Team India : जसप्रीत बुमराहने २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कपपर्यंत सर्व फॉरमॅटमध्ये खेळू नये! कुणी दिलाय हा सल्ला?

Ravi Shastri advises Jasprit Bumrah on workload management: भारतीय वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह २२ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत खेळणार नाही. संघ व्यवस्थापनाने त्याला किवीविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांसाठी विश्रांती दिली आहे. न्यूझीलंड दौऱ्यावर भारत पाच वन डे व पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे आणि या दोन्ही मालिकांमध्ये जसप्रीतची अनुपस्थिती जाणवेल. पुढील वर्षी होणारा वन डे वर्ल्ड कप आणि जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेचा अंतिम सामना लक्षात घेता, व्यवस्थापनाने जसप्रीतच्या कामाचा ताण सांभाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. .भारताचे माजी मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांनी जसप्रीतबाबतच्या बीसीसीआयच्या भूमिकेचे समर्थन केले आणि म्हटले की, जसप्रीतला केवळ एकाच फॉरमॅटसाठी जपून ठेवले पाहिजे आणि त्याने मर्यादित क्रिकेटच्या सामन्यांमध्ये अधूनमधूनच खेळावे. वन डे वर्ल्ड कपपर्यंत त्याने तिन्ही फॉरमॅटमध्ये खेळू नये. त्याने प्रामुख्याने कसोटी क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करावे. मी पण त्याला न्यूझीलंडमधील दोन कसोटी सामन्यांसाठी राखून ठेवले असते..मी अजूनची चांगल्या फॉर्मात आहे, मग भारतीय संघात पुनरागमनाची आशा का सोडू? मोहम्मद शमीचं विधान चर्चेत....जसप्रीत बुमराह न्यूझीलंडमध्ये मोहम्मद सिराज , प्रसिद्ध कृष्णा आणि आकाश दीप यांचा समावेश असलेल्या चार वेगवान गोलंदाजांच्या आक्रमणाचे नेतृत्व करेल . गेल्या हंगामात देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करूनही, निवड समितीने मोहम्मद शमीला पुन्हा एकदा संपूर्ण दौऱ्यासाठी संघाबाहेर ठेवले आहे. शमी शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना गेल्या वर्षी मार्चमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात खेळला होता ..कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, लोकेश राहुल (उपकर्णधार), देवदत्त पडिक्कल, रिषभ पंत (यष्टिरक्षक), ध्रुव जुरेल (यष्टिरक्षक), रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज. .पहिल्या तीन वनडे सामन्यांसाठी संघ :शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), के. एल. राहुल, नितीशकुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर ब्रार, ऋतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंग, ईशान किशन (यष्टिरक्षक), मोहम्मद सिराज, प्रसिध कृष्णा, कुलदीप यादव.चौथ्या आणि पाचव्या वनडे सामन्यांसाठी भारतीय संघ :श्रेयस अय्यर (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (यष्टिरक्षक, उपकर्णधार), नितीशकुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अकीब नबी, गुरनूर ब्रार, ऋतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंग, कुमार कुशाग्र, मोहम्मद सिराज, यश ठाकूर, कुलदीप यादव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.