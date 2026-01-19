जय शाह संतापले, बांगलादेशला फायनल वॉर्निंग! गप्प खेळा, अन्यथा T20 World Cup मधून बाहेर फेकू, बदल्यात 'या' संघाला खेळवण्याची तयारी

Jay Shah tough stance on Bangladesh cricket issue: बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला ( BCB) समजावण्याचे सर्व प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC ) करून पाहिले, परंतु बांगालदेश सरकार त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिले आहेत. बांगलादेश बोर्डाने T20 World Cup स्पर्धेत भारतात खेळण्यास नकार दिला आहे आणि ते मागे हटण्याचं नाव घेत नाहीए. भारतात त्यांच्या खेळाडूंना कोणत्याही सुरक्षिततेचा धोका नसल्याचे आयसीसीने समजावून सांगितले, तरीही BCB त्यांचा हट्ट सोडत नाही. त्यामुळे आता आयसीसीने त्यांना दोन दिवसांचा अल्टीमेटम दिला आहे आणि त्यांनी भूमिका न बदलल्यास त्यांच्याशिवाय वर्ल्ड कप खेळण्याची तयारी आयसीसीने सुरू केली आहे. .बांगलादेशात हिंदूंवर होणारे अत्याचार, भारतात त्याविरोधात असंतोष अन् मुस्ताफिजूर रहमानची आयपीएलमधून हकालपट्टी... या पार्श्वभूमिवर बांगलादेश सरकारने त्यांच्या खेळाडूंच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा मांडून भारतात वर्ल्ड कपचे सामने खेळण्यास नकार दिला. त्यांनी बांगलादेशचे सामने श्रीलंकेत हलवण्याची मागणी केली. पण, जवळजवळ तीन आठवड्यांच्या पाठपुराव्यानंतर, आयसीसीने बीसीबीला वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी बांगलादेश भारतात येणार की नाही याची पुष्टी करण्यासाठी २१ जानेवारीची मुदत दिली आहे. जर ते आपल्या नकारावर कायम राहिले, तर आयसीसी त्यांच्या जागी पुढील सर्वोच्च क्रमांकाचा संघ स्कॉटलंडला घेण्यास तयार आहे..पाकड्यांचा 'बेगानी शादी में, अब्दुल्ला दिवाना' प्रकार! मोहसिन नक्वी यांची T20 World Cup न खेळण्याची धमकी; म्हणतात, बांगलादेश....शनिवारी ढाका येथे झालेल्या बैठकीत बीसीबीने त्यांच्या भूमिकेत बदल केला नाही. बीसीबीने पुन्हा एकदा आयसीसी अधिकाऱ्यांना सांगितले की, बांगलादेश ही स्पर्धा खेळू इच्छितो, परंतु त्यांना भारतात खेळायचे नाही. पण, आयसीसीने ही महिन्यांपूर्वी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकात बदल केला जाणार नाही आणि भारतातील कोणत्याही पाहुण्या संघाला कोणताही विशिष्ट धोका नाही, असे आयसीसीने स्पष्ट केले. .स्पर्धेच्या उद्घाटनाला फक्त तीन आठवडे उरले आहेत, त्यामुळे आयसीसीच्या संयम आता संपत चालला आहे.बांगलादेशचा संघ ७ फेब्रुवारी रोजी कोलकाता येथे वेस्ट इंडिजशी सामना करणार आहे, त्यानंतर ईडन गार्डन्सवर आणखी दोन सामने आणि मुंबईत शेवटचा गट सामना होणार आहे..WPL 2026: १३ चौकार अन् ३ षटकार! स्मृती मानधनाचे शतक थोडक्यात हुकले, RCB ची फायनलच्या दिशेने मजबूत वाटचाल.बांगलादेशने सर्व सामने श्रीलंकेत खेळावेत यासाठी आयर्लंडसोबत गटांची अदलाबदल करण्याचा बीसीबीचा शेवटचा प्रस्तावही फेटाळण्यात आला आहे . पण, आयर्लंडने यास नकार दिल्याने बांगलादेशची कोंडी झाली आहे. पुढील ७२ तासांत बांगलादेशने त्यांचा निर्णय बदलला नाही तर स्पर्धा त्यांच्याशिवायच सुरू होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.