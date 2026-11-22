New Zealand vs India 1st Test: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघातील वेलिंग्टनला पहिला कसोटी सामना सुरू आहे. भारतीय संघाने पहिल्या डावात ३५२ धावांची मोठी आघाडी घेत सामन्यावर पकड मिळवली आहे. अशातच यानंतर दुसऱ्या डावात भारताला जसप्रीत बुमराहने सुरुवातही चांगली करून दिली आहे. .IND vs NZ: केएल राहुल सामन्यानंतर ग्लेन फिलिप्सला देणार पार्टी, पण का? न्यूझीलंडविरुद्ध नेमकं काय घडलं? .या सामन्यात चौथ्या दिवशी (रविवार, २२ नोव्हेंबर) भारताने पहिला डाव १६६ षटकात ९ बाद ७२० धावांवर घोषित केला. त्यानंतर न्यूझीलंडचा संघ दुसऱ्या डावात फलंदाजीला उतरला. न्यूझीलंडकडून कर्णधार टॉम लॅथम आणि डेवॉन कॉनवे यांनी डावाची सुरुवात केली. पण दुसर्याच चेंडूवर बुमराहने लॅथमला जाळ्यात अडकवले. त्याने लॅथमला यष्टीरक्षक रिषभ पंतच्या हातून शून्यावर झेलबाद केले..विशेष म्हणजे बुमराहने लॅथमलाच न्यूझीलंडच्या पहिल्या डावातही तिसऱ्याच चेंडूवर शून्यावर त्रिफळाचीत केले होते. त्यामुळे कसोटी सामन्याच्या दोन्ही डावांमध्ये पहिल्याच षटकात विकेट घेणारा तो तिसरा भारतीय गोलंदाज ठरला. यापूर्वी एस श्रीसंतने वेस्ट इंडिजविरुद्ध २००६ मध्ये झालेल्या कसोटीत डावाच्या पहिल्याच षटकात विकेट्स घेतल्या होत्या. तसेच झहीर खानने मिरपूरमध्ये २००७ साली बांगलादेशविरुद्ध दोन्ही डावात पहिल्याच षटकात विकेट घेतली होती..लॅथमचा नकोसा विक्रमदरम्यान, लॅथम कसोटी क्रिकेटमध्ये सलामीला खेळताना शून्यावर बाद होण्याची ही १६ वी वेळ आहे. त्यामुळे कसोटीत सर्वाधिक वेळा शून्यावर बाद होणारा तो तिसऱ्या क्रमांकाचा सलामीवीर बनला असून त्याने मार्वन अट्टापट्टूची बरोबरी केली आहे. ते देखील १६ वेळा शून्यावर बाद झाले आहेत. लॅथमने वीरेंद्र सेहवागला मागे टाकले आहे. सेहवाग कसोटीत सलामीला खेळताना १५ वेळा शून्यावर बाद झाला आहे. या यादीत अव्वल क्रमांकावर क्रेग ब्रेथवेट असून तो १९ वेळा, तर दुसऱ्या क्रमांकावरील माईक आर्थर्टन १७ वेळा कसोटीत सलामीला खेळताना शून्यावर बाद झाले आहेत..IND vs NZ, 1st Test: भारतीय संघाने इतिहास घडवला,न्यूझीलंडचा घाम काढला! ७ फलंदाजांच्या ५०+ पार्टनरशिप अन् ७००+ धावांचा डोंगर.याशिवाय एकाच सामन्यातील दोन्ही डावात शून्यावर (a pair) बाद होणारा लॅथम तिसरा न्यूझीलंडचा कर्णधार आहे. यापूर्वी हॅरी केव वेस्ट इंडिजविरुद्ध १९५६ साली दोन्ही डावात शून्यावर बाद झाले होते. १९९७ मध्ये स्टीफन फ्लेमिंग ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होबार्टमध्ये दोन्ही डावात शून्यावर बाद झाले होते.न्यूझीलंडसमोर मोठे आव्हानलॅथम बाद झाल्यानंतर न्यूझीलंडचा डाव कॉनवे आणि हेन्री निकोल्स यांनी सांभाळला आहे. चौथ्या दिवशी टी ब्रेक होईपर्यंत न्यूझीलंडने दुसऱ्या डावात ११ षटकात ३३ धावा केल्या आहेत. कॉनवे १२ धावांवर आणि निकोल्स २१ धावांवर नाबाद आहे.न्यूझीलंडने पहिल्या डावात ३६८ धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.