Ranji Trophy: पृथ्वी शॉपाठोपाठ भारताच्या सर्वोत्तम अष्टपैलूनेही धरला महाराष्ट्राचा हात; ऋतुराजच्या संघाची वाढणार ताकद

पृथ्वी शॉ काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र संघात सामील झाला होता. आता जलज सक्सेनानेही केरळ संघ सोडून महाराष्ट्रकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे. जलजच्या येण्याने महाराष्ट्र संघाची ताकद वाढणार आहे..काही महिन्यांपूर्वी पृथ्वी शॉ याने मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची साथ सोडून महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचा हात धरला आहे. त्यामुळे तो २०२५-२६ देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये महाराष्ट्र संघाकडून खेळत आहे. नुकतेच बुची बाबू स्पर्धेतून त्याने महाराष्ट्राकडून पदार्पण केले. आता त्याच्यानंतर आणखी एक स्टार खेळाडू महाराष्ट्र संघात दाखल झाला आहे..Prithvi Shaw : IPL 2026 मध्ये पृथ्वी शॉ CSK च्या ताफ्यात? ऋतुराज गायकवाडची मध्यस्थी? फ्रँचायझीने पोस्ट केला Video.भारतीय देशांतर्गत क्रिकेटमधील सर्वोत्तम अष्टपैलू म्हणून नावाजल्या जाणाऱ्या जलज सक्सेनाने केरळ संघाची साथ सोडली असून तो आता महाराष्ट्रकडून खेळताना दिसणार आहे. याबाबत शनिवारी (१३ सप्टेंबर) महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनकडून अधिकृतपणे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता तो आगामी रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतून महाराष्ट्राकडून खेळताना दिसेल..जलद गेल्या ९ वर्षांपासून केरळ संघाकडून खेळत होता. त्याआधी तो मध्य प्रदेशकडूनही खेळला. जदजने २००५-०६ हंगामातून मध्य प्रदेशकडून पदार्पण केले होते. तो २०१६-१७ हंगामादरम्यान केरळ संघात दाखल झाला. केरळकडून तो ९ वर्षे खेळल्यानंतर आता त्याने महाराष्ट्राकडून खेळण्याच निर्णय घेतला आहे..३८ वर्षीय जलजची आत्तापर्यंत दमदार कामगिरी राहिली आहे. तो फलंदाजी आणि गोलंदाजीत चांगले योगदान गेतो. त्याच्या येण्याने ऋतुराज गायकवाड कर्णधार असलेल्या महाराष्ट्र संघाची ताकद आणखी वाढणार असून त्याचा अनुभव संघातील इतर अनुभवी खेळाडूंसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. जलद सक्सेनाने १५० प्रथम श्रेणी सामने खेळले आहेत. त्यात त्याने १४ शतके आणि ३४ अर्धशतकांसह ७०६० धावा केल्या आहेत. तसेच त्याने ४८४ विकेट्स घेतल्या आहेत..Prithvi Shaw : मला कुणाची सहानुभूति नकोय... महाराष्ट्र संघाकडून शतक झळकावताच पृथ्वी शॉचा आजी-माजी खेळाडूंना टोमणा.याशिवाय त्याने १०९ लिस्ट ए सामने खेळले असून २०५६ धावा केल्या आहेत आणि १२३ विकेट्स घेतल्या आहेत. ७३ टी२० सामन्यांमध्ये त्याने ६८८ धावा केल्या असून ७७ विकेट्स घेतल्या आहेत. तो आयपीएलमध्ये एकच सामना खेळला असून त्याने पंजाब किंग्सचे प्रतिनिधित्व २०२१ मध्ये केले होते. पण त्याला त्या सामन्यात केवळ ३ षटकेच गोलंदाजी करता आली. तो २०१४-१५ च्या चॅम्पियन्स लीग टी२० स्पर्धेत मुंबई इंडियन्सचे प्रतिनिधित्व करताना ३ सामने खेळले होते. त्यात त्याने १ विकेट घेतली होती आणि १० धावा केल्या होत्या..FAQsप्रश्न: जलज सक्सेना कोणत्या संघातून महाराष्ट्रात आला?(Q: From which team did Jalaj Saxena join Maharashtra?)उत्तर: जलज सक्सेना केरळ संघातून महाराष्ट्रात दाखल झाला.प्रश्न: जलज सक्सेना रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये कोणत्या संघाकडून खेळेल?(Q: Which team will Jalaj Saxena represent in Ranji Trophy 2025-26?)उत्तर: जलज सक्सेना महाराष्ट्र संघाकडून खेळणार आहे.प्रश्न: जलज सक्सेनाने आतापर्यंत किती प्रथम श्रेणी सामने खेळले आहेत?(Q: How many first-class matches has Jalaj Saxena played so far?)उत्तर: त्याने १५० प्रथम श्रेणी सामने खेळले आहेत.प्रश्न: जलज सक्सेनाच्या प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये एकूण धावा किती आहेत?(Q: How many career runs does Jalaj Saxena have in first-class cricket?)उत्तर: त्याने ७०६० धावा केल्या आहेत.प्रश्न: महाराष्ट्र संघाचा कर्णधार कोण आहे?(Q: Who is the captain of Maharashtra cricket team?)उत्तर: महाराष्ट्र संघाचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाड आहे.प्रश्न: जलज सक्सेनाच्या येण्याने महाराष्ट्र संघाला काय फायदा होणार आहे?(Q: How will Jalaj Saxena benefit the Maharashtra team?)उत्तर: त्याच्या अनुभवामुळे संघाची ताकद वाढेल आणि युवा खेळाडूंना मार्गदर्शन मिळेल..