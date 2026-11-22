New Zealand vs India 1st Test: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात पहिला कसोटी सामना वेलिंग्टनला सुरू आहे. या सामन्यात तिसऱ्या दिवशी भारताच्या पहिल्या डावात केएल राहुलने शतकी खेळी केली. त्याने २९० चेंडूत ९ चौकार आणि २ षटकारांसह १३६ धावांची खेळी केली. ही खेळी विक्रमी ठरली. या खेळीबद्दल तिसऱ्या दिवसाच्या खेळानंतर राहुलने प्रतिक्रिया दिली आहे. याशिवाय ग्लेन फिलिप्समुळे जीवदान मिळाल्याबद्दलही त्याने आभार मानले. .IND vs NZ, 1st Test: भारतीय संघाने इतिहास घडवला,न्यूझीलंडचा घाम काढला! ७ फलंदाजांच्या ५०+ पार्टनरशिप अन् ७००+ धावांचा डोंगर.न्यूझीलंडमध्ये धावा करणे अशक्य नाही, हे मला इथे येऊन चांगली खेळी केलेल्या लोकांचे व्हिडिओ बघून कळत होते. मग माझ्या प्रशिक्षकाबरोबर मी माझ्या योजना काय असायला पाहिजेत याबाबतचा विचार करून ४-५ महिने अगोदर कामाला लागलो. मला आनंद, समाधान आहे की सेना (SENA) देशांत म्हणजे दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांत सलामीला फलंदाजी करताना शतक करणारा मी पहिला भारतीय ठरलो आहे, असे भारताचा शतकवीर केएल राहुलने सांगितले..न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात सलामीवीर राहुलने १३६ धावांची खेळी केली. तिसऱ्या दिवसाचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत बोलताना राहुल म्हणाला, की मला केवळ धावा करायच्या नव्हत्या तर प्रदीर्घकाळ फलंदाजी करायची होती. तसे करणे मला जमले याचा आनंद आहे.तिसऱ्या दिवशीच्या खेळानंतर कळते आहे, की आपल्या गोलंदाजांनी खेळपट्टी ताजी असताना पाच फलंदाजांना बाद केले त्याचा किती मोठा फायदा झाला ते. कारण नंतर खेळपट्टी फलंदाजीला पोषक राहिली आहे. एखादा चेंडू मधेच खाली राहतोय, असे राहुल म्हणाला. न्यूझीलंड संघाला अजून किती काळ क्षेत्ररक्षण करायला आम्ही लावतो आणि आघाडीचा आकडा किती वाढवतो यावर सगळे अवलंबून असेल. थकावट आणि आघाडीचे दडपण काम करेल, असे मला वाटते. कारण अजून आमचे चांगले फलंदाज बाकी आहेत. त्याचबरोबर पाचव्या दिवशी खेळपट्टी काय जादू दाखवेल हे सांगता येत नाही, आशावाद कायम ठेवताना केएल राहुल म्हणाला..IND vs NZ, 1st Test: रिषभ पंतचा सिक्स अन् शतक! एका झटक्यात ५ रेकॉर्ड्सची नोंद, दिग्गजांच्या यादीत दणक्यात एन्ट्री ....ते १५ सेकंद अन् फिलिप्सचे आभारखेळी उभारताना मला अनेक चेंडू सोडण्यावर भर द्यावा लागला. मगच फटके मारणे शक्य झाले. अर्थातच मला ग्लेन फिलिप्सला सामन्यानंतर भेटून पार्टी द्यावी लागेल. कारण त्याने मी पायचीत असताना तिसऱ्या पंचांकडे जाऊ नका, हा सल्ला दिला. न्यूझीलंड संघ तिसऱ्या पंचांकडे दाद मागतो का नाही याची १५ सेकंद वाट बघणे कठीण गेले. ते सर्वात लांब १५ सेकंद होते, राहुल गमतीने सांगताना म्हणाला.केएल राहुल ५ धावांवर खेळत असताना मॅट हेन्रीने त्याला पायचीत पकडले होते. पण न्यूझीलंडच्या अपीलवर पंच कुमार धर्मसेना यांनी त्याला नाबाद दिले होते. त्यानंतर न्यूझीलंडने DRS चा पर्याय घेतला नव्हता. त्यामुळे केएल राहुलला जीवदान मिळाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.