IND vs AFG, Video: बुमराह आला अन् दुसऱ्याच बॉलवर विकेट घेतली! भुवनेश्वर कुमारच्या पंक्तीत मिळवलं स्थान

India vs Afghanistan, 1st T20I: भारत आणि अफगाणिस्तान संघातील टी२० मालिकेतील पहिला सामना रविवारी (१३ सप्टेंबर) नवी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर होत आहे. या सामन्यात भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर भारताचा हुकमी एक्का जसप्रीत बुमराहने (Jasprit Bumrah) दुसऱ्याच चेंडूवर भारताला पहिले यश मिळवून देत मोठा विक्रमही केला. .IND vs AFG, 1st T20I: बुमराह, सॅमसनचे कमबॅक, पण वैभव सूर्यवंशीला संधी नाही; कशी आहे भारताची Playing XI?.सामन्याला सुरुवात होण्यापूर्वीच कर्णधार श्रेयस अय्यरने बुमराहचे कौतुक करताना तो मॅच विनर असून त्याचे संघात असणे फायदेशीर असल्याचे म्हटले होते. सामन्यानंतर बुमराहने लगेचच त्याच्या कौशल्याची झलक दाखवली. खरंतर बुमराहचे या सामन्यातून भारतासाठी पुनरागमन झाले आहे. तो दुखापतीमुळे गेल्या काही सामन्यांमध्ये खेळला नव्हता. पण आता तो पूर्ण फिट असून त्याने पुनरागमन करताच दुसर्या चेंडूवर विक्रमी विकेट घेतली..या सामन्यात अफगाणिस्तानकडून रेहमनुल्ला गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz) आणि कर्णधार इब्राहिम झाद्रान सलामीला फलंदाजीसाठी उतरले. बुमराह पहिल्या षटकात गोलंदाजीसाठी आला. पण पहिलाच वाईड बॉल झाला, जो सीमापार गेल्याने एकूण ५ धावा अफगाणिस्तानला मिळाल्या. त्यामुळे बुमराहला पुन्हा हा चेंडू टाकावा लागला, ज्यावर गुरबाजला धाव घेता आली नाही. पण दुसऱ्याच चेंडूवर मात्र बुमराहने उसळी घेणारा चेंडू टाकत गुरबाजला चकीत केले. त्याने मारलेल्या चेंडूवर अभिषेक शर्माने जमीनीलगत चांगला झेल घेतला. त्याचा झेल पंचांनी योग्य आहे का हे तपासले, पण रिप्लेमध्ये चेंडूच्या खाली अभिषेकची बोटं असल्याने हा योग्य झेल असल्याचा निर्णय देण्यात आला आणि गुरबाज शुन्यावर माघारी परता..बुमराहचा विक्रमबुमराहसाठी गुरबाजची ही विकेट विक्रमी ठरली. कारण ही त्याची टी२० कारकिर्दीतील ३५० वी विकेट ठरली. त्याने २८४ व्या टी२० सामन्यात ३५० विकेट्स पूर्ण केल्या. तो ३५० विकेट्स घेणारा जगातील ३१ वा, तर भारताचा तिसराच गोलंदाज ठरला आहे. भारताकडून यापूर्वी युझवेंद्र चहल आणि भुवनेश्वर कुमार या दोघांनाच असा कारनामा करता आला आहे. म्हणजेच बुमराह भुवनेश्वर कुमारनंतर ३५० टी२० विकेट्स घेणारा दुसराच भारतीय वेगवान गोलंदाजही आहे. चहलने ३४३ टी२० सामन्यांमध्ये ३९६ विकेट्स घेतल्या आहेत. भुवनेश्वर कुमारने ३३२ टी२० सामन्यांत ३६३ विकेट्स घेतल्या आहेत..अफगाणिस्तानचा डाव गडगडलारविवारी बुमराहने अफगाणिस्तानला पहिला धक्का दिल्यानंतर चौथ्या षटकात इब्राहिम झाद्रान ११ धावांवर धावबाद झाला. पाचव्या षटकात अर्शदीप सिंगने सदिकुल्लाह अटलला १३ धावांवर बाद केले, ज्याचा झेल बुमराहने घेतला. पुढच्या षटताच अक्षर पटेलने गुलबदिन नायबला २ धावांवर बाद केले, तर ७ व्या षटकात वरुण चक्रवर्तीने दारविश रसुलीला २ धावांवर त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे अफगाणिस्तानची अवस्था ५ बाद ४३ धावा झाली होती. पण नंतर अझमतुल्ला उमरझाई आणि मोहम्मद नबी यांनी ८३ धावांची भागीदारी करत संघाला समाधानकारक १५६ धावसंख्येपर्यंत पोहचवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.