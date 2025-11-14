Cricket

IND vs SA, 1st Test: बुमराहचा कोलकातामध्ये जलवा! 5 विकेट्स घेत दिग्गजांच्या यादीत सामील; नोंदवले तीन मोठे विक्रम

Jasprit Bumrah 5 Wickets Record: कोलकातामध्ये जसप्रीत बुमराहने भारत-दक्षिण आफ्रिका कसोटीच्या पहिल्या दिवशी ५ विकेट्स घेतल्या. यासह त्याने काही मोठे विक्रम नोंदवले आहेत.
Jasprit Bumrah | India vs South Africa 1st Test

Pranali Kodre
  • जसप्रीत बुमराहने कोलकातामध्ये भारत-दक्षिण आफ्रिका कसोटीच्या पहिल्या दिवशी ५ विकेट्स घेतल्या.

  • बुमराहने ईडन गार्डन्सवर इशांत शर्मानंतर पहिल्या दिवशी ५ विकेट्स घेणारा पहिला वेगवान गोलंदाज बनला आहे.

  • तसेच त्याने भागवत चंद्रशेखर यांच्या विक्रमाशीही बरोबरी केली आहे.

