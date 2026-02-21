IND vs AUS: जेमिमाह रोड्रिग्सचं विक्रमी अर्धशतक, मानधना-हरमनप्रीतच्या पंक्तीत स्थान; एलिस पेरीचाही विश्वविक्रम

भारतीय महिला संघ ऑस्ट्रेलिया महिला संघाविरुद्ध तीन सामन्यांची टी२० मालिका खेळत आहे. या मालिकेतील तिसरा सामना ऍडलेडला शनिवारी खेळला जात आहे. या सामन्यात जेमिमाह रोड्रिग्सन (Jemimah Rodrigues) मोठा विक्रम केला आहे. याशिवाय हा सामना ऑस्ट्रेलियाच्या एलिस पेरीसाठीही (Ellyse Perry) विक्रमी ठरला आहे. या सामन्यात भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलिया समोर (India Women vs Australia Women) १७७ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारतासाठी स्मृती मानधाना (Smriti Mandhana) आणि जेमिमाह रोड्रिग्स यांनी अर्धशतकं केली आहेत. .AUS vs IND: भारतीय संघात ऑस्ट्रेलिया विरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी मॅच विनर खेळाडूची एन्ट्री; BCCI ने जाहीर केला बदल.या सामन्यात भारताची शफली वर्मा ७ धावांवरच बाद झाली. पण नंतर स्मृती मानधना आणि जेमिमाह रोड्रिग्स यांनी दमदार फलंदाजी केली. त्यांच्यात १२१ धावांची भागीदारी झाली. यादरम्यान स्मृतीने अर्धशतक केले. ती शतक करेल असे चित्र निर्माण झाले होते पण तिला ऍनाबेल सदरलँड्सने बाद केले. तिने ५५ चेंडूत ८ चौकार आणि ३ षटकारांसह ८२ धावांची खेळी केली..पण त्यानंतर भारतीय फलंदाजांनी स्वस्तात विकेट्स गमावल्या. जेमिमाह देखील ४६ चेंडूत ५९ धावांची खेळी करून बाद झाली. रिचा घोष १८ धावांवर, हरमनप्रीत कौर २ धावांवर, अमनजोत कौर २ धावांवर बाद झाली. दीप्ती शर्माही १ धावेवर बाद झाली..जेमिमाहचा विक्रमजेमिमाहने हे अर्धशतक करताना ११८ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत २५०० धावांचा टप्पा पार केला. हा टप्पा पार करणारी ती भारताची चौथी खेळाडू आहे. तिच्याआधी स्मृती मानधना (४२३१ धावा), हरमनप्रीत कौर (३८२२ धावा) आणि शफाली वर्मा (२५१९ धावा) यांनी हा टप्पा पार केला आहे..IND vs AUS: विश्वविजेत्या भारतीय संघाच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याला होणार सुरुवात; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक अन् Live Telecast डिटेल्स.एलिस पेरीचाही विक्रमऑस्ट्रेलियाची स्टार अष्टपैलू एलिस पेरीसाठी हा ३५० वा आंतरराष्ट्रीय सामना आहे. ती ३५० वा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळणारी ऑस्ट्रेलियाची पहिली खेळाडू आहे. तसेच एकूण तिसरी खेळाडू आहे. तिच्याआधी भारताची हरमनप्रीत कौर आणि न्यूझीलंडची सुझी बेट्स यांनी हा विक्रम केला आहे. हरमनप्रीतने ३५७ सामने खेळले, तर सुझी बेट्सने ३५५ सामने खेळले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.