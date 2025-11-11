Video: जम्मू काश्मीरचा Ranji Trophy मध्ये उलटफेर; तगड्या संघाला हरवून घडवला इतिहास; विजयानंतर भन्नाट सेलिब्रेशन

रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये जम्मू-काश्मीरने दिल्लीला ७ विकेट्सने पराभूत करून ऐतिहासिक विजय मिळवला. अरुण जेटली स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात कामरान इक्बालच्या नाबाद १३३ धावांनी विजयावर शिक्कामोर्तब केले. कर्णधार पारस डोगरा आणि आकिब नबी यांनीही मोलाचे योगदान दिले. .रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ हंगामात आत्तापर्यंत अनेक रोमांचक सामने पाहायला मिळाले आहेत. काही खेळाडूंनी विक्रमी कामगिरीही केली आहे, पण मंगळवारी जम्मू-काश्मीर संघाने ऐतिहासिक कामगिरी केली. रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेच्या चौथ्या फेरीत जम्मू-काश्मीरचा सामना बलाढ्य दिल्ली संघाविरुद्ध अरुण जेटली स्टेडियमवर झाला. या सामन्याच्या शेवटच्या दिवशी (मंगळवार, ११ नोव्हेंबर) जम्मू-काश्मीरने ७ विकेट्सने विजय मिळवला. हा विजय दिल्लीसाठी ऐतिहासिक ठरला. .Ranji Trophy 4th Round: विदर्भाचा दणदणीत विजय; तर महाराष्ट्राविरुद्ध कर्नाटकच्या मयंक अगरवालचं शतक अन्....जम्मू-काश्मीर संघाने त्यांच्या क्रिकेट इतिहासात पहिल्यांदाच रणजी ट्रॉफीमध्ये दिल्लीला पराभूत करण्याचा कारनामा केला. त्यामुळे त्यांच्यासाठी हा विजय ऐतिहासिक होता. त्यामुळे हा विजय मिळवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरने जोरदार जल्लोषही केला. सामना जिंकताच खेळाडूं मैदानातच आनंद साजरा केला, तर ड्रेसिंग रुममध्येही आनंदाचे वातावरण होते. जम्मू-काश्मीरच्या या विजयात कर्णधार पारस डोगरा, अब्दुल सामद, आकिब नबी, विपराज शर्मा यांचे मोलाचे योगदान राहिले. आकिब नबीला सामनावीर पुरस्कारही मिळाला..या सामन्यात दुसऱ्या डावात जम्मू-काश्मीर संघाला दिल्ली १७९ धावांचेच लक्ष्य देऊ शकले होते. हे लक्ष्य जम्मू-काश्मीरने शेवटच्या दिवशी ३ विकेट्स गमावत ४३.३ षटकात सहज पूर्ण केला. जम्मू-काश्मीरने शुभम खजूरियाच्या (८) रुपात लवकर गमावली होती. पण कामरान इक्बाल शानगार खेळ करत होता. विवरांत शर्माही ३४ चेंडूत ३ धााव करून बाद झाला. मात्र त्यानंतर वंशज शर्माने कामरानची साथ दिली. वंशराजने धावांपेक्षा साथ देण्यावर भर दिला. यादरम्यान कामरानने अर्धशतकही केले. वंशराज ६० चेंडूत ८ धावा करून बाद झाला. अखेर कर्णधार पारस डोगरासोबत नाबाद ४५ धावांची भागीदारी करत कामरानने जम्मू - काश्मीरच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. कामरानने १४७ चेंडूत नाबाद १३३ धावा केल्या. या खेळीदरम्यान त्याने २० चौकार आणि ३ षटकार मारले. पारस १२ चेंडूत १० धावा केल्या.दिल्लीकडून या डावात हृतिक शोकिनने २ विकेट्स घेतल्या, तर मनन भारद्वाजने १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी जम्मू-काश्मीरने नाणेफेक जिंकून दिल्लीला प्रथम फलंदाजीसाठी पाचारण केले होते. दिल्लीने प्रथम फलंदाजी करताना ६९ षटकात सर्वबाद २११ धावा केल्या होत्या. दिल्लीकडून आयुष डोसेजाने १४३ चेंडूत ६५ धावांची खेळी केली.तसेच कर्णधार आयुष बडोनीने ८२ चेंडूत ६४ धावांची खेळी केली. सुमीत माथूरने ११५ चेंडूत नाबाद ५५ धावा केल्या. जम्मू-काश्मीरकडून आकिब नबीने सर्वाधिक ५ विकेट्स घेतल्या.अबिद मुश्ताक आणि वंशज शर्मा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.त्यानंतर जम्मू-काश्मीरने ९१.२ षटकात सर्वबाद ३१० धावा केल्या. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरने दिल्लीवर ९९ धावांनी आघाडी घेतली. जम्मू-काश्मीरकडून कर्णधार पारस डोगराने १८३ चेंडूत ११ चौकार आणि १ षटकारासह १०६ धावांची खेळी केली. अब्दुल सामदने ११५ चेंडूत ८५ धावांची खेळी केली. कन्हैय्या वाधवाननेही ४७ धावा केल्या. दिल्लीकडून सिमरजीत सिंगने ६ विकेट्स घेतल्या..Mumbai Ranji Trophy: मुंबईचा बोनस गुणासह विजय; रणजी क्रिकेट, हिमाचल प्रदेशवर डावाने मात.दिल्लीचा दुसरा डाव ६९.१ षटकात २७७ धावांवरच संपुष्टात आला. पण पहिल्या डावातील ९९ धावांच्या पिछाडीमुळे जम्मू-काश्मीरसमोर १७९ धावांचेच लक्ष्य दिल्लीला ठेवता आले. दिल्लीकडून दुसऱ्या डावात कर्णधार आयुष बडोनीने ७३ चेंडूत सर्वाधिक ७२ धावांची खेळी खेळी केली. आयुष डोसेजाने ६२ धावा केल्या, तर अर्पित राणाने ४३ धावा केल्या. जम्मू-काश्मीरकडून वंशराज शर्माने ६ विकेट्स घेतल्या, तर साहिल लोटराने ३ विकेट्स घेतल्या. अबिद मुश्ताकने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.