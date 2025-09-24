Cricket

IND vs WI Test Series: जसप्रीत बुमराह खेळणार! रिषभ पंतला नाही स्थान; राजस्थानच्या फिरकीपटूला लॉटरी, आज जाहीर होणार संघ

UPDATES ON TEAM INDIA FOR WEST INDIES TEST SERIES : भारताच्या वेस्ट इंडिज दौऱ्यासाठी कसोटी मालिकेत मोठी बातमी समोर आली आहे. टीम इंडियाचा स्टार वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे.
Jasprit Bumrah return West Indies Test series 2025

Jasprit Bumrah return West Indies Test series 2025

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • जसप्रीत बुमराह वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी उपलब्ध आहेत.

  • भारताचा १५ सदस्यीय संघ या मालिकेसाठी आज जाहीर केला जाणार आहे.

  • रिषभ पंत दुखापतीमुळे विंडीज मालिकेत खेळण्याची शक्यता कमी आहे.

Team India squad updates West Indies tour : भारतीय गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत खेळण्यासाठी उपलब्ध असल्याचे बीसीसीआयला कळवले आहे. आशिया चषक स्पर्धेत खेळत असल्याने जसप्रीत २ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या पहिल्या कसोटीला मुकण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात होता. दोन कसोटी सामन्यांच्या या मालिकेसाठी भारताचा १५ सदस्यीय संघ आज जाहीर होणार आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Rishabh Pant
Cricket News in Marathi
Team India
Jasprit Bumrah
team india players
Team India Squad
cricket news today
IND vs WI Test Series

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com