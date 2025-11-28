Jemimah Rodrigues: मैत्री असावी तर अशी! स्मृती मानधनासाठी जेमिमाने घेतला मोठा निर्णय; सारेच करतायेत कौतुक

स्मृती मानधनाच्या वैयक्तिक आयुष्यात कठीण परिस्थितीचा सामना करत आहे. अशावेळी तिची संघसहकारी जेमिमाह रोड्रिग्सने मोठा निर्णय घेतला आहे. जेमिमाने स्मृतीसोबत राहण्यासाठी बिग बॅश लीगमधून माघार घेतली. .भारतीय क्रिकेट संघाची स्टार स्मृती मानधना सध्या तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात कठीण परिस्थितीचा सामना करत आहे. २३ नोव्हेंबरला तिच्याच लग्नात मोठं विघ्न आलं, तिच्या वडिलांची प्रकृती बिघडल्यानंतर तिला लग्नाचा निर्णय लांबणीवर टाकावा लागला आहे. त्यातच सध्या अनेक उलट-सुलट चर्चाही होत आहेत. अशात तिची भारतीय संघातील संघसहकारी आणि जवळची मैत्रीण जेमिमाह रोड्रिग्सने तिच्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे..Smriti - Palash Wedding: 'स्मृतीच्या वडिलांच्या प्रकृतीमुळे...', भाऊ पलाशचं लग्न लांबणीवर पडल्यानंतर पलक मुच्छलची पोस्ट.जेमिमाह रोड्रिग्सने महिला बिग बॅश लीग २०२५-२६ च्या उर्वरित हंगामातून माघार घेतली आहे. तिने सध्या स्मृतीसोबत राहण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. जेमिमाह ब्रिस्बेन हिट या संघाचा भाग होती. ती होबार्ट हरिकेन सामन्यानंतर भारतात स्मृतीच्या लग्नासाठी परतली होती. लग्नानंतर ती पुन्हा ऑस्ट्रेलियाला बिग बॅश लीग खेळण्यासाठी जाणार होती. मात्र अचानक उद्भवलेल्या अडचणींनंतर तिने ब्रिस्बेन हिट संघाकडे न खेळण्याची विनंती केली, जी ब्रिस्बेन हिट संघाने मान्य केली. जेमिमाने मैत्रीणीसाठी घेतलेल्या या निर्णयाचे सध्या कौतुक होत आहे..ब्रिस्बन हिटने याबाबत माहिती दिली आहे. त्यांनी लिहिले की जेमिमाह रोड्रिग्सने तिला उर्वरित महिला बिग बॅश लीग हंगामातून मुक्त केलं जावं, यासाठी विनंती केली होती. ब्रिस्बेन हिटने जेमिमाच्या निर्णयाला पाठिंबा देताना असंही म्हटलंय की जेमिमाह रोड्रिग्स तिच्या संघसहकारीसोबत राहण्यासाठी भारतातच थांबणार आहे. ती शेवटच्या ४ सामन्यांत खेळण्यासाठी येणार नसल्याची तिची विनंती आम्ही मान्य करतो..मात्र स्मृती आणि पलाश मुच्छल यांच्या लग्नाच्या दिवशी तिच्या वडिलांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना तातडीने हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आल्याचे समोर आले. त्यानंतर पलाशचीही प्रकृती बिघडल्याने त्याच्यावरही उपचार करण्यात आल्याचे समोर आले होते. पलाशची बहीण पलक मुच्छल हिने सोशल मीडियावर पोस्टवरून हे स्पष्ट केले की स्मृतीच्या वडिलांच्या प्रकृतीच्या कारणाने स्मृती आणि पलाश यांचे लग्न पुढे ढकलले आहे..Smriti Mandhana Video : "लग्न थांबवण्याचा निर्णय स्मृती मानधनाचा नाही पलाशचा!", 'अंदरकी बात' पलाशच्या आईनेच सांगितली....तथापि, सध्या पलाश लग्नाच्या आधी मेरी डिकोस्टा हिला काही फ्लर्टी मेसेज केल्याची चर्चा आहे. त्यांच्यात झालेल्या कथित चॅटचे स्क्रिनशॉटही व्हायरल झाले आहेत. त्यामुळे पलाश स्मृतीला धोका देत होता का? असे प्रश्न अनेक जण विचारताना दिसत आहे. मात्र, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. तसेच याबाबत अद्याप स्मृती किंवा पलाश यांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने अधिकृत भाष्य केलेलं नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.