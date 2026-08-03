Sri Lanka Test Tour: बुमराह बाहेर, २८ वर्षीय खेळाडूची अचानक एन्ट्री! श्रीलंका दौऱ्यासाठी टीम इंडियात मोठा बदल; कोण आहे हा गोलंदाज?

Jasprit Bumrah ruled out Sri Lanka tour: भारताचा श्रीलंका दौरा १५ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. या दौऱ्यात भारत आणि श्रीलंका यांच्यात दोन कसोटी सामने खेळवले जाणार आहेत. या मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा काही दिवसांपूर्वीच झाली होती. त्यावेळी जसप्रीत बुमराहचं नाव संघात पाहून चाहत्यांना मोठा आनंद झाला होता. मात्र आता टीम इंडियासाठी वाईट बातमी समोर आली आहे. दुखापतीतून पूर्णपणे सावरता न आल्यामुळे जसप्रीत बुमराहला श्रीलंका दौऱ्यातून बाहेर पडावं लागलं आहे..बुमराहच्या जागी जम्मू-काश्मीरचा वेगवान गोलंदाज औकिब नबी याची भारतीय कसोटी संघात निवड करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, औकिबची ही पहिलीच भारतीय कसोटी संघातील निवड आहे. त्यामुळे त्याच्यासाठी हा क्षण खूप खास मानला जात आहे..इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेदरम्यान बुमराहच्या डाव्या गुडघ्याला दुखापत झाली होती. त्यानंतर तो बीसीसीआयच्या बंगळुरू येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये उपचार घेत होता. वैद्यकीय तपासणीनंतर तो अजून पूर्णपणे फिट नसल्याचं स्पष्ट झालं. त्यामुळे त्याला घाईघाईने मैदानात उतरवण्याचा धोका बीसीसीआयने घेतला नाही..बीसीसीआयने याबाबत माहिती देताना सांगितलं की, इंग्लंड दौऱ्यात झालेल्या दुखापतीतून बुमराह अजून पूर्णपणे सावरलेला नाही. त्यामुळे त्याला श्रीलंका दौऱ्यासाठी उपलब्ध ठेवण्यात आलेलं नाही. त्याच्या जागी समितीने औकिब नबीची निवड केली आहे..दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी अशीही चर्चा होती की, बुमराह किमान दुसऱ्या कसोटीपर्यंत फिट होऊ शकतो. पण वैद्यकीय पथकाने कोणतीही जोखीम न घेण्याचा सल्ला दिला. कारण पुढील काही महिन्यांत भारताला आशियाई स्पर्धा, न्यूझीलंड दौरा आणि त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेळायची आहे. त्यामुळे या मोठ्या मालिकांसाठी बुमराह पूर्णपणे तंदुरुस्त असणं अधिक महत्त्वाचं मानलं जात आहे..कोण आहे औकिब नबी?२८ वर्षीय औकिब नबी हा जम्मू-काश्मीरचा वेगवान गोलंदाज आहे. गेल्या काही वर्षांत त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्याने चांगली कामगिरी केली आहे. रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी आणि सय्यद मुश्ताक अली स्पर्धेत त्याने आपल्या वेगवान गोलंदाजीने अनेक फलंदाजांना अडचणीत टाकलं आहे..जम्मू-काश्मीर संघाला पहिल्यांदाच रणजी ट्रॉफी जिंकून देण्यातही त्याचा मोठा वाटा होता. त्यामुळे निवड समितीचं लक्ष त्याच्याकडे गेलं. त्याने ४३ प्रथम श्रेणी सामन्यांत १६२ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि ९९९ धावाही केल्या आहेत. ३६ लिस्ट ए व ३९ ट्वेंटी-२० सामन्यांत त्याने अनुक्रमे ५६ व ४३ विकेट्स घेतल्या आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर एक शतकही आहे. औकिब नबी यापूर्वी भारतीय अ संघासोबत श्रीलंका दौऱ्यावर खेळला आहे..बुमराहच्या अनुपस्थितीत आता भारतीय वेगवान गोलंदाजीची जबाबदारी मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा आणि औकिब नबी यांच्यावर असणार आहे. श्रीलंकेच्या खेळपट्ट्या फिरकीला मदत करणाऱ्या असल्या तरी नवीन चेंडूने वेगवान गोलंदाजांनाही सुरुवातीला मदत मिळते. त्यामुळे औकिबला पदार्पणाची संधी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..IND vs SL: भारतीय संघाला मोठा धक्का! कसोटी मालिकेतून जसप्रीत बुमराह बाहेर, कोण घेणार त्याची जागा?.भारताचा श्रीलंका दौरा ४ ऑगस्टपासून सुरू होणार असून संघ त्यादिवशी श्रीलंकेसाठी रवाना होईल. त्यानंतर ७ ते ९ ऑगस्टदरम्यान भारत तीन दिवसांचा सराव सामना खेळणार आहे. पहिली कसोटी १५ ते १९ ऑगस्ट दरम्यान गॉल येथे, तर दुसरी कसोटी २३ ते २७ ऑगस्ट दरम्यान कोलंबो येथे खेळवली जाईल. आता सगळ्यांचं लक्ष एका गोष्टीकडे लागलं आहे... जसप्रीत बुमराहची जागा मिळालेला औकिब नबी या मोठ्या संधीचं सोनं करतो का? हे पाहणं महत्त्वाच ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.