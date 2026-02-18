Ranji Trophy: जम्मू-काश्मीरने इतिहास घडवला, फायनलमध्ये रुबाबत एन्ट्री! कर्णधारानेही द्रविड, सचिन यांनाही न जमलेला केला पराक्रम

Jammu and Kashmir Beat Bengal in Ranji Trophy 2026 Semi-Final: रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धा सध्या अखेरच्या टप्प्यात असून नुकताच बुधवारी सकाळी जम्मू आणि काश्मीर संघाने इतिहास घडवला आहे. पारस डोगराच्या (Paras Dogra) नेतृत्वात खेळणाऱ्या जम्मू आणि काश्मीर संघाने अंतिम सामन्यात प्रवेश केला आहे. त्यांनी बुधवारी उपांत्य फेरीच्या अखेरच्या दिवशी अभिमन्यू ईश्वरनच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या बंगाल संघाला ६ विकेट्सने पराभूत केले. जम्मू आणि काश्मीरने (Jammu & Kashmir) पहिल्यांदाच रणजी ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात स्थान मिळवले आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी जम्मू आणि काश्मीरने उपांत्यपूर्व फेरीच्या पुढे कधी मजल मारली नव्हती. पण यंदाच्या हंगामात ते पहिल्यांदाच उपांत्य फेरी खेळले आणि विजयही मिळवला. त्यामुळे आता त्यांना पहिल्यांदाच अंतिम सामना (Ranji Trophy Final) खेळण्याची संधी मिळणार आहे. .Mohammad Shami चा रणजी ट्रॉफी सेमीफायनलमध्ये राडा! एकाच डावात ८ विकेट्स घेत निवडकर्त्यांना सडेतोड प्रत्युत्तर.आता अंतिम सामन्यात त्यांच्यासमोर उत्तराखंड किंवा कर्नाटक संघाचे आव्हान असेल. या संघात सध्या उपांत्य सामना सुरू आहे. रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना २४ ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान खेळवला जाणार आहे. जम्मू-काश्मीरच्या उपांत्य सामन्यातील विजयात अब्दुल सामद, अकीब नबी आणि सुनील कुमार यांचा मोलाचा वाटा होता.बंगाल क्रिकेट ऍकेडमी ग्राऊंडवर झालेल्या सामन्यात बंगालने जम्मू-काश्मीरसमोर (Bengal vs Jammu & Kashmir) विजयासाठी दुसऱ्या डावात १२६ धावांचेच लक्ष्य ठेवता आले होते. हे लक्ष्य जम्मू-काश्मीरने ३४.४ षटकात ४ विकेट्स गमावत सहज पूर्ण केले. या डावात आकाश दीपने जम्मू-काश्मीरच्या शुभम खजुरिया आणि येवर हसन यांना स्वस्तात बाद केले होते..पण नंतर शुभमन सिंग पुंडिर आणि वंशज शर्मा यांनी डाव सावरताना तिसऱ्या विकेटसाठी ३८ धावांची भागीदारी करत संघाच्या डावाला स्थिरता दिली होती. पण शुभम पुंडिर २७ धावांवर बाद झाला. त्याला मोहम्मद शमीने बाद केले. त्यानंतर कर्णधार पारस डोगराही दुसऱ्या डावात फार काही खास करू शकला नाही. तो देखील ९ धावांवर आकाश दीपच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. पण नंतर वंशजला अब्दुल सामदची साथ मिळाली. या दोघांनी पाचव्या विकेटसाठी नाबाद ५५ धावांची आक्रमक भागीदारी करत संघाचा विजयही निश्चित केला. वंशज ८३ चेंडूत ४ चौकार आणि १ षटकारासह ४३ धावांवर नाबाद राहिला. तसेच अब्दुल सामद २७ चेंडूत १ चौकार आणि ३ षटकारांसह ३० धावांवर नाबाद राहिला.या डावात बंगालकडून आकाश दीपने ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच मोहम्मद शमीने १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, या सामन्यात बंगालने प्रथम फलंदाजी करताना ९७.१ षटकात ३२८ धावा केल्या होत्या. बंगालक़डून सुदीप कुमार घरानीने १४६ धावांची मोठी खेळी केली होती. याशिवाय अभिमन्यू ईश्वरने ४९ धावांची खेळी केली होती. शाहबाज अहमद (४२) आणि सुमंता गुप्ता (३९) यांनीही छोटेखानी योगदान दिले होते. जम्मू-काश्मीरकडून गोलंदाजी करताना अकीब नबीने ५ विकेट्स घेतल्या होत्या, तर सुनील कुमारने ३ विकेट्स घेतल्या.त्यानंतर फलंदाजीला उतरलेल्या जम्मू-काश्मीरचा संघ मोहम्मद शमीच्या शानदार गोलंदाजीमुळे ७६.१ षटकात ३०२ धावांवर सर्वबाद झाला होता. त्यामुळे बंगालला २६ धावांची आघाडी मिळाली होती. पहिल्या डावात जम्मू-काश्मीरकडून अब्दुल सामदने ८५ चेंडूत ८२ धावांची खेळी केली होती. तसेच कर्णधार पारस डोगराने ५८ धावांची खेळी केली होती, तर अकीब नबीने ४२ धावांचे आणि युधवीर सिंगने ३३ धावांचे योगदान दिले होते. या डावात बंगालकडून गोलंदाजी करताना मोहम्मद शमीने तब्बल ८ विकेट्स घेतल्या होत्या, तर मुकेश कुमारने २ विकेट्स घेतल्या होत्या..बंगालला पहिल्या डावात आघाडी मिळाली होती, पण त्यांना त्याचा फायदा घेता आला नाही. जम्मू-काश्मीरच्या माऱ्यासमोर बंगालचा संघ २५.१ षटकातच ९९ धावांवर कोलमडला. बंगालसाठी शाहबाज अहमदने सर्वाधिक २४ धावा केल्या. बाकी कोणाला २० धावांचा टप्पाही पार करता आला नाही. जम्मू-काश्मीरकडून अकीब नबी आणि सुनील कुमार यांनी प्रत्येकी ४ विकेट्स घेतल्या, तर युधवीर सिंगने २ विकेट्स घेतल्या.बंगालने ९९ धावाच दुसऱ्या डावात केल्याने पहिल्या डावातील २६ धावांच्या आघाडीसह त्यांना जम्मू-काश्मीरसमोर १२६ धावांचे लक्ष्यच ठेवता आले..Ranji Trophy: मुंबईचं स्पर्धेतून बाहेर, तर जम्मू-काश्मीरने रचला इतिहास; सेमीफायनलचे चार संघ निश्चित, पाहा वेळापत्रक.पारस डोगराचा विक्रमया सामन्यादरम्यान जम्मू-काश्मीरचा कर्णधार पारस डोगराने रणजी ट्रॉफी स्पर्धेत १० हजार धावांचा टप्पा पार केला. रणजी ट्रॉफी स्पर्धेत १० हजार धावा पूर्ण करणारा तो केवळ दुसराच खेळाडू आहे. त्याच्याआधी केवळ वसीम जाफरनेच हा पराक्रम केला आहे. जाफरने १२०३८ धावा केल्या आहेत. रणजी ट्रॉफीमध्ये सर्वाधिक धावा (Most runs in Ranji Trophy) करणाऱ्या फलंजदाजांच्या यादीत जाफर आणि डोगराच्या पाठोपाठ अमोल मुजुमदार आहेत. त्यांनी ९२०२ धावा रणजी ट्रॉफीमध्ये केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.