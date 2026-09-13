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IND vs AFG, 1st T20I: बुमराह, सॅमसनचे कमबॅक, पण वैभव सूर्यवंशीला संधी नाही; कशी आहे भारताची Playing XI?

IND vs AFG PLAYING XI UPDATE: भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान संघात पहिला टी२० सामना रविवारी खेळला जात आहे. भारताने नाणेफेक जिंकली आहे. या सामन्यातून बुमराह, सॅमसनचे पुनरागमन झाले असले, तरी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळालेली नाही.
India vs Afghanistan 1st T20I

India vs Afghanistan 1st T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Afghanistan Vs India 1st T20I, Playing XI: भारत आणि अफगाणिस्तान संघात टी२० मालिकेला रविवारपासून (१३ सप्टेंबर) सुरुवात झाली आहे. या मालिकेतील सर्व सामने दिल्लीतील अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियमवर खेळले जाणार आहेत. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात खेळण्यासाठी भारतीय संघ सज्ज आहे.

रविवारी होत असलेल्या पहिल्या सामन्यात भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने (Shreyas Iyer) नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तान संघ पहिल्या सामन्यात प्रथम फलंदाजीसाठी उतरेल.

India vs Afghanistan 1st T20I
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