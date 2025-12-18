Cricket

SMAT 2025: इशान किशनच्या झारखंडने जिंकली सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी; पुण्यात झालेल्या फायनलमध्ये कर्णधार ठरला हिरो

Jharkhand Win Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: झारखंडने इशान किशनच्या नेतृत्वात सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५ जिंकली. झारखंडने ही स्पर्धा पहिल्यांदाच जिंकली, त्यामुळे त्यांच्या रुपात या स्पर्धेला नवा विजेता मिळाला.
Jharkhand | SMAT 2025

Jharkhand | SMAT 2025

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • इशान किशनच्या नेतृत्वाखाली झारखंडने सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५ जिंकली.

  • पुण्यात झालेल्या अंतिम सामन्यात झारखंडने हरियानाला पराभूत केले.

  • इशान किशनच्या आणि कुमार कुशाग्र यांचे विजयात मोलाचे योगदान राहिले.

Loading content, please wait...
Cricket
Jharkhand
Haryana
Cricket News
Cricket News in Marathi
Syed Mushtaq Ali Trophy
cricket news today
Ishan Kishan
T20 Matches
T20 Cricket Records
T20 Captains

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com