Wickets for Maharashtra vs Goa: रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेचा दुसरा टप्पा सध्या सुरू असून महाराष्ट्र विरुद्ध गोवा संघात पुण्यातील महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर सामना गुरुवारपासून (२२ जानेवारी) सुरू झाला आहे. या सामन्यात पहिल्या दिवशी महाराष्ट्राचे (Maharashtra) वर्चस्व राहिल्याचे दिसले असून यात मोठे योगदान अनुभवी अष्टपैलू जलज सक्सेनाचे (Jalaj Saxena) राहिले. त्याने ६ विकेट्स घेतल्या. या सामन्यात गोव्याने (Goa) नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण गोव्याचा पहिला डाव ८२.१ षटकातच २०९ धावांवर संपला. जलज सक्सेनाच्या गोलंदाजीपुढे त्यांचा संघ ढेपाळताना दिसला..Ranji Trophy : सर्फराज खानचे आणखी एक खणखणीत शतक; अजित आगरकर तरीही देणार नाही संधी, कारण....जलजने सुरुवातीलाच तीन मोठे धक्के गोव्याला दिले. त्याने सुयश प्रभूदेसाई (१२), मंथन खुटकर (१४) आणि अभिनव तेजराणा (१०) या पहिल्या तीन क्रमांकावरील फलंदाजांना स्वस्तात माघारी धाडले होते. त्यानंतर ललित यादव आणि कर्णधार स्नेहल कौठणकर यांनी ५७ धावांची भागीदारी करत गोव्याला सावरले होते. पण त्यांची भागीदारी रामकृष्ण घोषने ललित यादवला ३३ धावांवर बाद करत तोडली. त्यानंतर दर्शन मिसाळला ६ धावांवर जलजने बाद केले, तर दीपराज गोवनकर (३) आणि अर्जुन तेंडुलकर (४) यांचा अडथळा विकी ओत्सवालने दूर केला. राजदशेखर हरिकांत (०) यालाही जलजने बाद केले. .या विकेट्स जात असताना कौठणकरने एक बाजू सांभाळू ठेवली होती. त्याने अर्धशतकही केले होते. पण अखेर ६२ व्या षटकात कौठणकरचा अडथळा जलजनेच दूर केला. त्याने त्याला त्रिफळाचीत केले. कौठणकरने १३० चेंडूत ६ चौकार आणि २ षटकारांसह ७३ धावा केल्या. अखेर वासूकी कौशिकला ८३ व्या षटकात रामकृष्ण घोषने ९ धावांवर त्रिफळाचीत करत गोव्याचा डाव संपवला.महाराष्ट्राकडून जलज सक्सेनाने ३४ षटकात ७९ धावा देताना ६ विकेट्स घेतल्या. तसेच विकी ओत्सवालने २२ षटकात ४७ धावांत २ विकेट्स घेतल्या, तर रामकृष्ण घोषने १५.१ षटकात ३४ धावा देत २ विकेट्स घेतल्या..त्यानंतर महाराष्ट्र संघाकडून पहिल्या डावात पृथ्वी शॉ आणि अर्शिन कुलकर्णी सलामीला फलंदाजीसाठी उतरले आहेत. त्यांनी पहिल्या दिवसअखेरपर्यंत विकेट जाऊ दिलेली नाही. पृथ्वी शॉ १३ धावांवर आणि अर्शिन कुलकर्णी २ धावांवर नाबाद आहे. महाराष्ट्राने पहिल्या दिवस अखेरपर्यंत बिनबाद १९ धावा केल्या आहेत..Ranji Trophy: शुभमन गिल रणजी पुनरागमनात फ्लॉप, दोनच चेंडूत झाला आऊट; रवींद्र जडेजाकडूनही निराशाच.जलज सक्सेनाचे विक्रमजलजने या ६ विकेट्स घेण्यासोबरच प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ५०० विकेट्सचा टप्पा पार केला आहे. तसेच रणजी ट्रॉफीमध्ये ५ किंवा त्यापेक्षा अधिक विकेट्स घेण्याची ही त्याची ३३ वी वेळ आहे. याशिवाय तो आता रणजी ट्ऱॉफीमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणारा चौथा गोलंदाज ठरला आहे. त्याच्या ४४६ विकेट्स झाल्या असून त्याने विनय कुमार (४४२) आणि नरेंद्र हिरवानी (४४१) यांना मागे टाकले आहे.याशिवाय जलज हा रणजी ट्रॉफीमध्ये ६००० धावा आणि ४०० हून अधिक विकेट्स घेणारा पहिलाच भारतीय देखील आहे. त्याने त्याच्या संपूर्ण प्रथम श्रेणी क्रिकेट कारकिर्दीत ७००० हून अधिक धावा केल्या आहेत आणि ५०० हून अधिक विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.