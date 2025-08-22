Job Alert: भारतीय संघासोबत काम करण्याची संधी; ७ जागांसाठी निघाली जाहीरात, १० सप्टेंबर अर्ज करण्याची शेवटची तारीख

बीसीसीआयने ७ पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत – पुरुष, महिला आणि ज्युनियर निवड समित्या.पुरुष निवड समितीत २ सदस्यांची आवश्यकता असून कसोटी/वनडे/प्रथम श्रेणी अनुभव आवश्यक आहे.महिला निवड समितीसाठी ४ माजी आंतरराष्ट्रीय महिला खेळाडूंची नियुक्ती होणार आहे..Golden Opportunity to Join Indian Cricket – BCCI Opens Hiring for 7 Key Posts : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने शुक्रवारी ७ विविध पदांकरीता नोकरीचे अर्ज मागवले आहेत. बीसीसीआयने पुरुष, महिला व ज्युनियर मुले संघाच्या निवड समितीमधील सदस्यांच्या सात पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. पुरुष संघाच्या निवड समितीतील दोन सदस्यांच्या जागा रिक्त आहेत. महिला संघाच्या निवड समितीमधील चार आणि ज्यूनियर संघासाठी १ जागा रिक्त आहे..राष्ट्रीय निवडकर्ता - पुरुष (२ पदे )वरिष्ठ पुरुष निवड समितीचे सदस्य कसोटी, वन डे, ट्वेंटी-२० आणि बीसीसीआयने ठरवलेल्या इतर कोणत्याही फॉरमॅटमधील भारतीय संघ (वरिष्ठ पुरुष) निवडण्याची जबाबदारी घेतील.पात्रता:किमान ७ कसोटी सामने; किंवा ३० प्रथम श्रेणी सामने; किंवा १० वन डे सामने आणि २० प्रथम श्रेणी सामने.किमान ५ वर्षांपूर्वी क्रिकेटमधून निवृत्त झालेला असावा.बीसीसीआयच्या कोणत्याही क्रिकेट समितीचा एकत्रित ५ वर्षांचा सदस्य नसावा.अर्ज करण्यासाठी लिंक.Ravichandran Ashwin : रविचंद्रन अश्विनने ८ महिन्यांनंतर सांगितलं निवृत्तीमागचं खरं कारण...राहुल द्रविड समोर झाला भावूक!.राष्ट्रीय निवड समिती - महिला (४ पदे )महिला निवड समितीच्या सदस्या विविध फॉरमॅट आणि वयोगटातील टीम इंडिया (वरिष्ठ महिला) च्या निवडीचे पर्यवेक्षण करतील. यामध्ये प्रशिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची तपासणी करणे, मूल्यांकन अहवाल तयार करणे आणि मजबूत बेंच स्ट्रेंथ सुनिश्चित करणे देखील समाविष्ट आहे.पात्रता:भारतीय महिला राष्ट्रीय संघाचे प्रतिनिधित्व केलेल्या माजी खेळाडू.किमान ५ वर्षांपूर्वी खेळातून निवृत्ती घेतलेली असावीबीसीसीआयच्या कोणत्याही क्रिकेट समितीचा एकत्रित ५ वर्षांची सदस्य नसावी.अर्ज करण्यासाठी लिंक.राष्ट्रीय निवडकर्ता - ज्युनियर पुरुष (१ पद)ज्युनियर क्रिकेट समिती सदस्य शिबिरे, दौरे आणि स्पर्धांसाठी वयोगटातील संघ (२२ वर्षांखालील) निवडण्याची जबाबदारी घेईल. ज्युनियर स्पर्धा आयोजित करणे, कर्णधार आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे आणि युवा खेळाडूंमध्ये नैतिक मूल्यांना प्रोत्साहन देणे यांचा जबाबदारींचा समावेश आहे.पात्रता:किमान २५ प्रथम श्रेणी सामने खेळलेले माजी खेळाडू.किमान ५ वर्षांपूर्वी खेळातून निवृत्त झालेला असावा.बीसीसीआयच्या कोणत्याही क्रिकेट समितीचा एकत्रित ५ वर्षांचा सदस्य नसावा.अर्ज करण्यासाठी लिंक.श्रेयस अय्यरचा पुन्हा भ्रमनिरास! ODI कर्णधारपदाचे केवळ 'गाजर'; BCCI ने स्पष्ट केली भूमिका, इथेही शुभमन गिलला संधी....महत्वाची माहिती :अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: १० सप्टेंबर २०२५ रोजी सायंकाळी ५:०० वाजता.स्क्रीनिंग आणि शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रियेनंतर, उमेदवारांना पुढील मूल्यांकनासाठी वैयक्तिक मुलाखतीसाठी बोलावले जाऊ शकते.सर्व भूमिकांसाठी बीसीसीआयचे नियम, कायदे आणि सचोटीच्या सर्वोच्च मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.