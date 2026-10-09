फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये १० हजारांहून अधिक धावा; भारतात जन्मलेल्या या क्रिकेटपटूने ठोकला क्रिकेटला रामराम! पार्थिवसोबतही केलंय ओपनिंग!

JEET RAVAL RETIREMENT: न्यूझीलंडचा क्रिकेटपटू जीत रावल याने फर्स्ट क्लास क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. तस तर तो गुजरातमध्ये जन्मलेला होता मात्र त्याने न्यूझीलंडकडून २०१६ ते २०२० या काळात २४ कसोटी सामने खेळले होते. विशेष म्हणजे, जीत रावल आणि भारताचा माजी यष्टीरक्षक फलंदाज पार्थिव पटेल यांनी शालेय क्रिकेटमध्ये एकत्र सलामीला फलंदाजी देखील केली होती..जीत रावल सप्टेंबरमध्ये ३८ वर्षांचा झाला. त्याने डिसेंबर २००८ मध्ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं. आता जवळपास १८ वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर त्याने क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे, त्याने लहानपणी भारतात क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली. त्यानंतर तो कुटुंबासह न्यूझीलंडमध्ये स्थायिक झाला..IND vs WI : भारत अन् वेस्ट इंडिज संघावर आयसीसीने केली कारवाई; वन डे मालिकेत नेमकं असं काय घडलेलं?.न्यूझीलंडकडून खेळण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्याच्या वडिलांनी कुटुंबासह तिथे जाण्याचा निर्णय घेतला होता. नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स क्रिकेट असोसिएशनशी बोलताना जीतने सांगितलं की, न्यूझीलंडकडून खेळणं हे त्याचं आणि त्याच्या वडिलांचं स्वप्न होतं. हे स्वप्न पूर्ण करता आलं, याचा त्याला आनंद आणि अभिमान आहे..पार्थिव पटेलसोबत शालेय क्रिकेटमध्ये सलामीला फलंदाजीजीत रावल आणि पार्थिव पटेल हे दोघेही अहमदाबादमधील विद्यानगर शाळेसाठी क्रिकेट खेळायचे. त्या वेळी दोघेही सलामीला फलंदाजी करायचे. पुढे जीत न्यूझीलंडमध्ये गेला आणि तिथल्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये त्याने आपली वेगळी ओळख निर्माण केली..भुवनेश्वर कुमारची टीम इंडियात वापसी कशी झाली? Ajit Agarkar च्या जाण्याने खुला झाला मार्ग, कोणी भाकरी फिरवली?.जीतने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये सलामीवीर म्हणून मोठी कामगिरी केली. त्याने २९२ डावांपैकी २८५ डावांत सलामीला फलंदाजी केली. या काळात त्याने १० हजारांहून अधिक धावा केल्या. त्याच्या नावावर प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये १०,१२७ धावा आणि २३ शतकं आहेत.जीतने न्यूझीलंडच्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स संघाचं नेतृत्वही केलं. त्याने यंदा मार्चमध्ये प्लंकेट शिल्ड स्पर्धेत शेवटचा सामना खेळला. आता निवृत्तीच्या निर्णयानंतर त्याच्या क्रिकेट कारकिर्दीचा प्रवास थांबला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.