Ishan Kishan Century: १५ चौकार, ६ षटकार! कर्णधार इशान किशनचे थोडक्यात हुकले द्विशतक, टीकाकारांना दिले उत्तर...

Ishan Kishan Jharkhand captain innings vs Tamil Nadu Ranji Trophy 2025 : दोन वर्षांपासून भारतीय संघाबाहेर असलेल्या इशान किशनने रणजी करंडक स्पर्धा २०२५-२६ च्या पहिल्याच सामन्यात वादळी शतक झळकावले. झारखंड संघाचे नेतृत्व करताना इशानने तामिळनाडूच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. त्याने १५ चौकार व ६ षटकारांचा पाऊस पाडला, परंतु त्याला द्विशतकापासून थोडक्यात वंचित रहावे लागले. इशानने ही खेळी करून टीम इंडियात पुनरागमनासाठी जोर लावला आहे आणि टीकाकारांनाही उत्तर दिले आहे. .इशान मानसिक तणावाचं कारण देऊन २०२३ मध्ये दक्षिण आफ्रिका दौरा सोडून मायदेशात परतला होता, त्यानंतर तो दुबईत पार्टी करताना दिसला. त्याला बीसीसीआयने देशांतर्गत क्रिकेट खेळण्याचा सल्लाही दिला, परंतु त्याकडे त्याने काणा डोळा केला. त्यामुळे बीसीसीआयने त्याची वार्षिक करारातून हकालपट्टी केली. त्यानंतर जाग आलेल्या इशानला देशांतर्गत क्रिकेटचं महत्त्व पटलं..तामिळनाडूविरुद्धच्या सामन्यात झारखंडचे ६ फलंदाज १५७ धावांत तंबूत परतले होते. कर्णधार इशानने सामन्याची सर्व सूत्र हाती घेतली आणि साहिल राजसोबत सातव्या विकेटसाठी ३७० चेंडूंत २१४ धावांची भागीदारी केली. शरणदीप सिंगने १०२ चेंडूंत ४८ धावांची खेळी करताना झारखंडसाठी आघाडीवर खिंड लढवली होती. पण, तामिळनाडूच्या गुरजपनीतने चार धक्के दिले. पण, इशान मैदानावर उभा राहिला. .इशानने पहिल्या दिवशी शतक पूर्ण केले आणि आज त्याच्याकडून द्विशतकाची अपेक्षा होती. पण, तो २४७ चेंडूंत १५ चौकार व ६ षटकारांसह १७३ धावांवर झेलबाद झाला. आर अब्रिशने ही विकेट मिळवली. पाठोपाठ साहिल राजही बाद झाला. त्याने १८३ चेंडूंत ७ चौकार व २ षटकारांसह ७७ धावांची खेळी केली. झारखंडच्या ११९ षटकांत ८ बाद ३७५ धावा झाल्या आहेत. .कालच्या दिवसाच्या खेळानंतर इशान म्हणाला होता की, कारकिर्दीच्या सुरुवातीला तुम्ही खूप चुका करता, पण नंतर तुम्हाला अनुभवाचा खरा अर्थ समजतो. तुम्हाला क्रीजवर राहावे लागते आणि त्यानंतरच तुम्ही खेळ बदलू शकता.