Cricket

Sri Lanka Test Tour: बुमराह बाहेर, २८ वर्षीय खेळाडूची अचानक एन्ट्री! श्रीलंका दौऱ्यासाठी टीम इंडियात मोठा बदल; कोण आहे हा गोलंदाज?

Jasprit Bumrah ruled out Sri Lanka tour: जसप्रीत बुमराह दुखापतीमुळे श्रीलंका दौऱ्यातून बाहेर झाला असून त्याच्या जागी औकिब नबीची भारतीय कसोटी संघात निवड झाली आहे. जाणून घ्या जम्मू-काश्मीरचा हा वेगवान गोलंदाज कोण आहे.
Jasprit Bumrah ruled out Sri Lanka tour

Jasprit Bumrah ruled out Sri Lanka tour

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Jasprit Bumrah ruled out Sri Lanka tour: भारताचा श्रीलंका दौरा १५ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. या दौऱ्यात भारत आणि श्रीलंका यांच्यात दोन कसोटी सामने खेळवले जाणार आहेत. या मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा काही दिवसांपूर्वीच झाली होती.

त्यावेळी जसप्रीत बुमराहचं नाव संघात पाहून चाहत्यांना मोठा आनंद झाला होता. मात्र आता टीम इंडियासाठी वाईट बातमी समोर आली आहे. दुखापतीतून पूर्णपणे सावरता न आल्यामुळे जसप्रीत बुमराहला श्रीलंका दौऱ्यातून बाहेर पडावं लागलं आहे.

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