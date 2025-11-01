Cricket

Jemimah Rodrigues: 'मी खूप तणावात होते, आईला फोन करायचे आणि...', जेमिमाने रडत मनातलं सर्वच सांगून टाकलं

Jemimah Rodrigues reveals mental health battle: जेमिमा रोड्रिग्सच्या शतकाच्या जोरावर भारतीय महिला क्रिकेट संघाने वर्ल्ड कप २०२५ च्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. या सामन्यानंतर जेमिमाने ती सामना करत असलेल्या मानसिक तणावाबाबत स्पष्टपणे भाष्य केले.
Jemimah Rodrigues | Women’s ODI World Cup 2025

Jemimah Rodrigues | Women’s ODI World Cup 2025

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय महिला क्रिकेट संघाने वर्ल्ड कप २०२५ च्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे.

  • जेमिमा रोड्रिग्सच्या १२७ धावांच्या शानदार खेळीने भारताने ऑस्ट्रेलियाला ५ विकेट्सने पराभूत केले.

  • जेमिमाने सामन्यानंतर मानसिक तणावाचा सामना करताना तिच्या संघर्षांबद्दल खुलासा केला.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
mental stress
mental health
ind vs aus
Jemimah Rodrigues
India Women Cricket Team
Anxiety
cricket news today
Australia Women vs India Women
ODI cricket
ICC Women's World Cup
Women's ODI World Cup 2025
mental focus in sports

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com