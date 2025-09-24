IND vs WI Test Series: जसप्रीत बुमराह खेळणार! रिषभ पंतला नाही स्थान; राजस्थानच्या फिरकीपटूला लॉटरी, आज जाहीर होणार संघ

जसप्रीत बुमराह वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी उपलब्ध आहेत.भारताचा १५ सदस्यीय संघ या मालिकेसाठी आज जाहीर केला जाणार आहे.रिषभ पंत दुखापतीमुळे विंडीज मालिकेत खेळण्याची शक्यता कमी आहे..Team India squad updates West Indies tour : भारतीय गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत खेळण्यासाठी उपलब्ध असल्याचे बीसीसीआयला कळवले आहे. आशिया चषक स्पर्धेत खेळत असल्याने जसप्रीत २ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या पहिल्या कसोटीला मुकण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात होता. दोन कसोटी सामन्यांच्या या मालिकेसाठी भारताचा १५ सदस्यीय संघ आज जाहीर होणार आहे. .भारतीय संघाने शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंड दौरा गाजवला आणि मालिका २-२ अशी बरोबरीत राखली. गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ घरच्या मैदानावर पहिलीच कसोटी मालिका खेळणार आहे. त्या मालिकेसाठी निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर आज संघ जाहीर करणार आहे. या मालिकेत जसप्रीत बुमराहची निवड होईल हे निश्चित झाले आहे..IND vs BAN Live : लाचार पाकिस्तान! इच्छा नसताना भारताच्या विजयासाठी प्रार्थना करावी लागणार; भावाशी करणार गद्दारी.जसप्रीत बुमराहला विश्रांती देण्याची शक्यता कमी आहे. तो वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेत खेळण्यास तयार आहे. आमच्यापुढे काही महत्त्वाचे सामने आहेत आणि त्यासाठी जसप्रीतने सतत खेळत राहणे महत्त्वाचे आहे, असे टीम इंडियाचे सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोएश्चॅम यांनी काल बांगलादेशविरुद्धच्या लढतीपूर्वीच्या पत्रकार परिषदेत म्हटले. .वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेनंतर भारतीय संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर मर्यादित षटकांच्या मालिकेसाठी जाणार आहे. त्यात तीन वन डे व पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. भारताच्या इंग्लंड दौऱ्यावर जसप्रीत बुमराह तीन कसोटी सामने खेळला होता. त्याच्यावरील कामाच्या ताणाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी त्याला दोन सामन्यांत विश्रांती दिली गेली होती. .INDA vs AUSA : ऑस्ट्रेलियाच्या शेपटाने रडवले; ८ बाद २७४ वरून ४२० धावांपर्यंत पोहोचले! Manav Suthar याने ५ विकेट्स घेऊन सावरले .IND vs ENG कसोटी मालिकेत यष्टिरक्षक रिषभ पंतला दुखापत झाली होती आणि त्यामुळे त्याला पाचव्या कसोटीतून माघार घ्यावी लागली होती. तो विंडीजविरुद्धच्या मालिकेत खेळण्याची शक्यता कमी आहे आणि त्यामुळे ध्रुव जुरेल याला संधी मिळण्याची शक्यता आहे. ध्रुव हा विंडीज मालिकेसाठी पहिल्या पसंतीचा यष्टिरक्षक-फलंदाज असेल, तर एन जगदीशन राखीव यष्टिरक्षक असेल. .भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ सामन्यात पाच विकेट्स घेणाऱ्या मानव सुतारला संधी मिळण्याची शक्यता आहे. राजस्थानचा हा फिरकीपटू विंडीजविरुद्ध पदार्पण करू शकतो. २३ वर्षीय मानवने २३ प्रथम श्रेणी सामन्यात ९५ विकेट्स घेतल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.