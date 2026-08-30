Joanne Hicks: ५१ वर्षे १७१ दिवसांचं वय अन् हातात चेंडू! जोएन हिक्सने रचला अनोखा इतिहास; ९४ वर्षांचा विक्रमही मागे टाकला

Joanne Hicks Record: क्रिकेटमध्ये वयाला काहीच मर्यादा नसते, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे. आयल ऑफ मॅनच्या ५१ वर्षीय जोएन हिक्स यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अशी कामगिरी केली आहे, जी यापूर्वी कोणालाही करता आलेली नव्हती. ग्रीसविरुद्धच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात हिक्स यांनी पाच विकेट घेतल्या आणि मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला.हिक्स यांनी ही कामगिरी ५१ वर्षे आणि १७१ दिवसांच्या वयात केली. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये वयाची पन्नाशी ओलांडल्यानंतर पाच विकेट घेणाऱ्या त्या पहिल्याच खेळाडू ठरल्या आहेत. विशेष म्हणजे त्यांच्या या विक्रमामुळे तब्बल ९४ वर्षांपूर्वीचा विक्रमही मोडला..१९३२ मधील विक्रम मागे टाकलाहिक्स यांच्याआधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक वयात पाच विकेट घेण्याचा विक्रम ऑस्ट्रेलियाच्या बर्ट आयरनमॉन्गर यांच्या नावावर होता. त्यांनी १९३२ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात ४९ वर्षे आणि ३१४ दिवसांच्या वयात पाच विकेट घेतल्या होत्या.आता हिक्स यांनी ५१ वर्षांच्या वयात ही कामगिरी करत आयरनमॉन्गर यांचा जवळपास नऊ दशकांपासून असलेला विक्रम मोडला..ग्रीसविरुद्धच्या सामन्यात हिक्स यांनी आपल्या चार षटकांच्या स्पेलमध्ये फक्त १० धावा देत पाच विकेट घेतल्या. त्यांच्या गोलंदाजीसमोर ग्रीसचा डाव अवघ्या ५२ धावांवर संपला. ग्रीसने १५ षटकांत ५२ धावा केल्या. त्यानंतर आयल ऑफ मॅनने हे लक्ष्य अवघ्या सहा षटकांत गाठत सामना सहज जिंकला.जोएन हिक्स यांची कहाणी आणखी खास आहे. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं, तेव्हा त्यांचं वय तब्बल ४७ वर्षे होतं..VAIBHAV SOORYAVANSHI: वैभव सूर्यवंशीच्या निशाण्यावर आता कोणता विक्रम? जपानमध्ये ‘बेबी बॉस’ पुन्हा इतिहास रचणार?.आतापर्यंत त्या आयल ऑफ मॅनकडून २९ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळल्या आहेत. या सामन्यांमध्ये त्यांच्या नावावर ३६ विकेट आहेत. त्यांचा इकॉनॉमी रेटही फक्त ४.१२ आहे. ग्रीसविरुद्ध घेतलेल्या पाच विकेट हा त्यांचा टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील तिसरा फाइव्ह विकेट हॉल ठरला.याआधी त्यांनी ४९ वर्षांच्या वयात दोन वेळा पाच विकेट घेतल्या होत्या. त्या कामगिरीमुळेही त्यांनी महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक वयात फाइव्ह विकेट हॉल घेण्याचा विक्रम केला होता. आता मात्र हिक्स यांनी महिला आणि पुरुष अशा दोन्ही गटांमधील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.