Video: जम्मू काश्मीरचा Ranji Trophy मध्ये उलटफेर; तगड्या संघाला हरवून घडवला इतिहास; विजयानंतर भन्नाट सेलिब्रेशन

J&K Beat Delhi in Ranji Trophy: जम्मू-काश्मीरने त्यांच्या क्रिकेट इतिहासात ऐतिहासिक विजय मिळवला, मंगळवारी त्यांनी तगड्या दिल्ली संघाला पराभूत केले.
Summary

  • रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये जम्मू-काश्मीरने दिल्लीला ७ विकेट्सने पराभूत करून ऐतिहासिक विजय मिळवला.

  • अरुण जेटली स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात कामरान इक्बालच्या नाबाद १३३ धावांनी विजयावर शिक्कामोर्तब केले.

  • कर्णधार पारस डोगरा आणि आकिब नबी यांनीही मोलाचे योगदान दिले.

