Mohammad Shami चा रणजी ट्रॉफी सेमीफायनलमध्ये राडा! एकाच डावात ८ विकेट्स घेत निवडकर्त्यांना सडेतोड प्रत्युत्तर

Mohammad Shami 8 Wickets in Ranji Trophy Semi-Final: मोहम्मद शमी गेल्या वर्षापासून भारतीय संघातून बाहेर आहे. अनेकदा निवड समितीने त्याच्या तंदुरुस्तीचे कारण देत त्याला भारतील संघातून गेल्या काही महिन्यात दूर ठेवण्यात आले आहे, याबाबत त्याने स्वत: निराशाही व्यक्त केली होती. पण आता तो त्याच्या कामगिरीने त्याचा फिटनेस सिद्ध करताना दिसत आहे. सध्या रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ (Ranji Trophy) स्पर्धेतील उपांत्य फेरीचे सामने सुरू आहे. या फेरीत बंगाल विरुद्ध जम्मू-काश्मीर (Bengal vs Jammu & Kashmir) सामना बंगाल क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर सुरू आहे. या सामन्यात मोहम्मद शमीने (Mohammad Shami) एकाच डावात तब्बल ८ विकेट्स घेत सर्वांचे लक्ष वेधले. .Mohammed Shami : ७ सामन्यांत १६ विकेट्स! शमी कामगिरीतून गंभीर-आगरकर यांना देतोय उत्तर, तरीही तो झालाय नकोसा?.या सामन्यात बंगालचा पहिला डाव ३२८ धावांवर संपला होता. त्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर संघ मैदानात फलंदाजीला उतरला होता. पण मोहम्मद शमीने अफलातून गोलंदाजी केली. त्याने सुरुवातीलाच सलामीवीर शुभम खजुरीया (३) आणि यावेर हसन (२) यांना स्वस्तात बाद केले. त्यानंतर मुकेश कुमारने शुभम सिंग पुंदिर (८) आणि कर्णधार पारस डोगरा (५८) यांना बाद केले. तरी डोगराने अर्धशतक केले. त्याने रणजी ट्रॉफीमध्ये १०००० धावाही पूर्ण केल्या. .तरी अब्दुल सामदने जम्मू-काश्मीरसाठी चांगली खेळी केली. त्याला कन्हैय्या वाधवान आणि अबिद मुश्ताक यांनी चांगली साथ दिली होती. पण या तिघांनाही शमीनेच बाद केले. अब्दुल सामदने ८५ चेंडूत ८२ धावा केल्या, तर कन्हैय्याने २९ आणि अबिद मुश्ताकने २७ धावा केल्या. वंशज शर्मा ३ धावांवरच बाद झाला. तरी शेवटी अकिब नबी आणि युधवीर सिंगने चांगली झुंज दिली. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरने ३०० धावांचा टप्पा पार केला. पण अखेर या दोघांनीही शमीनेच बाद केले. अकिब नबीने ४२ आणि युधवीर सिंगने ३३ धावा केल्या, जम्मू आणि काश्मीर संघ ७६. १ षटकात ३०२ धावांवर सर्वबाद झाला. त्यामुळे बंगालला महत्त्वाची पहिल्या डावात २६ धावांची मिळाली.बंगालकडून शमीने गोलंदाजी करताना २२.१ षटकात ९० धावा खर्च करत ८ विकेट्स घेतल्या. मुकेश कुमारने २ विकेट्स घेतल्या..तत्पुर्वी, बंगालकडून पहिल्या डावात सुदीप कुमार घरानीने १४६ धावांची खेळी केली होती. त्यामुळे बंगालने ९७.१ षटकात सर्वबाद ३२८ धावा केल्या होत्या. जम्मू आणि काश्मीरकडून अकिब नबीने ५ विकेट्स घेतल्या, तर सुनील कुमारने ३ विकेट्स घेतल्या. युधवीर सिंग आणि अबिद मुश्ताक यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..Ranji Trophy: मुंबईचं स्पर्धेतून बाहेर, तर जम्मू-काश्मीरने रचला इतिहास; सेमीफायनलचे चार संघ निश्चित, पाहा वेळापत्रक.बंगालचा दुसरा डाव कोलमडलादरम्यान, शमीच्या ८ विकेट्समुळे मंगळवारी जम्म-काश्मीरचा पहिला डाव ३०२ धावांवरच संपल्यानंतर बंगाल संघ २६ धावांच्या आघाडीसह दुसऱ्या डावात फलंदाजीला उतरला. मात्र दुसऱ्या डावात बंगालचा संघ २५.१ षटकातच ९९ धावांवर गारद झाला. शाहबाज नदीमने सर्वाधिक २४ धावा केल्या. बाकी कोणी २० धावांचा टप्पा पार केला नाही. जम्मू - काश्मीरकडून अकिब नबी आणि सुनील कुमार यांनी प्रत्येकी ४ विकेट्स घेतल्या,बंगालला जम्मू आणि काश्मीरसमोर १२६ धावांचेच लक्ष्य ठेवता आले. या लक्ष्यचा पाठलाग करताना तिसऱ्या दिवस अखेर जम्मू-काश्मीरने १३ षटकात २ बाद ४३ धावा केल्या. या दोन्ही विकेट्स आकाश दीपने घेतल्या आहेत. आता बुधवारी जम्मू-काश्मीरला विजयासाठी ८३ धावांची गरज आहे, तर बंगालला विजयासाठी ८ विकेट्सची गरज आहे.