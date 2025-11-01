Jemimah Rodrigues: 'मी खूप तणावात होते, आईला फोन करायचे आणि...', जेमिमाने रडत मनातलं सर्वच सांगून टाकलं

भारतीय महिला क्रिकेट संघाने वर्ल्ड कप २०२५ च्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. जेमिमा रोड्रिग्सच्या १२७ धावांच्या शानदार खेळीने भारताने ऑस्ट्रेलियाला ५ विकेट्सने पराभूत केले. जेमिमाने सामन्यानंतर मानसिक तणावाचा सामना करताना तिच्या संघर्षांबद्दल खुलासा केला..भारतीय महिला क्रिकेट संघाने गुरुवारी इतिहास रचत वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात धडक मारली. ७ वेळच्या ऑस्ट्रेलियन महिला संघाला भारताने ५ विकेट्सने उपांत्य सामन्यात मात दिली. भारताच्या ऐतिहासिक विजयात सर्वात मोठा वाटा राहिला, तो २५ वर्षीय जेमिमा रोड्रिग्सचा. ३३९ धावांचा पाठलाग करताना तिने तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करत १३४ चेंडूत १२७ धावा ठोकल्या. त्यामुळे तिला सामन्यातील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कारही मिळाला. या सामन्यानंतर तिने तिच्या भावनांना वाट करून दिली, तिने गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या तिच्या संघर्षांबद्दलही स्पष्ट भाष्य केलं..IND beat AUS in Semi Final: विजयी धाव अन् जेमिमा रॉड्रिग्जसा अश्रू अनावर, हरमनप्रीत कौरही रडली; मुंबईच्या पोरीने मोडला गौतम गंभीरचा विक्रम Video Viral.सामन्यानंतर जेमिमाने पत्रकार परिषदेत ती सामना करत असलेल्या मानसिक तणावाबाबतही सांगितले, यावेळी तिला अश्रुही अनावर होत होते. तिने सांगितले ही वर्ल्ड कप स्पर्धा सुरू असतानाही तिला मानसिक तणाव जाणवत होता आणि ती खूपवेळा रडली. यावेळी तिच्या घरच्यांनी आणि संघातील सहकाऱ्यांनी तिची साथ दिली. त्याचबरोबर तिने असंही सांगितलं की मानसिक तणावाचा सामना करणाऱ्या तिच्यासारख्या लोकांनी मदत मागण्यासाठी घाबरू नये.तिच्या डोळ्यात अश्रु दाटत असताना ती म्हणाली, 'मी कदाचित इथे खूप वाईट दिसत असेल, पण मी हे सर्व सांगत आहे कारण माझ्याप्रमाणेच कोणी याचा सामना करत असेल आणि ते हे पाहत असतील. कोणालाही त्यांच्या कमकुवत बाजूंबद्दल बोलायला आवडत नाही.''मी स्पर्धेच्या सुरुवातीपासूनच तणावाचा सामना करत होते. खूप तणाव होता. काही सामन्याआधी मी माझ्या आईला फोन करायचे आणि प्रत्येकवेळी रडायचे. मी अश्रु वाहू द्यायचे. तुम्ही जेव्हा तणावाचा सामना करता, तेव्हा तुम्ही सुन्न होता. तुम्हाला काय करायचे हे माहित नसते.'.कुटुंबाने आणि संघसहकांऱ्यांनी दिलेल्या साथीबद्दल जेमिमा म्हणाली, 'माझ्या आई-बाबांनी मला खूप साथ दिली. अरुंधती रेड्डीही माझ्यासोबत होती. मला वाटतं मी तिच्यासमोर जवळपास रोज रडली असेल. नंतर मी जोकपण करायचे की माझ्याजवळ येऊ नको, मी रडायला सुरुवात करेल. पण ती नेहमी माझी काळजी घेते.''स्मृती मानधनानेही खूप मदत केली. मी कशातून जात आहे, हे तिल माहित होते. काही नेटमधील सराव सत्रादरम्यान, ती फक्त तिथे थांबायची. अगदी कालपण ती आली आणि ती फक्त थांबली होती. कारण तिला माहित होते की तिची फक्त उपस्थितीही माझ्यासाठी किती महत्त्वाची आहे. राधा यादवही होती, जिने प्रत्येकवेळी माझी काळजी घेतली. मी नशीबवान आहे की माझ्याकडे मित्र-मैत्रीणी आहेत, ज्यांना मी माझं कुटुंब म्हणू शकते. मदत मागणे वाईट नाही.'.जेमिमाचा हा पहिलाच वर्ल्ड कप आहे. तिला २०२२ मध्ये झालेल्या वर्ल्ड कपमध्ये संधी मिळाली नव्हती. तसेच तिला यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्येही इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यातून वगळण्यात आले होते. ती म्हणाली, 'जेव्हा तुम्हाला संघातून वगळलं जातं, तेव्हा तुमच्या मनात अनेक शंका उपस्थित होतात. मला नेहमीच माझ्या संघासाठी योगदान द्यायचे आहे. पण त्यादिवशी बाहेर बसण्याशिवाय मी काहीच करू शकले नव्हते. जेव्हा मी पुनरागमन केलं, तेव्हा दबाव आणखी होता.'याशिवाय जेमिमाने सांगितले की तिच्या कुटुंबालाही खूप कठीण परिस्थितीतून जावं लागलं, पण त्यांनी नेहमीच तिच्यावर विश्वास ठेवला. तसेच तिने तिच्यासोबत उभं राहणाऱ्या सर्वांचे आभार मानले. तसेच ज्यावेळी उपांत्य सामन्यात जेमिमा शतकावेळी दमून गुडघ्यावर बसायची तेव्हा ती प्रार्थना करायची आणि स्वत:शीच बोलून स्वत:ला ऊर्जा द्यायची, असंही तिने सांगितले..India in WC Final: थँक्स टू Jesus! भारताला फायनलमध्ये पोहोचवल्यावर जेमिमा रॉड्रिग्ज भानविक झाली; म्हणाली, शतकापेक्षा भारत जिंकणं महत्त्वाचं होतं....ती तिच्या शतकाबद्दल बोलताना म्हणाली, 'मला माहित नाही की या शतकाचं मुल्यांकन कसं करू, पण प्रामाणिकपणे सांगायचे झाले, तर अजून मलाच समजत नाही. मी शतकासाठी खेळले नव्हते की तिसऱ्या क्रमांकावर स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठी खेळले नाही. मला भारताला जिंकवण्यासाठी खेळले. माझ्यासाठी ती एकच प्रेरणा होती. तुम्ही संघासाठी खेळत असता, स्वत:साठी नाही. मला वाटतं आम्हाला ईश्वरानेही साथ दिली.'याशिवाय जेमिमाने सांगितले की उपांत्य सामन्यापूर्वी तिने संघाच्या बैठकीत सामना संपवण्याचं तिचं लक्ष्य असल्याचे सांगितले होते. तसेच सामन्यादरम्यान जेव्हा शफली वर्मा आणि स्मृती मानधना बाद झाल्या होत्या, तेव्हा जेमिमाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरसोबत चांगली भागीदारी झाली होती. त्याबद्दल ती म्हणाली की हरमनप्रीतसोबतही तिचे हेच बोलणे झाले की त्यांना हा सामना आपल्या बाजूनेच संपवायचा आहे. तसेच ती बाद झाल्यानंतर स्वत:च्या खांद्यावर जबाबदार घेतल्याचे तिने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.