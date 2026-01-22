Ranji Trophy : सर्फराज खानचे आणखी एक खणखणीत शतक; अजित आगरकर तरीही देणार नाही संधी, कारण...

Mumbai vs Hyderabad Ranji match Sarfaraz century: रणजी करंडक स्पर्धेच्या २०२५-२६ च्या पर्वातील दुसऱ्या टप्प्याला आजपासून सुरुवात झाली आणि मुंबईच्या सर्फराज खान याने शतकी खेळी केली. हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात आघाडीच्या फलंदाजांना अपयश आल्यानंतर मुंबईचा डाव सर्फराज व कर्णधार सिद्धेश लाड यांनी सावरला. दोघांनी चौथ्या विकेटसाठी द्विशतकी भागीदारी केली. सर्फराजने या शतकासह निवड समितीला पुन्हा त्याची दखल घेण्यास भाग पाडले आहे. पण, सध्याच्या टीम इंडियाच्या कोणत्याही फॉरमॅटमध्ये सर्फराजसाठी जागा रिक्त नाही. त्यामुळे त्याला संधी मिळण्याची शक्यता कमीच आहे..अजिंक्य रहाणे आणि यशस्वी जैस्वालने या सामन्यातून माघार घेतली आहे, तर सूर्यकुमार यादव व श्रेयस अय्यर हे राष्ट्रीय कर्तव्यावर आहेत. त्यामुळे मुंबईकडून अखिल हेरवाडकर व आकाश आनंद यांनी पहिल्या विकेटसाठी ६० धावांची भागीदारी केली. रोहित रायुडूने ही जोडी तोडताना अखिलला २७ धावांवर बाद केले. आकाशही ७७ चेंडूंत ३५ धावांवर मोहम्मद सिराजच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. मुशीर खान ( ११) आज काही कमाल करू शकला नाही..बांगलादेशच्या मदतीसाठी पाकिस्तानचा आटापीटा! त्यांचा खेळाडू म्हणतोय T20 World Cup स्पर्धेवर घाला बहिष्कार, पुढचं बघून घेऊ.शार्दूल ठाकूरच्या गैरहजेरीत सिद्धेश लाडकडे नेतृत्वाची जबाबदारी सोपवली गेली आहे. सिद्धेश व सर्फराज या जोडीने मुंबईच्या डावाला आकार दिला. सर्फराजने या हंगामातील पहिले व एकूण १७ वे प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील शतक पूर्ण केले. २०१९-२० नंतर रणजी करंडक स्पर्धेत सर्वाधिक शतक झळकावणाऱ्या फलंदाजांमध्ये अमनदीप खरे व अनुस्तुप मजुमदार हे सर्फराजच्या पुढे आहेत..हे वृत्त लिहिले तेव्हा सर्फराज १२७ चेंडूंत १० चौकार व ४ षटकारांसह १११ धावांवर, तर सिद्धेश १३७ चेंडूंत ९ चौकार व १ षटकारांसह ८४ धावांवर खेळत होते. मुंबईने ७२.४ षटकांत ३ बाद २८१ धावा केल्या होत्या. मोहम्मद सिराजने १८.४-३-७०-१ अशी गोलंदाजी केली आहे..२९,००० धावा, ९७ शतकं अन् दोनवेळा ४००+ धावांची खेळी! भारतीय संघाची नवीन रन मशीन! वैभव सूर्यवंशीपेक्षा जास्त डेंजर... .Sarfaraz Khan Career Statsसर्फराज खान याने ६० प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये नाबाद ३०१ या वैयक्तिक खेळीसह ६३.१५ च्या सरासरीने ४८६३ धावा केल्या आहेत. त्यात १७ शतकं व १६ अर्धशतकांचा समावेश आहे. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ४३ सामन्यांत ३ शतकं व २ अर्धशकतांसह ९३२ धावा त्याच्या नावावर आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.