Jasprit Bumrah: बुमराह फिट असल्याचं सांगितलं, मग अचानक OUT का? CoE आणि आगरकरांच्या समितीत नेमकं काय बिनसलं?

Jasprit Bumrah fitness controversy: भारतीय संघ १५ ऑगस्टपासून श्रीलंकेविरुद्ध दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. या मालिकेसाठी जसप्रीत बुमराहचं(Jasprit Bumrah ) पुनरागमन होणार, अशी बातमी आल्यामुळे चाहत्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण होतं. संघ जाहीर करतानाच बीसीसीआयने बुमराहची निवड त्याच्या फिटनेसवर अवलंबून असल्याचं सांगितलं होतं.मात्र काही दिवसांतच चित्र बदललं. बुमराह अजून पूर्णपणे तंदुरुस्त नसल्यामुळे त्याला संपूर्ण मालिकेतून बाहेर ठेवण्यात आलं. त्याच्या जागी जम्मू-काश्मीरचा वेगवान गोलंदाज औकिब नबी याला भारतीय कसोटी संघात पहिल्यांदाच संधी देण्यात आली..पण बुमराहच्या दुखापतीपेक्षा आता दुसऱ्याच गोष्टीची चर्चा सुरू झाली आहे. अजित आगरकर यांच्या नेतृत्वाखालील निवड समिती आणि बंगळुरूमधील सेंटर ऑफ एक्सलन्स (CoE) यांच्यात समन्वय नसल्याचं बोललं जात आहे. खेळाडूंच्या फिटनेसबाबत दोघांनी एकत्र काम करणं अपेक्षित असताना, या प्रकरणात वेगवेगळी माहिती दिली गेल्याचं समोर आलं आहे..India Test Cricket: भारतीय कसोटी क्रिकेटचे पाच मजबूत आधारस्तंभ निवृत्त; आता फक्त रवींद्र जाडेजा मैदानात.पीटीआयच्या वृत्तानुसार, श्रीलंका दौऱ्यापूर्वी CoE कडून निवड समितीला बुमराह कसोटी मालिकेसाठी उपलब्ध असेल, अशी माहिती देण्यात आली होती. त्यामुळे त्याची संघात निवडही झाली. मात्र नंतर त्याच्या डाव्या गुडघ्याची दुखापत जास्त गंभीर असल्याचं समोर आलं आहे. त्यानंतर बीसीसीआयने त्याला आराम देण्याच ठरवल आणि बदली खेळाडू औकिब नबीची निवड जाहीर केली..या प्रकारानंतर सोमवारी व्ही. व्ही. एस. लक्ष्मण, CoE चे वरिष्ठ अधिकारी आणि निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यांच्यात ऑनलाईन बैठक झाली. या बैठकीत केंद्रीय करारातील खेळाडूंच्या दुखापती, त्यांचं पुनर्वसन आणि फिटनेस यावर सविस्तर चर्चा झाल्याचं सांगितल जात आहे..याच बैठकीत हर्षित राणा, वॉशिंग्टन सुंदर आणि नितीश रेड्डी यांच्या दुखापतीबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र या खेळाडूंवर नेमकी काय चर्चा झाली, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही..याशिवाय आणखी एक धक्कादायक दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. दक्षिण भारतातील एका प्रसिद्ध टी-२० फलंदाजाचं नाव न घेता, तो इंग्लंड दौऱ्यावर पोहोचला तेव्हा त्याचं वजन ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त होतं, असंही म्हटलं आहे..या सगळ्या घडामोडींमुळे आता अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. खेळाडूंच्या फिटनेसकडे खरंच योग्य लक्ष दिलं जातंय का? दुखापतीनंतर त्यांचं पुनर्वसन व्यवस्थित होतंय का? आणि पूर्णपणे तंदुरुस्त नसतानाही काही खेळाडूंना संघात निवडलं जातंय का? अशा चर्चांना आता जोर आला आहे..Pakistan Cricket: आधी वेस्ट इंडिजने जिरवली, आता ICC ने कारवाई केली! पाकिस्तानच्या दोन गोलंदाजांना झाली शिक्षा....दरम्यान, नितीन पटेल यांनी CoE सोडल्यानंतर त्या पदावर अजून कायमस्वरूपी क्रीडा संचालक नेमलेला नाही. सध्या धनंजय कौशिक ही जबाबदारी अंतरिम स्वरूपात सांभाळत आहेत. इंग्लंड दौऱ्यानंतर होणाऱ्या बीसीसीआयच्या आढावा बैठकीत CoE च्या कामकाजावरही सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या बैठकीनंतर बुमराहच्या दुखापतीबाबत आणि CoE च्या भूमिकेबाबत आणखी काही महत्त्वाची माहिती समोर येते का, याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.