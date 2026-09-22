सुवर्णपदकासोबत भारतीय खेळाडूंना मिळाल्या ‘त्या’ बाहुल्यां नेमक्या कशासाठी दिली जाते ही खास भेट? जपानच्या रंजक परंपरेमागचं कारण काय?

WHY JAPANESE DOLLS ARE GIVEN WITH MEDALS AT ASIAN GAMES 2026: आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत भारतीय महिला क्रिकेट संघाने सुवर्णपदक जिंकलं आहे. आणि मेडल सोबत फोटो मध्ये दिसणाऱ्या त्या बाहुल्यांनीच सर्वांच लक्ष वेधून घेतळ आहे.हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारताने अंतिम सामन्यात श्रीलंकेचा १४७ धावांनी पराभव केला. या विजयासह भारताने सलग दुसऱ्यांदा आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील महिला क्रिकेटचं सुवर्णपदक जिंकलं आहे,“परंतु विजयानंतर देण्यात आलेल्या त्या बाहुल्या का दिल्या जातात, हे आपण जाणून घेणार आहोत.”.भारताने अंतिम सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकांत ३ विकेट्स गमावत २१६ धावा केल्या. स्मृती मंधानाने ४५ चेंडूत ७९ धावांची खेळी केली, तर रिचा घोषने २२ चेंडूत नाबाद ४९ धावा केल्या. .Asian Games 2026 पूर्वी टीम इंडियाला धक्का! स्टार खेळाडू संघातून बाहेर, बदली खेळाडूची झाली घोषणा.भारताने उभारलेली २१६ धावांची धावसंख्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील महिला क्रिकेटमधील सर्वोच्च धावसंख्या ठरली.या लक्ष्याचा पाठलाग करताना श्रीलंकेचा संघ केवळ ६९ धावांवर ऑलआऊट झाला. भारताकडून दीप्ती शर्माने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे भारताने १४७ धावांनी मोठा विजय मिळवत सुवर्णपदकावर आपलं नाव कोरलं..मेडलसोबत मिळालेल्या बाहुल्यांनी वेधलं लक्षसुवर्णपदक जिंकल्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी पोडियमवर मेडल स्वीकारलं. यावेळी मेडलसोबत खेळाडूंच्या हातात जपानी संस्कृतीचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सुंदर बाहुल्याही देण्यात आल्या. या बाहुल्यांनी सोशल मीडियावरही अनेकांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे..Asian Games 2026 : भारत पदकांचे शतक यंदाही पार करणार? नेमबाजी, हॉकी, बॅटमिंटनमध्ये मोठ्या अपेक्षा.या बाहुल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या अधिकृत मॅस्कॉटशी संबंधित स्मरणिका आहेत. आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये विजेत्या खेळाडूंना मेडलसोबत यजमान देशाकडून अशा स्मरणिका देण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे भारतीय खेळाडूंसाठी या बाहुल्या केवळ एक भेटवस्तू नसून, जपानमध्ये मिळवलेल्या सुवर्णपदकाची खास आठवण म्हणून कायम जपून ठेवता येणार आहेत. भारताने या विजयासह आशियाई क्रीडा २०२६ मध्ये आपल्या सुवर्णपदकाचं खातं उघडलं आहे. तसेच महिला क्रिकेटमध्ये सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णपदक जिंकण्याची कामगिरीही केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.