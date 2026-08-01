Jemimah Rodrigues: जेमिमा रॉड्रिग्स आणि पाकिस्तानच्या कर्णधाराने मैदानावर एकमेकींना मारली मिठी; नेमकं काय घडलं? VIDEO व्हायरल

Jemimah Rodrigues hugs Pakistan captain Fatima Sana viral video: भारत आणि पाकिस्तान(IND VS PAK) यांच्यातील क्रिकेट सामना म्हटलं की, मैदानावरील चुरस, चाहत्यांचा उत्साह आणि अनेक भावनिक क्षण पाहायला मिळतात. अशातच आता भारताची स्टार महिला क्रिकेटपटू जेमिमा रॉड्रिग्ज आणि पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सना यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामन्यानंतर भारतीय कर्णधारांनी पाकिस्तानी कर्णधारांशी हस्तांदोलन टाळल्याचं अनेकदा पाहायला मिळालं आहे. .त्यामुळे हा विषय नेहमीच चर्चेत असतो. पण आता जेमिमा आणि फातिमा यांनी सामना संपल्यानंतर एकमेकांशी गप्पा मारल्या, हस्तांदोलन केलं आणि त्यानंतर चक्क एकमेकींना मिठीही मारली. हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि आता त्याचाच व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे..हा प्रकार इंग्लंडमध्ये सुरू असलेल्या 'द हंड्रेड विमेन्स लीग' स्पर्धेत पाहायला मिळाला. साऊथहॅम्प्टनच्या द रोझ बाऊल मैदानावर झालेल्या सामन्यात सदर्न ब्रेव्ह संघाने बर्मिंगहॅम फिनिक्सचा २४ धावांनी पराभव केला. सामना संपल्यानंतर दोन्ही खेळाडू एकमेकींशी हसत-गप्पा मारताना दिसल्या. त्यानंतर त्यांनी हस्तांदोलन केलं आणि एकमेकींना मिठी मारली. याच व्हिडीओची सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहे..हा व्हिडीओ व्हायरल होण्यामागचं कारणही तितकंच महत्त्वाचं आहे. २०२५ मधील पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात जेव्हा-जेव्हा सामने झाले, तेव्हा भारतीय संघाच्या कर्णधारांनी पाकिस्तानी कर्णधारांशी हस्तांदोलन टाळलं होतं. या गोष्टीची सुरुवात भारताचा टी-२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने केली होती आणि त्यानंतर ही परंपरा कायम राहिली. त्यामुळे जेमिमा आणि फातिमा यांचा हा मैत्रीपूर्ण क्षण चाहत्यांच्या चर्चेचा विषय ठरला आहे..सामन्याबद्दल बोलायचं झालं तर, सदर्न ब्रेव्ह संघाने प्रथम फलंदाजी करत ३ बाद १४० धावा केल्या. लिझेल लीने ४३, माया बुशियरने ४५ धावा केल्या, तर जेमिमा रॉड्रिग्जने शेवटच्या षटकांमध्ये अवघ्या १८ चेंडूत नाबाद २८ धावांची खेळी करत संघाला मजबूत धावसंख्या उभारून दिली.पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सनाचा दिवस मात्र गोलंदाजीत फारसा चांगला गेला नाही. तिने १५ चेंडू टाकताना ३३ धावा दिल्या. अलाना किंग आणि ॲलिस कॅप्सी यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली..Women's T20 World Cup वर ऑस्ट्रेलियाचेच वर्चस्व! इंग्लंडला फायनलमध्ये पराभूत करत तब्बल सातव्यांचा 'चॅम्पियन'.१४१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना बर्मिंगहॅम फिनिक्सची सुरुवात चांगली झाली. टॅमी ब्यूमोंट आणि डेविना पेरिन यांनी ७३ धावांची भागीदारी केली. पेरिनने ५२, तर ब्यूमोंटने २२ धावा केल्या. मात्र या दोघी बाद झाल्यानंतर फिनिक्सचा डाव गडगडला.सारा ग्लेनने पेरिनला बाद केलं, तर लॉरेन बेलने ॲलिस कॅप्सीला माघारी पाठवलं. शेवटच्या षटकांमध्ये सोफी मोलिन्यूने दोन महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे फिनिक्सला ५ बाद ११६ धावांपर्यंतच मजल मारता आली.एलिस पेरी १६ धावांवर नाबाद राहिली, तर फातिमा सना ५ धावांवर नाबाद होती. या विजयासह सदर्न ब्रेव्हने सलग चौथा विजय नोंदवला, तर बर्मिंगहॅम फिनिक्सला अद्याप या हंगामात विजयाचं खातं उघडता आलेलं नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.