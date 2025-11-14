IND vs SA, 1st Test: बुमराहचा कोलकातामध्ये जलवा! 5 विकेट्स घेत दिग्गजांच्या यादीत सामील; नोंदवले तीन मोठे विक्रम

जसप्रीत बुमराहने कोलकातामध्ये भारत-दक्षिण आफ्रिका कसोटीच्या पहिल्या दिवशी ५ विकेट्स घेतल्या. बुमराहने ईडन गार्डन्सवर इशांत शर्मानंतर पहिल्या दिवशी ५ विकेट्स घेणारा पहिला वेगवान गोलंदाज बनला आहे. तसेच त्याने भागवत चंद्रशेखर यांच्या विक्रमाशीही बरोबरी केली आहे..कोलकातामध्ये भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात सुरू झालेल्या पहिल्या कसोटी सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी जसप्रीत बुमराह चमकला आहे. शुक्रवारी (१४ नोव्हेंबर) सुरू झालेल्या या सामन्यात त्याने अफलातून गोलंदाजी करताना ५ विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे त्याने मोठे विक्रमही केले आहेत..IND vs SA, 1st Test: पहिल्याच दिवशी २०० च्या आत द. आफ्रिका ऑलआऊट; जसप्रीत बुमराहच्या ५ विकेट्स, तर सिराज, कुलदीपही चमकले.या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा संघ ५५ षटकात सर्वबाद १५९ धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून एडेन मार्करमने सर्वाधिक ३१ धावांची खेळी केली. तसेच रायन रिकल्टन (२३), विआन मुल्डर (२४), टोनी डी झोर्झी (२४) यांनी २० धावांचा टप्पा पार केला. पण कोणीही मोठी खेळी करू शकले नाही. भारताकडून जसप्रीत बुमराहने १४ षटकात २७ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या. बुमराहने मार्करम, रिलक्टन, झोर्झी, सिमॉन हार्मर आणि केशव महाराज यांना बाद केले..बुमराहने कसोटीमध्ये डावात ५ किंवा त्यापेक्षा अधिक विकेट्स घेण्याची ही १६ वी वेळ होती. त्यामुळे तो आता भारतासाठी कसोटीत सर्वाधिकवेळा डावात ५ विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजांच्या यादीत बुमराहने पाचव्या क्रमांकावर असलेल्या भागवत चंद्रशेखर यांची बरोबरी केली आहे. त्याने ५८ कसोटीत खेळताना १६ वेळा डावात ५ विकेट्स घेण्याची कामगिरी केली आहे. त्यांच्यापुढे आर अश्विन (३७ वेळा), अनिल कुंबळे (३५ वेळा), हरभजन सिंग (२५ वेळा) आणि कपिल देव (२३ वेळा) हे गोलंदाज आहेत..याशिवाय बुमराह ईडन गार्डन्सवर पहिल्याच दिवशी ५ विकेट्स घेणारा इशांत शर्मानंतरचा पहिलाच वेगवान गोलंदाज आहे. यापूर्वी इशांत शर्माने या मैदानात २०१९ मध्ये बांगलादेशविरुद्ध दिवस-रात्र कसोटीत पहिल्याच दिवशी ५ विकेट्स घेतल्या आहेत.तसेच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटीत डावात सर्वाधिकवेळा ५ विकेट्स घेणाऱ्या भारतीय गोलंदाजांच्या यादीत बुमराहने दुसऱ्या क्रमांकावरील जवागल श्रीनाथ आणि हजभजन सिंग यांची बरोबरी केली आहे. श्रीनाथ आणि हरभजन यांनीही दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ४ वेळा डावात ५ विकेट्स घेतल्या आहेत. या यादीत पहिल्या क्रमांकावर आर अश्विन असून त्याने ५ वेळा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ५ विकेट्स घेतल्या आहेत..IND vs SA मालिका कुलदीप यादव अर्ध्यावर सोडणार? BCCI कडे मागितलीये सुट्टी, कारण घ्या जाणून.याशिवाय दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मायदेशात कसोटीमध्ये सर्वोत्तम गोलंदाजी प्रदर्शन करणाऱ्या भारतीय वेगवान गोलंदाजांमध्ये बुमराह मोहम्मद शमीला मागे टाकत तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. शमीने २०१९ मध्ये विशाखापट्टणमला झालेल्या कसोटीत ३५ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या होत्या. या यादीत पहिल्या दोन क्रमांकावर जवागल श्रीनाथ आणि वेंकटेश प्रसाद आहेत. जवागल श्रीनाथ यांनी अहमदाबादला १९९६ मध्ये २७ धावांत ६ विकेट्स घेतल्या होत्या. वेंकटेश प्रसादने १९९६ मध्येच कोलकातामध्ये १०४ धावांत ६ विकेट्स घेतल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.