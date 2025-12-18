SMAT 2025: इशान किशनच्या झारखंडने जिंकली सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी; पुण्यात झालेल्या फायनलमध्ये कर्णधार ठरला हिरो

इशान किशनच्या नेतृत्वाखाली झारखंडने सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५ जिंकली. पुण्यात झालेल्या अंतिम सामन्यात झारखंडने हरियानाला पराभूत केले. इशान किशनच्या आणि कुमार कुशाग्र यांचे विजयात मोलाचे योगदान राहिले..सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्ऱॉफी २०२५ स्पर्धेचे विजेतेपद इशान किशनच्या नेतृत्वातील झारखंड संघाने पटकावले आहे. गुरुवारी (१८ डिसेंबर) पुण्यातील गहुंजे येथे झालेल्या अंतिम सामन्यात झारखंडने हरियानाचा ६९ धावांनी पराभव करत हे विजेतेपद मिळवले. झारखंड आता सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीचा नवा विजेता ठरला आहे. झारखंडने पहिल्यांदाच ही स्पर्धा जिंकली आहे. बीसीसीआयची ही प्रमुख देशांतर्गत टी२० स्पर्धा आहे.महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर झालेल्या अंतिम सामन्यात झारखंडने हरियानासमोर तब्बल २६३ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना हरियानाचा संघ १८.३ षटकात १९३ धावांवर सर्वबाद झाला आणि झारखंडने विजेतेपदावर नाव कोरले. झारखंडच्या या विजयात कर्णधार इशान किशनसह कुमार कुशाग्र आणि गोलंदाजांचे मोलाचे योगदान राहिले..धावांचा पाठलाग करताना हरियानाची सुरुवात अत्यंत खराब झाली होती. पहिल्याच षटकात विकास सिंगने कर्णधार अंकित कुमार आणि आशिष सिवाच यांना शून्यावर बाद केले होते. त्यानंतर सलामीवीर अर्श रंगा आणि यशवर्धन दलाल यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. पण अर्शही १७ धावांवर सुशांत मिश्राच्या गोलंदाजीव त्रिफळाचीत झाला. पण नंतर निशांत सिंधू आणि यशवर्धन दलाल यांनी स्फोटक फलंदाजी करताना २७ चेंडूतच ६७ धावांची भागीदारी करत हरियानाला आशेचा किरण दाखवला होता. अखेर १० व्या षटकात अनुकूल रॉयने ही जोडी तोडली. त्याने या दोघांनाही एकाच षटकात माघारी धाडले. या दोघांचेही झेल रंजन दीपने घेतले. यशवर्धनने २२ चेंडूत २ चौकार आणि ५ षटकार मारले. निशांतने १५ चेंडूत ६ चौकारांसह ३१ धावांची खेळी केली. हे दोघे बाद झाल्यानंतर पार्थ वत्स (४) आणि सुमीत कुमार (५) हे स्वस्तात बाद झाले.. त्यानंतर सामंत जखरला अंशुल कंबोजने साथ दिली. पण १५ व्या षटकात जखर १७ चेंडूत २ चौकार आणि ४ षटकारांसह ३८ धावा करून बाद झाला आणि त्यापुढच्या षटकात अंशुलही (११) बाद झाला. शेवटच्या विकेटसाठी अमित राणा आणि इशांत भारद्वाज यांनी झुंज दिली. पण अखेर १९ व्या षटकात बाल कृष्णाने इशांतला १७ धावांवर बाद करत हरियानाचा डाव संपवला.झारखंडकडून गोलंदाजी करताना सुशांत मिश्रा आणि बाल कृष्णा यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या, तर अनुकूल रॉय आणि विकास सिंग यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..इशान किशनचं वादळी शतकतत्पुर्वी, हरियानाने नाणेफेक जिंकून झारखंडला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. झारखंडने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ३ बाद २६२ धावा केल्या. झारखंडने विराट सिंगची विकेट लवकर गमावली. तो २ धावांवरच बाद झाला. मात्र त्यानंतर इशान किशन आणि कुमार कुशाग्र यांनी हरियानाच्या गोलंदाजांना स्थिर होण्याची संधी दिली नाही. दोघांनीही आक्रमक खेळ करत आधी अर्धशतके पूर्ण केली. त्यानंतर इशानने शतकालाही गवसणी घातली. मात्र कुशाग्रला शतक पूर्ण करता आले नाही. त्यांनी ८२ चेंडूत तब्बल १७७ धावांची भागीदारी केली. .इशानने ४९ चेंडूतस ६ चौकार अणि १० षटकारांसह १०१ धावांची खेळी केली. कुमार कुशाग्रने ३८ चेंडूत ८ चौकार आणि ५ षटकारांसह ८१ धावा चोपल्या. हे दोघे बाद झाल्यानंतरही झारखंडसाठी अनुकूल रॉय आणि रॉबिन मिन्झने शेवटच्या काही षटकांमध्ये आक्रमक खेळ केला. त्यांनीही ३२ चेंडूत ७५ धावांची नाबाद भागीदारी केली. अनुकूल २० चेंडूत ३ चौकार आणि २ षटकारांसह ४० धावांवर नाबाद राहिला, तर रॉबिन १४ चेंडूत ३ षटकारांसह ३१ धावांवर नाबाद राहिला.हरियानाकडून गोलंदाजी करताना अंशुल कंबोज, सुमीत कुमार आणि सामंत जखर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी विजेते -२००६-०७ : तामिळनाडू२००९-१० : महाराष्ट्र२०१०-११ : बंगाल२०११-१२ : बडोदा२०१२-१३ : गुजरात२०१३-१४ : बडोदा२०१४-१५ : गुजरात२०१५-१६ : उत्तर प्रदेश२०१६-१७ : पूर्व विभाग२०१७-१८ : दिल्ली२०१८-१९ : कर्नाटक२०१९-२० : कर्नाटक२०२०-२१ : तामिळनाडू२०२१-२२ : तामिळनाडू२०२२-२३ : मुंबई२०२३-२४ : पंजाब२०२४-२५: मुंबई२०२५-२६ : झारखंड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.