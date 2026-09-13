IND vs AFG, 1st T20I: बुमराह, सॅमसनचे कमबॅक, पण वैभव सूर्यवंशीला संधी नाही; कशी आहे भारताची Playing XI?

Afghanistan Vs India 1st T20I, Playing XI: भारत आणि अफगाणिस्तान संघात टी२० मालिकेला रविवारपासून (१३ सप्टेंबर) सुरुवात झाली आहे. या मालिकेतील सर्व सामने दिल्लीतील अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियमवर खेळले जाणार आहेत. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात खेळण्यासाठी भारतीय संघ सज्ज आहे. रविवारी होत असलेल्या पहिल्या सामन्यात भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने (Shreyas Iyer) नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तान संघ पहिल्या सामन्यात प्रथम फलंदाजीसाठी उतरेल. .IND vs AFG: १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यंवशीसमोर बुमराहचा यॉर्कर अन् बाऊन्सरचा मारा! सरावावेळी नेमकं काय घडलं?.या सामन्यातून दुखापतीतून सावरल्यानंतर जसप्रीत बुमारह (Jasprit Bumrah) पुनरागमन करत आहे. तो मॅच विनर असल्याचे नाणेफेकीवेळी श्रेयस अय्यरने म्हटले. याशिवाय झिम्बाब्वे दौऱ्यातून वगळलेल्या संजू सॅमसनचेही (Sanju Samson) या सामन्यातून भारताच्या संघात पुनरागमन झाले असून त्यालाही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये सलामीसाठी अभिषेक शर्मासह संधी मिळाली आहे. नितीश कुमार रेड्डीही दुखापतीतून सावरल्यानंतर पुनरागमन करत आहे..दरम्यान सॅमसनला संधी मिळाल्याने १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीला (Vaibhav Sooryavanshi) प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळालेली नाही. तसेच वॉशिंग्टन सुंदर, रबी बिश्नोई आणि यश ठाकूर यांनाही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळालेली नाही.इब्राहिम झाद्रानच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या अफगाणिस्तान संघाकडून नवीन उल हकला संधी मिळालेली नाही. त्याचा पुढच्या सामन्यांसाठी विचार होईल असं कर्णधाराने सांगितले..ही मालिका ऐतिहासिक असून जरी ही मालिका भारतात होत असली तरी अफगाणिस्तान या मालिकेचे आयोजक आहेत. त्यामुळे भारतीय संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध पहिल्यांदाच द्विपक्षीय मालिकेत पाहुणा म्हणून खेळत आहे. यापूर्वी अफगाणिस्तानने कधीही भारताविरूद्धच्या मालिकेचे यजमानपद सांभाळले नव्हते..IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी की संजू सॅमसन, कोणाला मिळणार संधी? कर्णधार श्रेयस अय्यरने दिले उत्तर; ईशान किशनच्या दुखापतीवरही अपडेट.प्लेइंग इलेव्हन -भारत : संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्तीअफगाणिस्तान : इब्राहिम झाद्रान (कर्णधार), रहमानउल्ला गुरबाज (यष्टीरक्षक), सेदीकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्ला उमरझाई, गुलबदिन नायब, मोहम्मद नबी, रशीद खान, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारुकी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.