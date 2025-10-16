Cricket

Ishan Kishan Century: १५ चौकार, ६ षटकार! कर्णधार इशान किशनचे थोडक्यात हुकले द्विशतक, टीकाकारांना दिले उत्तर...

Ishan Kishan scores 173 runs with 15 fours and 6 sixes: झारखंडचा कर्णधार इशान किशनने रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये तुफानी खेळी करून पुन्हा एकदा आपली ताकद सिद्ध केली. तामिळनाडूविरुद्ध खेळताना त्याने २४७ चेंडूत १७३ धावांची भव्य खेळी साकारली.
Ishan Kishan celebrates his stunning 173-run knock with 15 fours and 6 sixes in Ranji Trophy 2025-26 against Tamil Nadu

Ishan Kishan celebrates his stunning 173-run knock with 15 fours and 6 sixes in Ranji Trophy 2025-26 against Tamil Nadu

Swadesh Ghanekar
Ishan Kishan Jharkhand captain innings vs Tamil Nadu Ranji Trophy 2025 : दोन वर्षांपासून भारतीय संघाबाहेर असलेल्या इशान किशनने रणजी करंडक स्पर्धा २०२५-२६ च्या पहिल्याच सामन्यात वादळी शतक झळकावले. झारखंड संघाचे नेतृत्व करताना इशानने तामिळनाडूच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. त्याने १५ चौकार व ६ षटकारांचा पाऊस पाडला, परंतु त्याला द्विशतकापासून थोडक्यात वंचित रहावे लागले. इशानने ही खेळी करून टीम इंडियात पुनरागमनासाठी जोर लावला आहे आणि टीकाकारांनाही उत्तर दिले आहे.

