IND vs SA: भारताच्या T20 संघात संजू सॅमसनशी स्पर्धा; जितेश शर्मा म्हणतो, 'आमच्या दोघांना पण...'

भारतीय क्रिकेट संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या टी२० सामन्यात १०१ धावांनी विजय मिळवला. यष्टीरक्षक म्हणून संजू सॅमसनआधी जितेश शर्माला प्राधान्य देण्यात आले. यानंतर जितेशने सॅमसनसोबतच्या नात्याबद्दल भाष्य केले आहे. .भारतीय क्रिकेट संघाने मंगळवारी (९ डिसेंबर) दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी२० मालिकेतील पहिल्या सामन्यात १०१ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. पण या सामन्यात एका गोष्टीची मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली, ती म्हणजे यष्टीरक्षक संजू सॅमसनला संधी न दिल्याची. सॅमसनने गेल्या वर्षभरात वरच्या फळीत फलंदाजी केली होती, पण शुभमन गिलचे भारताच्या टी२० संघात पुनरागमन झाल्यानंतर सॅमसनला मधल्या फळीत खेळावे लागले. .IND vs SA, T20I: बुमराहने ब्रेव्हिसला आऊट करत घडवला इतिहास; क्रिकेटच्या इतिहासात असा पराक्रम करणारा पहिलाच भारतीय.त्यानंतर ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातच टी२० मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यानंतर सॅमसनच्या आधी जितेश शर्माला यष्टीरक्षक फलंदाज म्हणून प्राधान्य देण्यात आले. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या टी२० सामन्यातही जितेशला संधी देण्यात आली. त्यामुळे जितेश आणि सॅमसन यांच्यात यष्टीरक्षक फलंदाजाच्या जागेसाठी भारतीय संघात स्पर्धा आहे. पण असे असे तरी त्यांच्यातील नातं चांगलं असल्याचे जितेशने सांगितले आहे..जितेशने सॅमसनसोबत असलेल्या नात्याबद्दल बोलताना सांगितले की 'सॅमसन संघात आहे, याबद्दल मला खूप आनंद आहे आणि मी त्याचे मार्गदर्शन घेतो. अगदी खरं सांगायचं तर तो मला मोठ्या भावासारखा आहे आणि मला वाटतं की आमच्याच असलेली स्पर्धा चांगली आहे, त्यामुळे तुमच्यातील प्रतिभा दिसून येते. संघासाठीही ही चांगली गोष्ट आहे.'जितेश पुढे म्हणाला, 'भारतीय संघात खूप प्रतिभा आहे, तुम्हाला ती जाणवते. संजू भाई बाहेर आणि मी खेळत आहे. पण तो खूप चांगला खेळाडू आहे. जर मी त्याच्यासोबत स्पर्धा करत आहे, तर मला त्याच्या खांद्याला खांदा लावून तसंच खेळावं लागेल आणि मला माझा सर्वोत्तम खेळ दाखवावा लागेल.'.याशिवाय प्रसिस्पर्धेव्यतिरिक्त त्यांच्यात चांगलं नातं असल्याचे सांगताना जितेश म्हणाला, 'मला वाटतं आम्हाला दोघांनाही दुसऱ्या कोणत्या संघासाठी नाही, तर भारतासाठी खेळायचे आहे. आमच्या भावांसारखं नातं आहे. आम्ही एकमेकांशी आमचे खूप अनुभव शेअर करत असतो. तो मला फलंदाजी आणि यष्टीरक्षणात खूप मदत करतो.'.IND vs SA, 1st T20I: हार्दिक पांड्याची स्फोटक अर्धशतकासह मोठ्या विक्रमाला गवसणी; रोहित-विराटच्या पंक्तीत स्थान .दरम्यान, मंगळवारी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या टी२० सामन्यात जितेशने यष्टीरक्षक म्हणून चांगली कामगिरी केली आहे. त्याने या सामन्यात ४ झेलही घेतले. एमएस धोनी आणि दिनेश कार्तिकनंतर भारतासाठी टी२० सामन्यात ४ झेल घेणारा तिसरा यष्टीरक्षक आहे.