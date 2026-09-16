अफगाणिस्तानविरुद्ध पुन्हा चमकला जसप्रीत बुमराह, रचला वर्ल्ड रेकॉर्ड; तिन्ही फॉरमॅटमध्ये ‘या’ कामगिरीपर्यंत पोहोचणारा ठरला पहिला गोलंदाज

Jasprit Bumrah : भारताचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहने अफगाणिस्तानविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-२० सामन्यात मोठा विक्रम केला आहे. दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर मोहम्मद नबीची विकेट घेताच बुमराहने भारतात तिन्ही प्रकारच्या क्रिकेटमध्ये ५० किंवा त्यापेक्षा जास्त विकेट्स घेण्याचा विक्रम केला. अशी कामगिरी करणारा तो जगातील पहिला गोलंदाज ठरला आहे..बुमराहने भारतात आतापर्यंत १६ कसोटी सामन्यांत ६२ विकेट्स घेतल्या आहेत. वनडेमध्ये ४१ सामन्यांत त्याच्या नावावर ६४ विकेट्स आहेत. तर टी-२० क्रिकेटमध्ये भारतात खेळलेल्या ४५ सामन्यांत त्याने ५० विकेट्स घेतल्या आहेत..VAIBHAV SOORYAVANSHI: संजू सॅमसन की वैभव सूर्यवंशी? दुसऱ्या टी-२०आधी टीम इंडियासमोर मोठा सवाल; ‘या’ समस्येचाही शोधावा लागणार उपाय.नबीची विकेट घेताच विक्रम पूर्णअफगाणिस्तानविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-२० सामन्यात बुमराहने आपल्या चौथ्या षटकातील पाचव्या चेंडूवर मोहम्मद नबीला बाद केले. श्रेयस अय्यरने नबीचा झेल घेतला. नबी १४ चेंडूत २० धावा करून बाद झाला. या विकेटसह बुमराहच्या भारतातील टी-२० आंतरराष्ट्रीय विकेट्सची संख्या ५० झाली आणि त्याने मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला..भारतात बुमराहची तिन्ही फॉरमॅटमध्ये कामगिरीकसोटी: १६ सामन्यांत ६२ विकेट्सवनडे: ४१ सामन्यांत ६४ विकेट्सटी-२०: ४५ सामन्यांत ५० विकेट्स.भारतामध्ये टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेण्याचा विक्रम अक्षर पटेलच्या नावावर आहे. अक्षरने आतापर्यंत ५७ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्यानंतर अर्शदीप सिंगच्या नावावर ५५, तर अफगाणिस्तानच्या राशिद खानच्या नावावर ५३ विकेट्स आहेत. बुमराहने ५० विकेट्स घेत या यादीत चौथे स्थान मिळवले आहे..IND vs AFG, Video: बुमराह आला अन् दुसऱ्याच बॉलवर विकेट घेतली! भुवनेश्वर कुमारच्या पंक्तीत मिळवलं स्थान.एका देशात सर्वाधिक टी-२० आंतरराष्ट्रीय विकेट्स घेण्याचा विक्रम न्यूझीलंडचा माजी वेगवान गोलंदाज टीम साऊदीच्या नावावर आहे. साऊदीने न्यूझीलंडमध्ये ६८ टी-२० सामने खेळताना ९१ विकेट्स घेतल्या आहेत. याशिवाय त्याने आपल्या देशात २३४ कसोटी आणि ९९ वनडे विकेट्सही घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.