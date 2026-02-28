Ranji Trophy: इतिहास घडला! जम्मू-काश्मीर ठरले नवे चॅम्पियन; केएल राहुल, मयंक अगरवाल, पडीक्कलच्या कर्नाटकला दिली मात

रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेचे विजेतेपद पारस डोगराच्या नेतृत्वातील जम्मू-काश्मीर संघाने मिळवले आहे. हुबळी येथे २४ ते २८ फेब्रुवारीदरम्यान जम्मू-काश्मीरचा आठ वेळच्या विजेत्या कर्नाटकविरुद्ध अंतिम सामना झाला, जो अनिर्णित राहिला. या अंतिम सामन्यात जम्मू-काश्मीरने शेवटच्या दिवशी (शनिवारी, २८ फेब्रुवारी) दुसरा डाव घोषित केला आणि विजेतेपदाचे सेलिब्रेशन केले. या सामन्यात जम्मू-काश्मीरने (Jammu & Kashmir) पहिल्या डावात तब्बल २९१ धावांची आघाडी मिळवली होती. याच आघाडीमुळे सामना अनिर्णित राहिल्यानं जम्मू-काश्मीरला विजयी घोषित करण्यात आलं. नियमानुसार सामना अनिर्णित राहिल्यात पहिल्या डावात आघाडी घेणाऱ्या संघाला विजेते घोषित केले जाते. .Ranji Trophy: कर्नाटकच्या खेळाडूंचे अपशब्द; पारस डोगराची डोक्याने धडक, रणजी करंडक अंतिम सामना, जम्मू काश्मीरच्या ६ बाद ५२७ धावा .गेली ९२ वर्षांपासून रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) खेळवली जात असून आता या स्पर्धेला जम्मू-काश्मीरच्या रुपात नवा विजेता मिळाला आहे. रणजी ट्रॉफीचे विजेतेपद मिळणारा जम्मू-काश्मीर २१ वा संघ ठरला. विशेष म्हणजे जम्मू-काश्मीर पहिल्यांदाच यंदा रणजी ट्रॉफीचा अंतिम सामना खेळत होते. त्यांना पहिल्याच प्रयत्नात बलाढ्य कर्नाटकवर (Karnataka) मात करत विजेतेपद जिंकण्यात यश मिळाले आहे. कर्नाटकच्या या विजयात गोलंदाज अकिब नबी दार (Aquib Nabi Dar) याचा मोलाचा वाटा राहिला. त्यांने संपूर्ण हंगामात दमदार कामगिरी केली. त्याने १० सामन्यांत सर्वाधिक ६० विकेट्स घेतल्या..अंतिम सामन्यात जम्मू-काश्मीरने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. जम्मू-काश्मीरच्या जवळपास सर्वच फलंदाजांनी फलंदाजीत दमदार कामगिरी केली. पहिल्या डावात सलामीवीर कामरान इक्बाल ६ धावांवर बाद झाला होता. पण नंतर शुभम पुंडीरने १२१ धावांची खेळी केली, तर यावेर हसन (८८), कर्णधार पारस डोगरा (७०), अब्दुल सामद (६१), कन्हैय्या वाधवान (७०), साहित लोटरा (७२) यांनी अर्धशतके केली. युधवीर सिंग चरकनेही १० व्या क्रमांकावर ३० धावांचे योगदान दिले. त्यामुळे पहिल्या डावात जम्मू-काश्मीरने सर्वबाद ५८४ धावा केल्या.कर्नाटककडून प्रसिद्ध कृष्णाने सर्वाधिक ५ विकेट्स घेतल्या. विजयधर पाटील, विजयकुमार वैशाख, श्रेयस गोपाळ आणि शिखर शेट्टी यांनी प्रत्येकी १ विकेट्स घेतल्या..त्यानंतर कर्नाटकला पहिल्या डावात ९३.३ षटकात सर्वबाद २९३ धावाच करता आल्या. कर्नाटककडून एकट्या मयंक अगरवालने १६० धावांची खेळी करत झुंज दिली. त्याच्याशिवाय कृतीक कृष्णा (३६) आणि श्रेयस गोपाळ (२७) यांनाच २० धावांचा टप्पा पार करता आला. केएल राहुल (१३), कर्णधार देवदत्त पडिक्कल (११), करुण नायर (०), स्मरण रवीचंद्रन (०) हे प्रमुख फलंदाज छाप पाडण्यात अपयशी ठरले.जम्मू-काश्मीरकडून गोलंदाजी करताना अकिब नबीने सर्वाधिक ५ विकेट्स घेतल्या. सुनील कुमार आणि युधवीर सिंग चरक यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. साहिल लोटराने १ विकेट घेतली..Ranji Trophy Final: जम्मू-काश्मीरच्या अजिंक्यपदाची औपचारिकता; पहिल्यावहिल्या रणजी करंडकाचे जेतेपद निश्चित.यानंतर २९१ धावांच्या आघाडीसह दुसऱ्या डावात जम्मू-काश्मीर फलंदाजीला उतरले. दुसऱ्या डावात त्यांनी यावेर हसन (१), शुभम पुंडीर (४) आणि पारस डोगरा (१६) यांच्या विकेट्स स्वस्तात गमावल्या. पण सलामीवीर कामरान इक्बालने या विकेट्स जात असताना एक बाजू चांगली सांभाळली. त्याने शतक साजरे केले. त्याला आधी अब्दुल सामदची साथ मिळाली. तो ३२ धावांवर बाद झाल्यानंतर त्याची साहिल लोटरासोबत जोडी जमली. या जोडीला नंतर कर्नाटकच्या गोलंदाजांना बाद करता आले नाही. कामरानने शेवटच्या दिवशी दीडशतक पूर्ण केले, तर साहिलने शतक पूर्ण केले. साहिलचे शतक पूर्ण होताच ११३ व्या षटकानंतर जम्मू-काश्मीरने डाव घोषित केला. त्यावेळी जम्मू-काश्मीरच्या ४ बाद ३४२ धावा झाल्या होत्या आणि त्यांच्याकडे ६३३ धावांची आघाडी होती. त्यामुळे कर्नाटकला ६३४ धावांचे लक्ष्य होते. पण सामना अनिर्णित राहिल, हे लक्षात घेत दोन्ही संघांच्या कर्नधारांनी हस्तांदोलन केले आणि जम्मू-काश्मीरने पहिले विजेतेपद पटकावले.दुसऱ्या डावात प्रसिद्ध कृष्णाने २ विकेट्स घेतल्या, तर श्रेयस गोपाळ आणि विजयकुमार वैशाख यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.