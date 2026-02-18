T20 World Cup, IND vs NED: जसप्रीत बुमराहला नेदरलँड्सविरुद्ध खेळवणार नाही? प्रशिक्षकांनी सांगितली टीम इंडियाची रणनीती

Jasprit Bumrah Set to Play against Netherlands: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत पहिली फेरी आता अखेरच्या टप्प्यात आहे. पहिल्या फेरीतील भारताचा शेवटचा सामना बुधवारी (१८ फेब्रुवारी) नेदरलँड्सविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. हा सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाईल. भारताने यापूर्वीच सुपर-८मध्ये (Super-8) प्रवेश केला आहे. त्यामुळे या सामन्याचा फारसा परिणाम स्पर्धेवर दिसणार नाही. त्यामुळे या सामन्यात भारतीय संघाला (Team India) प्रयोग करण्याची संधी आहे. याशिवाय भारताचा सुपर-८ मधील पहिला सामनाही अहमदाबादमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळायचा आहे. त्यामुळे त्या सामन्याच्या तयारीच्या दृष्टीनेही भारतासाठी नेदरलँड्सचा सामना महत्त्वाचा असेल. .T20 World Cup: औपचारिकता गांभीर्याने पूर्ण करणार; भारताचा आज नेदरलँड्ससोबत टी-२० विश्वचषकचा अखेरचा साखळी सामना!.भारतीय संघाने आत्तापर्यंत अमेरिका, नामिबिया आणि पाकिस्तान संघाला पराभूत केले आहे. आता भारताने आधीच सुपर-८ मध्ये प्रवेश केलेला असल्याने वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला (Jasprit Bumrah) विश्रांती देऊन मोहम्मद सिराजला नेदरलँड्सविरुद्ध खेळवले जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बुमराह अमेरिकेविरूद्धही ताप असल्याने खेळला नव्हता, त्या सामन्यात सिराजने (Mohammed Siraj) ३ विकेट्स घेतल्या होत्या..मात्र नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्याच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत भारतीय संघाचे फलंदाजी प्रशिक्षक सितांशू कोटक यांनी सांगितले की 'मला वाटत नाही की आम्ही बुमराहला विश्रांती देऊ, पण याबाबत नंतर निर्णय घेतला जाईल.' कोटक यांनी यातून बुमराहला नेदरलँड्सविरुद्ध खेळवले जाणार असल्याचेच संकेत दिले आहेत..हार्दिकलाही विश्रांती मिळण्याची शक्यताहार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) भारतासाठी पहिल्या तीन सामन्यांमध्ये खेळला आहे. पण त्याला नेदरलँड्सविरुद्ध विश्रांती दिली जाण्याचीही दाट शक्यता आहे. तसे झाले, तर शिवम दुबे नवीन चेंडूने गोलंदाजी करताना दिसू शकतो. तसेच दुखापतीतून सावरल्यानंतर पुनरागमनाची प्रतिक्षा करत असलेल्या वॉशिंग्टन सुंदरलाही (Washington Sundar) आजमावून पाहिले जाऊ शकते..T20 World Cup: नामिबियाचा पाकिस्तानला धक्का? आज साखळी फेरीतील अखेरची लढत; सुपर-८ साठी कसं आहे समीकरण?.याशिवाय वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगचेही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पुनरागमन होण्याची शक्यता आहे. कोलंबोत फिरकी गोलंदाजांना पोषक खेळपट्टी असल्याने पाकिस्तानविरुद्ध त्याच्या जागेवर कुलदीप यादवला संधी देण्यात आली होती. पण नेदरलँड्सविरुद्ध जर वॉशिंग्टन सुंदरला हार्दिकच्या जागेवर खेळवले, तर अर्शदीपचे संघात पुनरागमन होऊ शकते.नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यासाठी भारताची संभावित प्लेइंग इलेव्हन अभिषेक शर्मा, इशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.